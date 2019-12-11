Большое выступление президента КХЛ. Как будут работать пол и потолок зарплат

Сегодня, 11 декабря, в Москве состоялось заседание руководителей клубов КХЛ. Сразу после его завершения на вопросы журналистов ответил президент лиги Дмитрий Чернышенко. Рассказываем о главных итогах мероприятия.

Дорожная карта пола и жёсткого потолка зарплат

Итак, Континентальная хоккейная лига представила дорожную карту пола и жёсткого потолка зарплат, которые вступят в силу с сезона-2020/21.

КХЛ представила дорожную карту пола и жёсткого потолка зарплат

«Со следующего сезона вступает в силу жёсткий потолок зарплат, решение было принято ещё в июле 2018 года. Основной вопрос – как контролировать этот потолок? Мы изучили лучшую мировую практику. Как сделать так, чтобы никто никого не обманывал? Будут меры за нарушение потолка. Это дисквалификации, отстранения и недопуски до чемпионата. Мы видим, что в проблемной зоне находятся несколько клубов.



Что касается пола зарплат, то здесь тоже есть механизм контроля и санкций. Пол постепенно будет повышаться от 35 до 50% относительно потолка зарплат + для того чтобы заявиться, мы добавляем 5%. Потолок известен – 900 млн рублей + 20% на индивидуальные и командные бонусы и исключаем игроков из потолка до 21 года. Пол на следующий сезон с учётом упомянутых 5% будет 315 млн рублей», — прокомментировал решение Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, КХЛ введёт единый размер площадок в сезоне-2021/22. И это, конечно, важно, так как сейчас в этом плане полная неразбериха.

КХЛ введёт единый размер площадок в сезоне-2021/22

«Налицо повышение уровня соревновательности, растёт напряжённость»

Назвал Чернышенко и положительные моменты, которые отличают нынешнюю лигу. В частности, повышение конкуренции.



«На мой взгляд, налицо повышение уровня соревновательности в КХЛ, растёт напряжённость. И если вначале мы видели, что команды немного растерялись с разнообразием видов площадок, то ближе к середине они набрали темп.



Хоккей стал активным, атакующим, стали больше забивать. Мы двигаемся к тому, чтобы уже со следующего сезона убрать широкие площадки и остаться только на 26- и 28-метровых аренах.



Сейчас наивысшая за всю историю посещаемость, больше 6,5 тысячи. Почти 75% заполняемость. Есть клубы-отличники, как «Динамо» Минск, а, например, «Северсталь» показывает рекордный рост посещаемости», — отметил руководитель.

«С «Амуром» тревожная ситуация. Губернатор сказал, что будут решать»

Президент КХЛ прокомментировал ситуацию с задолженностью по выплате заработной платы перед игроками «Амура», а также высказался относительно нашумевшего дела Максима Кондратьева.



«У нас есть два клуба, которые периодически вываливаются в плане задолженностей по зарплатам и близко подходят к критической планке в два месяца. Клубы это понимают, мы с ними разговариваем. Это «Амур» и ХК «Сочи». Что касается Хабаровска, то ситуация тревожная. Я разговаривал с губернатором, и он сказал, что вопрос будет решаться.



Дело Максима Кондратьева? Здесь же он, скорее всего, стал жертвой, здесь совсем другая история, не нужно проводить параллели с какими-то другими историями. Правоохранительные органы разбираются с этим вопросом. Лига следит и желает Максиму Кондратьеву скорейшего выздоровления», — завил Чернышенко.

«Наверное, надо перестать показывать «Локомотив» на какое-то время»

Не обошлось и без обсуждения темы показа матчей КХЛ, а также низкого качества трансляций из Ярославля.



«Считаю, что на нашем телевидении достаточно показывается матчей. У нас есть два отдельных канала КХЛ, мало кто может этим похвастать.



Показывать бесплатно? Идея прекрасная, но всё дело в монетизации. Как правило, мы показываем все матчи на местных каналах, это такой компромисс. Что касается будущего, то очевидно, что в интернете удобно смотреть. Здесь КХЛ предлагает хорошее решение в виде мобильных приложений, и думаю, что у нас не так всё дорого, по сравнению с другими продуктами.



Плохая картинка из Ярославля? Мы сами недоумеваем. Наверное, надо их перестать показывать на какое-то время, и, может быть, ситуация изменится», — сказал Чернышенко.

«Матчи с клубами НХЛ невозможны без надругательств над календарём»

Также Чернышенко ответил на вопрос о возможном проведении матчей с клубами НХЛ и поделился мнением о целесообразности проведения выставочных матчей НХЛ в России.



«Матчи с клубами НХЛ? Мы в хороших, рабочих отношениях с НХЛ. Если бы у нас было готовое решение с точки зрения календарей обеих лиг о том, когда провести такие встречи, мы бы его уже обнародовали. Сейчас без надругательств над чьим-нибудь календарём это невозможно. Конечно, мы этого хотим. Но не знаю, произойдёт ли это в будущем.



Выставочные матчи? Мы не понимаем, зачем это нужно. Это популяризация их соревнования. Тогда и нам нужно будет активнее рассказывать о своих выставочных матчах не только в Европе, но и в Америке», — добавил Чернышенко.