Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

Россия — Швеция, 12 декабря 2019. Онлайн-трансляция. Кубок Первого канала

Россия сразится со Швецией на Кубке Первого канала
«Чемпионат»
Возвращение Шипачёва и важный матч для Кудашова. Россия — Швеция! LIVE
Первый матч команды Алексея Кудашова на домашнем этапе Евротура. Всё самое интересное – в нашем онлайне.
Хоккей / Евротур 0

Указанное в трансляции время – московское

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
12 декабря 2019, четверг. 20:00 МСК
Швеция
Не начался
Россия

Полный календарь игр Евротура

Турнирная таблица Евротура

10:00. Приветствуем всех любителей хоккея. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию стартового матча второго этапа Евротура Швеция – Россия. Этот матч откроет программу Кубка Первого канала. Вчера состоялась пресс-конференция с участием главы штаба сборной России Романа Ротенберга, президента ФХР Владислава Третьяка и главного тренера национальной команды Алексея Кудашова.

Флаг, чемпионат мира, сборная России. Что сказали Ротенберг и Третьяк
Руководители российского хоккея и главный тренер сборной Алексей Кудашов ответили на вопросы на злободневные темы.

Также сборная России провела открытую тренировку, после которой некоторые игроки пообщались с прессой. На занятии нашей команды царило отличное настроение, бодрый настрой чувствовался и в словах самих игроков, которые с нетерпением ждут старта домашнего турнира. Надеемся, что результат встречи со шведами нас не разочарует.

У сборной России будет суперзвено Шипачёва. Оно должно порвать шведов
Хоккеисты национальной команды провели открытую тренировку, а затем ответили на вопросы журналистов.
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019