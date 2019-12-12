Посещаемость клубов КХЛ на Западе. Провал Ярославля и взлёт Череповца

Континентальная хоккейная лига переживает взлёт популярности – зрители стали охотнее ходить на матчи и заполнять арены. Об этом сообщил накануне президент лиги Дмитрий Чернышенко. «Хоккей стал активным, атакующим, стали больше забивать. Мы двигаемся к тому, чтобы уже со следующего сезона убрать широкие площадки и остаться только на 26- и 28-метровых аренах. Сейчас наивысшая за всю историю посещаемость, больше 6,5 тысячи. Почти 75% заполняемость. Есть клубы-отличники, как «Динамо» Минск, а, например, «Северсталь» показывает рекордный рост посещаемости», — сказал Чернышенко на заседании руководителей клубов КХЛ.



В прошлом году посещаемость также росла и даже побила рекорд лиги – в среднем на игры ходило по 6603 зрителя. «Чемпионат» тоже решил посчитать и оценить, какие клубы лучше всех справляются с тем, чтобы завлечь на домашние игры как можно больше болельщиков.

Следует отметить, что среднюю посещаемость оценить довольно трудно. Одно дело – проводить матчи в Минске на 15-тысячном стадионе, другое – в Череповце, где арена насчитывает чуть больше 6 тыс. мест. Да и в последние годы некоторые клубы играют не на одной, а на нескольких аренах. Это связано как с вынесенными матчами в Европе, так и с тем, что некоторые команды в силу разных причин некоторые матчи проводят не на своих основных аренах. И, например, игра СКА-ЦСКА на футбольном стадионе (более 70 тыс. человек) резко накинет петербургским «армейцам» несколько сотен в средней посещаемости. Поэтому для сравнения мы возьмём не посещаемость, а процент заполняемости арен, который можно объективно посчитать, даже когда клуб проводил домашние матчи на двух или трёх аренах.



Начнём с клубов Западной конференции. Действительно, практически все команды показывают рост посещаемости – в среднем на 3,2%. Как и сказал Чернышенко, клубы-отличники – «Северсталь» и минское «Динамо». В нынешнем сезоне в Череповце уже было пять аншлагов против двух в прошлом сезоне. С одной стороны, болельщикам нравится задорный хоккей в исполнении молодой команды, с другой – за этими цифрами стоит большая работа менеджмента клуба. У «Северстали» не так много побед, как могло бы быть, учитывая, сколько раз команда упускала добытое преимущество, поэтому работники клуба проделывают большую работу, чтобы обидные поражения в одну шайбу не отражались на посещаемости.

Далеко не новость, что в Беларуси фанатеют от хоккея, но «зубры» проваливают очередной сезон, проиграли шесть последних матчей, но болельщики всё равно от них не отворачиваются. Удивительное дело! Главные всплески (по 14-15 тыс. на матче), естественно, приходятся на выходные, но даже с учётом этого в Минске лишь дважды в этом сезоне на арену приходило менее 9 тыс. человек.



В столице Латвии, наоборот, наблюдается снижение посещаемости. Если в прошлом сезоне на «Динамо» впервые за несколько лет повалили болельщики, команда до последнего имела шансы на выход в плей-офф, то в этом году рижане спорят с минскими одноклубниками за звание худшей команды лиги.



Самый маленький прирост – у ЦСКА, на то есть несколько причин. Во-первых, «армейцы» традиционно не слишком активны в плане маркетинговой работы, во-вторых, продолжается конфликт активной части фанатов с руководством клуба из-за того, что ЦСКА делит арену со «Спартаком». Как бы то ни было, после переезда со старенькой и маленькой арены им. Боброва на ЦСКА стали ходить больше. А сейчас «армейцы» выступают ещё в ранге действующих чемпионов, плюс это бренд, плюс у них есть Капризов, Сорокин и другие звёзды. К тому же в Москве клубам приходится конкурировать за зрителя не только между собой, но и с футболом и баскетболом.



Статистика посещаемости стадионов КХЛ в сезоне-2019/20



Отсюда, видимо, и низкий прирост посещаемости у хоккейного «Спартака». В клубе многое делают, чтобы привлечь болельщиков на трибуны, но всё равно не получается выдать ещё один резкий скачок, как в сезоне-2017/18, когда «Спартак» впервые за долгое время пробился в плей-офф. Тем не менее красно-белые показывают стабильный прирост уже несколько лет подряд. У СКА и «Торпедо» небольшие увеличения заполняемости арен объясняются крайне просто – в Петербурге и Нижнем Новгороде и так на каждом матче битком, расти особенно некуда. В «Сочи» посещаемость выросла, но на самом деле вышла на уровень сезона-2017/18, устранив проседание прошлого чемпионата.



Рост посещаемости у московского «Динамо» связан в первую очередь с тем, что в первой половине прошлого сезона бело-голубые вынужденно проводили домашние матчи в «Мегаспорте». Этот стадион не слишком удобно расположен, к тому же не воспринимается болельщиками как «свой». Как только бело-голубые переехали на новенькую «ВТБ-Арену», посещаемость, особенно в количественном отношении, стала лучшей у клуба за все годы выступления в КХЛ.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Главный и самый удивительный провал – в таком хоккейном городе, как Ярославль. В начале сезона это можно было объяснить невнятной игрой и постоянными поражениями, но «Локомотив» уже выбрался из ямы и прочно удерживается в первой восьмёрке. Однако всё равно дома в этом году проигрывает довольно часто.



На «Йокерит» ходят всё меньше и меньше с каждым годом, несмотря на то что финская команда постоянно держится в лидерах Запада. Финские СМИ часто поднимают тему нецелесообразности выступления своего клуба в КХЛ, указывая на растущие долги, российские капиталы и то, что «джокеры» — не более чем «спарринг-партнёры для таких грандов лиги, как СКА и ЦСКА».

Iltalehti: «Йокерит» — спарринг-партнёр для грандов КХЛ, он вызывает жалость

Прилив посещаемости в Подольске вполне объясним – «Витязь» в начале сезона какое-то время даже был лидером турнирной таблицы, да и сейчас, хоть и сдал позиции, всё равно уверенно идёт в зоне плей-офф, а главное – удачно играет дома. Лишь дважды за 18 матчей на арене «Витязь» команда Михаила Кравеца не смогла разжиться очками.

Действительно, хоккейные матчи практически везде на Западе стали привлекать больше зрителей, и главное – есть большой задел для дальнейшего роста. В Сочи и Москве играют на новеньких вместительных (по 11-12 тыс.) стадионах, которые хочется видеть заполненными под завязку. Спад в Ярославле, надо думать, временный, и скоро «Локомотив» отвоюет потерянные позиции. Слишком там любят хоккей, чтобы отвернуться от него навсегда. Расстраивает одна цифра – даже при росте посещаемости лишь у трёх клубов Запада арены заполняются более чем на 80% и лишь у половины – более чем на 70%. Ещё есть куда стремиться. Показатели того же «Спартака» и «Витязя» доказывают, что при совокупной грамотной работе менеджмента, тренерского штаба и служб по работе и привлечению болельщиков результаты придут как в крупных городах с большой конкуренцией, так и в маленьких.