Первый матч команды Алексея Кудашова на домашнем этапе Евротура. Всё самое интересное – в нашем онлайне.

Возвращение Шипачёва и важный матч для Кудашова. Россия — Швеция! LIVE

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10:00. Приветствуем всех любителей хоккея. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию стартового матча второго этапа Евротура Швеция – Россия. Этот матч откроет программу Кубка Первого канала. Вчера состоялась пресс-конференция с участием главы штаба сборной России Романа Ротенберга, президента ФХР Владислава Третьяка и главного тренера национальной команды Алексея Кудашова.

Флаг, чемпионат мира, сборная России. Что сказали Ротенберг и Третьяк Руководители российского хоккея и главный тренер сборной Алексей Кудашов ответили на вопросы на злободневные темы.

Также сборная России провела открытую тренировку, после которой некоторые игроки пообщались с прессой. На занятии нашей команды царило отличное настроение, бодрый настрой чувствовался и в словах самих игроков, которые с нетерпением ждут старта домашнего турнира. Надеемся, что результат встречи со шведами нас не разочарует.