Возвращение Шипачёва и важный матч для Кудашова. Россия — Швеция! LIVE

Указанное в трансляции время – московское
Турнирная таблица Евротура
10:00. Приветствуем всех любителей хоккея. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию стартового матча второго этапа Евротура Швеция – Россия. Этот матч откроет программу Кубка Первого канала. Вчера состоялась пресс-конференция с участием главы штаба сборной России Романа Ротенберга, президента ФХР Владислава Третьяка и главного тренера национальной команды Алексея Кудашова.
Также сборная России провела открытую тренировку, после которой некоторые игроки пообщались с прессой. На занятии нашей команды царило отличное настроение, бодрый настрой чувствовался и в словах самих игроков, которые с нетерпением ждут старта домашнего турнира. Надеемся, что результат встречи со шведами нас не разочарует.
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