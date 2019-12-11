У сборной России будет суперзвено Шипачёва. Оно должно порвать шведов

Уже завтра сборная России стартует на домашнем этапе Евротура Кубке Первого канала. Перед стартом турнира глава штаба национальной команды Роман Ротенберг и главный тренер сборной Алексей Кудашов ответили на вопросы прессы, после чего прошла открытая тренировка нашей команды на арене в Парке легенд.

Флаг, чемпионат мира, сборная России. Что сказали Ротенберг и Третьяк Руководители российского хоккея и главный тренер сборной Алексей Кудашов ответили на вопросы на злободневные темы.

В занятии приняли участие все хоккеисты сборной России, занимавшиеся в следующих сочетаниях.



Вратари: Самонов, Сорокин, Билялов



«Белые»: Нестеров – Войнов, Григоренко – Шипачёв – Капризов;



«Синие»: Рафиков – Ожиганов, Кузьменко – В. А. Ткачёв – Бурдасов;



«Красные»: Миронов – Марченко, Барабанов – Семёнов – Жафяров;



«Оранжевые»: Лямкин – Сергеев, Слепышев – Карнаухов – Кетов;



«Зелёные»: Дронов, В. Э. Ткачёв – Якимов – Сошников.



Как видим, первое звено нашей команды – просто убойное. Сыгранная «армейская» связка и лучший российский центрфорвард КХЛ. На бумаге эта тройка выглядит очень мощно, и хочется верить, что уже в завтрашнем матче со шведами ребята покажут свою мощь.



Тренировкой национальной команды руководил главный тренер Алексей Кудашов при помощи Анвара Гатиятулина, Алексея Жамнова и Рашита Давыдова.



Сборная России провела стандартную тренировку, но Кудашов сразу же попросил своих ребят делать всё по-настоящему, максимально приближённо к игровым условиям. «Если делаем броски или идём в единоборства, то всё всерьёз», — сказал Кудашов.

Фото: fhr.ru

Наши хоккеисты потренировали раскаты (индивидуальные и командные), затем сыграли несколько мини-матчей, разделившись по цветам. Отметим, что во всех упражнениях принимали участие все пять пятёрок российской команды.



Затем наши ребята вышли отрабатывать игру в неравных составах. Спецбригады большинства выглядели следующим образом.



Первая бригада: Войнов, Григоренко, Капризов, Шипачёв, Слепышев.



Вторая бригада: Нестеров, Семёнов, Барабанов, Кузьменко, Жафяров.



В меньшинстве обороняться выходили сначала Сошников, Якимов, Рафиков и Ожиганов, затем Марченко, Миронов, Кетов и Карнаухов.

Фото: fhr.ru

После тренировки расстановки «5 на 4», хоккеисты сборной России отработали и формат «5 на 3», так что никаких не опробованных игровых ситуаций у нашей команды быть не должно, как это было на Кубке Карьяла.



Отработав различные игровые ситуации, хоккеисты сборной разделились на защитников и нападающих. С первыми работал Гатиятулин, под руководством которого наши игроки обороны тренировали в основном броски от синей линии. За работой форвардов, отрабатывавших выходы «2 в 1» и «1 в 1» наблюдали Кудашов и Жамнов.

Фото: fhr.ru

После открытой тренировки с журналистами пообщались Вадим Шипачёв, Тимур Билялов и Вячеслав Войнов.

«Бывает, что силы исчезают. Сейчас накоплю немножко»

Нападающий сборной России Вадим Шипачёв.



— Вы выступаете в роли Линдена Вея в тройке с Капризовым и Григоренко. Насколько успели почувствовать этих партнёров?

— Ребята — мастера. Сейчас поговорили, но посмотрим, как получится в игре.



— Приятно вернуться в сборную?

— Конечно, приятно. Настроение классное, потренировались с ребятами, пообщались. Ждём завтрашней игры.



— У сборной России есть проблема с центрфорвардами, поэтому для вас это шанс проявить себя с прицелом на чемпионат мира, запомниться тренерам.

— Будем стараться, а там посмотрим, что и кто запоминается. Будем стараться выиграть этот турнир, задача одна. А там посмотрим.



— Роман Ротенберг говорил, что вы находитесь в зоне дискомфорта. В какой зоне вы действительно находитесь?

— Меня всё устраивает. В «Динамо» я много играю, сейчас вызвали в сборную. Нужно доказывать, что я могу здесь играть.



— Сил хватает? Было впечатление, что вы немного «подсели».

— Бывает, что силы исчезают. Есть такое. Сейчас накоплю немножко.



