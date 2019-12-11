В НХЛ опять странное увольнение тренера. «Даллас» убрал Монтгомери по звонку

Похоже, в НХЛ ещё никогда нельзя было так просто потерять работу главного тренера клуба. Анонимная горячая линия, открытая лигой для того, чтобы сотрудники и игроки могли пожаловаться на «неподобающее поведение» наставника, заработала сразу после того, как появилась. 10 декабря стало известно, что «Даллас» снял с должности Джима Монтгомери, который проработал главным тренером «Старз» всего один полный сезон.

«Вопиющий акт непрофессионализма»

«Был установлен факт непрофессионализма, противоречащий ценностям и стандартам «Даллас Старз». Мы должны были правильно поступить в такой ситуации», — строго заявил генеральный менеджер техасцев Джим Нилл.



Никаких уголовных дел по отношению к Монтгомери не открыто. Кроме того, ни бывшие, ни нынешние хоккеисты «Далласа», по словам Нилла, не поддались модному нынче течению и не стали обвинять Монтогомери в физическом или вербальном насилии. Однако никаких подробностей достоверно неизвестно — сам экс-наставник на телефонные звонки предпочитает не отвечать, а владелец клуба Том Гальярди, известный своим эмоциональным нравом, от комментариев отказался.

Радулов завёлся и забивает даже телом! Сейчас «Даллас» самая опасная команда НХЛ 12 матчей с очками и всего два поражения в последних 16 матчах. Такими темпами «звёзды» скоро догонят «Вашингтон».

«Мы посмотрели все записи, всю информацию, которую получили. Всё это стало известно в воскресенье, после чего я переварил то, что узнал, посоветовался с нашим главным адвокатом и принял решение. У меня есть большое уважение к Джиму Монтгомери. Он очень хороший тренер, но, к сожалению, иногда в жизни приходится принимать очень сложные решения. Это одно из них», — сказал чуть позже Нилл, и в этих словах уже заметно сочувствие к уволенному.



Самому Ниллу тоже стоит быть внимательным — это увольнение набросило тень и на него. Ему стоит поаплодировать за то, что он действовал быстро, но Монтгомери был креатурой Нилла, которого тот взял на замену состарившемуся Кену Хичкоку. Когда Монтгомери нанимали, президент «Далласа» Джим Лайтс открыто говорил, что никто не прошёл собеседование лучше, чем этот тренер. Получается, менеджмент «звёзд» что-то упустил? Намёки финской прессы о том, что Монтгомери чрезмерно любил выпить, вероятно, основаны на том факте, что в 2008 году Монтгомери был остановлен полицией за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом руководство «Далласа», без сомнения, знало, но в момент подписания контракта это не стало причиной для сомнений.

Русский – опять крайний. Из всех звёзд «Далласа» из состава вывели Радулова Так можно было наказать и Бенна, и Сегина, и добрую половину игроков «Старз». Но виноватым сделали только Александра.

Связи между увольнением и результатами команды, по словам руководства «Далласа», нет никакой. Никто из сотрудников клуба в инциденте не участвовал. Однако внутреннее расследование было инициировано после телефонного звонка, а кто его сделал — тоже тайна. Нет сомнений, что Монтгомери мог проработать на своём посту дольше, если бы не тенденция последних недель, когда на тренеров в НХЛ спускают всех собак, а взрослые мужики заявляют, что их одной фразой доводили до слёз. Хоккей его хорошо укомплектованная команда показывала очень скучный, но в нынешнем заокеанском хоккейном обществе на это никто не обратил внимания. «Нулевая терпимость» показала свои зубы, и теперь всем придётся научиться жить с ней бок о бок.

Третья победа подряд

На домашний матч с «Нью-Джерси» техасцев вывел исполняющий обязанности главного тренера Рик Боунесс, и встревоженные последними новостями техасцы провели очень качественную игру. За первый период «звёзды» восьмикратно превзошли «дьяволов» по броскам и добыли преимущество, которое было мастерски удержано до финальной сирены.



На второй минуте отличился форвард Радек Факса, который обескуражил вратаря «Нью-Джерси» Блэквуда хитрым броском из-за ворот.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



Чуть позже Александр Радулов и Роопе Хинтц помогли отличиться с добивания Джо Павелски, который увеличил перевес зелёных. Для Радулова эта передача стала третьим результативным баллом в двух последних матчах.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



Благодаря усилиям Бена Бишопа, сделавшего 26 сейвов, «Даллас» отыграл на ноль и одержал свою третью победу подряд. «Ребята хотели сегодня быть на льду, их нужно любить за это. Они были заряжены, играли с большим желанием. Но это был сумасшедший день. Я приехал сюда, чтобы работать вместе с Монтгомери. Всё случилось не так, как я хотел. У меня было три или четыре других варианта, когда я подписывал контракт с «Далласом», и Монтгомери был одним из решающих факторов в пользу «Старз»», — отметил Боунесс после матча.

«Разговор был такой: мы знаем, как играть в хоккей. Мы должны приложить большие усилия, чтобы победить. Мы постарались с самого начала обеспечить себе преимущество, это сработало», — добавил Джо Павелски.



Как бы там ни было, «Даллас» продолжил победную серию, но вряд ли кто-то из наставников клубов НХЛ сейчас способен чувствовать себя в безопасности. А где-то в Коламбусе уже напрягся Джон Торторелла, подопечным которого наверняка есть о чём рассказать во время звонка на жалобную горячую линию.