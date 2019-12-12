«Перенести ЧМ из России невозможно». Фазель снова сделал смелое заявление

Помимо Кубка Первого канала в Москве проходит Международный хоккейный форум, уже четвертый по счёту в российской столице. Состав участников пестрит громкими именами: тут президент ФХР Владислав Третьяк, и первый-вице-президент ФХР, глава штаба сборной Роман Ротенберг, и президент ИИХФ Рене Фазель, и министр спорта России Павел Колобков, и вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец, и многие другие.



Помимо общих хоккейных тем всех интересовал вопрос, связанный с последними событиями в российском спорте. Напомним, что в России должны пройти чемпионат мира—2023, молодёжный чемпионат мира—2023 и женский чемпионат мира—2021, но санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства не могут не тревожить.

«Технически невозможно». Что будет с российским хоккеем после санкций ВАДА Чемпионаты мира в 2023 году в нашей стране всё ещё под угрозой.

— Пока ни в чём нельзя быть уверенным, все ждут решения спортивного суда CAS, — рассказал журналистам президент ИИХФ Рене Фазель. Но мы будем работать и сделаем всё возможное, чтобы защитить наши интересы.



Мы не сдадимся, будем их отстаивать. Повторю, что нужно дождаться решения CAS, сейчас ещё слишком рано о чём-то дискутировать, не зная итогового вердикта. Я надеюсь, что это будет справедливая, правовая позиция, а не политическая, — добавил глава ИИХФ.

— Что можете сказать про возможный перенос чемпионатов мира из России?

— Я уже говорил, что это будет очень трудно, невозможно сделать. Нужно подождать, действительно ли России запретят проводить соревнования. Участие российской сборной без флага и гимна — это тоже очень непросто, но нужно дождаться решения, — добавил руководитель.

Фазель: ИИХФ примет решение по России после вердикта CAS

Помимо Фазеля представители СМИ пообщались с вице-премьером правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец, которая начала с позитивных моментов.



— Россия – хоккейная держава. Сегодня наша команда – действующий олимпийский чемпион. Мы этим очень гордимся. В нашей стране более 600 тысяч людей регулярно занимается хоккеем. Эта цифра каждый год увеличивается. За последний год в секции хоккея пришло 30 тысяч человек. Мы делаем всё, чтобы этот спорт развивался.



Сейчас реализуется специальная программа по строительству катков. Сейчас мы строим 50 катков по стране. В дальнейшем будет построено ещё 400. Это будет замечательное дополнение к той материально-технической базе, которую мы сейчас имеем. Напомню, что сегодня у нас более 600 катков. Мы делаем всё, чтобы этот спорт был доступен и любим нашими гражданами, — заявила Голодец.



— Общались ли вы с Рене Фазелем и есть ли уверенность, что мы сохраним домашние чемпионаты мира?

— Да, мы ждём, и господин Фазель это подтвердил.



Кроме того, чиновницу спросили про то, планируется ли подавать апелляцию на нерадостное для России решение ВАДА.



— Сейчас, насколько я понимаю, орган готовится подавать апелляцию и обжаловать решение, — сказала Голодец.

Хочется верить, что вся эта история всё же закончится для нашей страны положительно. По крайней мере, российский хоккей, который никогда не был замешан ни в каких допинговых скандалах, точно не должен страдать.

Сейчас, учитывая смелые заявления президента ИИХФ, позиции российского хоккея видятся достаточно прочными. Нет сомнений, что Фазель, какое бы решение ни было вынесено по результатам заседания CAS, продолжит занимать пророссийскую позицию.



