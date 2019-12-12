СКА забрал из Подольска лучшего легионера. «Витязю» вновь указали на его место

Пока всё внимание хоккейной общественности сосредоточено на сборной России, в КХЛ произошёл громкий обмен. Хотя, если смотреть правде в глаза, обменом трейд Миро Аалтонена в СКА назвать трудно. По сути, петербургский клуб снова просто взял нужного игрока из «Витязя», фактически открытого фарм-клуба «армейцев» в КХЛ. А взамен предложил права на Понтуса Оберга, то есть воздух.

СКА выменял из «Витязя» нападающего Миро Аалтонена

Нужно ли говорить, что значил Аалтонен для подольской команды? Это второй бомбардир и лучший центр «Витязя», который великолепно себя чувствовал в Подмосковье, куда с удовольствием вернулся позапрошлым летом после неудачной командировки в Северную Америку. Это ведущий легионер клуба, хоккеист первого звена и один из любимцев местной публики. Разумеется, в нормальной ситуации в «Витязе» никто бы даже не стал вести переговоры о подобном обмене, но… Вы сами всё понимаете, подольский клуб вообще никто не спрашивал.

СКА ограбил «Витязь», но не получил никакой выгоды. Питер в своём репертуаре «Локомотив» собрался доигрывать сезон без тренера, а в «Авангарде» забыли про молодёжь – в итогах недели КХЛ.

Что касается СКА, то с петербургской стороны в этом обмене есть странные моменты. Во-первых, почему Аалтонен понадобился в Северной столице именно сейчас? Не во время его первого огненного сезона в Подольске, не после его возвращения в КХЛ и даже не в межсезонье. Сейчас этот обмен выглядит особенно нагло и цинично – неужели в СКА так разозлились на «Витязь», что в начале сезона подмосковный клуб шёл выше в таблице и заявлял, что не боится лидеров?

На данную минуту Аалтонен попросту лишний в СКА. Он седьмой легионер (в Санкт-Петербурге уже играют Хелльберг, Бенгтссон, Рундблад, Коскиранта, Лехтеря и Кемппайнен), а ещё четвёртый финн-центрфорвард клуба. Допустим, что с Кемппайненом или, скажем, Рундбладом СКА готов расстаться, и вероятно это произойдёт, но всё равно такое количество легионеров (да ещё и на проблемной позиции) выглядит перебором для базового клуба сборной. Где же будут наигрываться русские центры под ОИ-2022?

Впрочем, СКА, конечно, разберётся со своим составом, за них переживать не стоит. А вот каково «Витязю»? Подольский клуб выдал мощный старт, показывал симпатичную игру и шёл в таблице выше «армейских» клубов в начале регулярки. Мы говорили, что на Западе КХЛ появилась новая интересная команда, но прорыв «Витязя» в результате вышел ему боком. Сначала СКА забрал у подольчан Самонова и Швеца-Рогового, что негативно отразилось на атмосфере внутри команды, а теперь Подмосковье на Санкт-Петербург меняет и лучший легионер «Витязя». Знаете, будет неудивительно, если после такого «обмена» подопечные Михаила Кравеца и вовсе выпадут из зоны плей-офф и завалят вторую половину сезона. «Витязю» указали на его место, и будет логично, если он туда и вернётся.

Кстати, о Понтусе Оберге, новом «активе» подольчан. 26-летний швед проводил отличный сезон в фарм-клубе «Торонто» в АХЛ, а сейчас, после травмы Андреаса Юнссона, был поднят в основу «МэйплЛифс», где занял место в тройке с Мэттьюсом и Нюландером. Конечно, всё может поменяться, но из-за того, что права на шведа в КХЛ обменяли из СКА в «Витязь», приезд Оберга в нашу лигу не стал реальнее ни на йоту.

«Витязь» перепутал фото игрока, права на которого были выменяны из СКА

И немного о том, почему в современной КХЛ установились такие отношения между СКА и «Витязем». Надо понимать, что подольский клуб бы просто не смог существовать в лиге без спонсорской помощи «Газпрома» — титульного спонсора «армейцев». И либо «Витязь» живёт по установленным для него правилам, либо не живёт вообще. Если игрок, выступающий в Подольске, приглянулся СКА, то сделку ничто не остановит. Ни контракт хоккеиста с «Витязем», ни мнение на этот счёт руководства подмосковного клуба. Увы, таковы правила игры и реалии КХЛ. К этому давно пора привыкнуть.