— В регулярке КХЛ только игроки ЦСКА и СКА имеют возможность поиграть на большом футбольном стадионе. Ждёте этот матч в сборной? Будет 70 тысяч зрителей...

— Я завтрашней игры жду, а что там будет на третьем матче — посмотрим. Будем разбираться последовательно.

Фото: fhr.ru

«В чём-то удивлён, что вызвали на Кубок Первого канала. Было бы здорово сыграть против Рейдеборна»

Вратарь сборной России Тимур Билялов.

— Как ощущения от работы в сборной?

— Самые прекрасные, очень рад, что проделанная работа была не зря, и мне дали шанс в сборной.



— Пока ещё не говорили, в каком матче играть?

— Нет ещё.



— С кем бы хотелось сыграть больше всего?

— Первое приглашение, без разницы, с кем играть. С любым соперником будет сложно, жду шанс.



— Из-за травмы два игрока «Ак Барса» не доехали до сборной, это осложняет адаптацию?

— Все ребята дружные, хороший коллектив. Все общаемся, все где-то друг друга видели, с кем-то играли, поэтому всё нормально.



— Вы ровесник с Сорокиным, который в сборной уже как будто 1000 лет. Чувствуете, что Илья – уже матёрый?

— Он в КХЛ уже в разы дольше меня, опытный боец. Есть чему у него получиться.



— Вы в этом сезоне выступаете стабильнее него.

— Это другое. На международном уровне большую роль играет опыт, у меня его с молодёжки не было. Сорокин на данный момент опытнее, моё дело – работать и ждать шанс.



— Ждал, что в ноябре позовут на Кубок Карьяла?

— Не ждал, играл и играл, работал на команду, остальное неважно.



— Были удивлены, что вас вызвали сейчас, на важный для России, представительный турнир?

— В чём-то был удивлён, потому что опыта у меня нет. КХЛ — это КХЛ, а здесь совсем другой уровень.



— Не хочется сыграть против Рейдеборна?

— С удовольствием. Мы как раз об этом разговаривали, было бы здорово.



— Получается, необязательно быть вратарём СКА или ЦСКА, чтобы попасть в сборную?

— Вы сами видите… Тем более, с Омска тоже приглашали Игоря Бобкова, ещё может кого-то подключат. Надеюсь, сейчас будут просматривать как можно больше вратарей.

Фото: fhr.ru

«В сборной примерно те же ребята играют, что и на Олимпиаде»

Защитник сборной России Вячеслав Войнов.



— Как у вас настроение? Давно не видели вас в сборной.

— Настроение отличное, хорошая атмосфера.



— Что изменилось?

— У каждого тренера есть свои наработки, немножко игра изменилась. А так, в принципе, всё на высоком уровне.



— Одной тренировки достаточно, чтобы почувствовать связки?

— Думаю, что достаточно. Ребята знают тренера, его требования, не первый раз в сборной. Примерно те же ребята играют, что и на Олимпиаде.



— Как вы себя ощущаете?

— В последнее время в «Авангарде» было много матчей. Но на данный момент чувствую себя отлично.



— В «Авангарде» вы играете по 25 минут. Здесь вряд ли столько дадут...

— Хорошо. Ничего страшного.



— Третьяк говорил о том, что на КПК в ближайшем будущем могут сыграть сборные Швейцарии, Германии. Вам будет это интересно? А то все время четыре участника...

— На мой взгляд, эти турниры больше созданы для нас самих, для сборной. Чтобы ребята побывали вместе, в одной атмосфере. А мне всё равно, с кем играть. Даже с Германией.



— Что можете сказать о волне в НХЛ, когда много критики в адрес тренеров и даже увольнений?

— Я в таких случаях мнение держу при себе. Мне прокомментировать нечего. Всё в жизни бывало, но всё это осталось в прошлом. Андрей Назаров? Он словами всё хорошо объяснял.

— Как относитесь к санкциям ВАДА?

— Это больная тема, очень обидно, что так происходит. Но, к сожалению, мы ничего поменять не можем. Как решат, так и будет.



— А тот факт, что дисквалификация России затянулась на две Олимпиады?

— Меня это очень удивляет. Много вопросов, на которые я вряд ли получу ответы. Всё давление на Олимпиаде находится вокруг хоккея. А когда выходишь на лёд, всё забывается.



— Вы готовы к тому, что игроков НХЛ снова не отпустят на Олимпиаду?

— А мне-то что быть готовым? Отпустят — хорошо, не отпустят — будем отталкиваться от того, что есть.



— Как вы относитесь к тому, что можете сыграть за сборную на большом футбольном стадионе?

— Это будет память на всю жизнь. Но на таких стадионах я уже играл и даже за сборную.