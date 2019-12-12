Тройка Шипачёва показала суперхоккей. Без неё Россия попала бы шведам 0:4

Наша команда провалила начало матча, а когда проснулось первое звено, то было уже поздно.

12 декабря, в День конституции России, национальная команда нашей страны стартовала на домашнем этапе Евротура Кубке Первого канала. Этот турнир издавна, когда ещё существовал под другими названиями, преподносился как предновогодний хоккейный праздник, а в сборную России приглашались лучшие хоккеисты из внутреннего чемпионата. КПК-2019 исключением не стал: тренерский штаб нашей команды вызвал практически всех сильнейших российских игроков КХЛ, хотя нашлось место и для экспериментов, и для новичков.

Сборная России объявила состав на Кубок Первого канала 2019 года

За день до матча со шведами состоялась пресс-конференция с первыми лицами сборной, национальная команда провела открытую тренировку, пообщалась с журналистами, и главное, что можно было вынести из всего этого (впрочем, вряд ли это сюрприз): настроение в сборной отличное, а к турниру относятся, как к большому, праздничному событию. По сути, это так и есть, и оставалось только, чтобы результаты сборной не подвели.

У сборной России будет суперзвено Шипачёва. Оно должно порвать шведов Хоккеисты национальной команды провели открытую тренировку, а затем ответили на вопросы журналистов.

Отметим, что этот матч имел особую важность для главного тренера сборной России Алексея Кудашова. Это была первая игра для наставника в таком качестве на домашнем льду, и хотя бы для обретения уверенности её нужно было выигрывать. Да и в целом результаты российский сборной при Кудашове пока не впечатляли: на Кубке Карьяла был выигран лишь один матч (кстати, у шведов), да и тот по буллитам. Впрочем, с тех пор Алексей Николаевич уже показал отличную психологическую устойчивость, сумев развернуть наметившийся кризис в СКА в рекордную для нынешнего сезона КХЛ победную серию. Теперь дело было за сборной России.

Турнирная таблица Евротура в сезоне-2019/20

Странный выбор вратаря и проваленный дебют

Состав российской команды на стартовый матч турнира смогудивить. Вне заявки остался лучший снайпер сезона КХЛ Никита Сошников, а место в воротах совсем уж неожиданно занял Александр Самонов. К сожалению, матч у голкипера СКА совсем не получился. Уже на четвёртой минуте Самонов пропустил в ближний угол от Андре Петерссона. Шведы играли в большинстве, но провели нетипичную для такого формата атаку «2 в 1» и нападающий московского «Динамо» был неумолим.

Заброшенная шайба раззадорила шведов, а вот сборной России, как ни странно, не хватало эмоций. В результате самые опасные моменты возникали у ворот Самонова, и на 12-й минуте преимущество жёлто-синих броском из левого круга вбрасывания удвоил Даниэль Бродин.

У сборной России получалось мало, самым активным на площадке был Вадим Шипачёв, но центрфорвард ведущего звена больше запомнился двумя падениями на лёд в начале игры и тремя силовыми приёмами за первый период. Конструктива в атаке у наших ребят было мало, не шло и большинство – две возможности разыграть лишнего не привели не только к голам, но и к по-настоящему опасным моментам. Шведы же могли ещё по ходу первого периода сделать счёт 3:0: однажды сборную России спасла штанга, в другой раз подтащил Самонов.

Россия проснулась, но не слишком ли поздно?

Впрочем, перед вторым периодом упаднических настроений не было. Россияне должны были зажечься при домашних трибунах, а шведам не впервой здорово начинать матчи против нашей команды, а потом сдуваться.

И уже в самом начале игрового отрезка Дамир Жафяров должен был забивать первый гол нашей команды, который бы обязательно придал нужный импульс. Но форвард «Торпедо» не смог переиграть Ларса Юханссона в очной дуэли, а в ответной атаке шведы показали, как нужно реализовывать моменты. Мальте Стрёмвалль забросил третью шайбу «трекрунур» и отправил на отдых Самонова. Рискованный и не слишком понятный шаг тренерского штаба не оправдался. Возможно, будь в российских воротах с самого начала Илья Сорокин, и вся команда чувствовала бы себя увереннее.

Дубль Капризова и 48-17 по броскам. Россия стартовала на КПК с поражения Первый блин на домашнем этапе Евротура получился комом, но звено Шипачёва всё равно дало жару.

После третьей шайбы шведы ожидаемо сбавили темп, и этим смогли воспользоваться наши игроки. Они передвинули игру в зону Юханссона, стали вести массированные атаки, но вратарь ЦСКА был непробиваем, хотя порой его расстреливали прямо с пятачка. В «молоко» ушли ещё два большинства, а голкипер шведов явно поймал кураж. Но на один гол во втором периоде россияне наиграли, и есть справедливость в том, что забросил его самый заметный игрок в составе нашей сборной. Андрей Кузьменко вытащил шайбу из-за ворот, перевёл её на другой фланг, а оттуда неотразимый бросок нанёс Вадим Шипачёв. Сразу после гола наши ребята продолжили давление на шведские ворота при яростной поддержке трибун, и подопечные Юхана Гарпенлёва наверняка с облегчением вздохнули, когда услышали сирену на второй перерыв.

Что бы мы делали без тройки Шипачёва?

В третьем периоде сборной России был необходим хороший стартовый штурм, и отличным подспорьем для него стало быстрое шведское удаление. На реализацию вышла первая спецбригада большинства в составе Войнова, Слепышева, Григоренко, Капризова и Шипачёва (в предыдущие разы первыми реализовывать лишнего выходило звено Ткачёва) и сумело создать момент для верного гола, но Михаил Григоренко непостижимым образом не попал в пустые ворота. Следом (уже в равных составах) ещё одну супервозможность упустил Евгений Кетов – форвард СКА не сумел переиграть Юханссона с пятачка. Таким образом, уже к третьей минуте периода наши ребята могли сравнивать счёт и начинать всё с чистого листа, но вместо этого пришлось в очередной раз жалеть об упущенных возможностях.

Эти промахи могли оказаться роковыми для сборной России, но подопечные Алексея Кудашова продолжили давление, и оно в итоге привело ко второй шайбе нашей команды. После очередного нереализованного большинства (уже шестого в матче) россиянам удалось отличиться в равных составах: Рушан Рафиков послал шайбу на пятак, откуда её грамотно подправил Капризов.

После этого гола забрезжила реальная надежда отыграться, но её очень быстро, казалось бы, похоронил Даниэль Заар забросивший четвёртую шведскую шайбу. В этом эпизоде неудачно сыграл Илья Сорокин, выпустивший снаряд на пятак точно на клюшку сопернику.

После этого сборная России получила ещё одно большинство, и с седьмой попытки всё-таки сумела реализовать лишнего. Шипачёв отдал фирменную передачу в центр на Капризова и тот расстрелял Юханссона, оформив дубль. Да, без первой тройки, чьи игроки забросили сегодня три шайбы, сборная России могла «сгореть» с неприличным счёт 0:4.

К сожалению, сравнят результат у наших ребят так и не получилось. Не помог ни навал в конце основного времени, ни выход шестого полевого игрока. Домашний турнир подопечные Кудашова начинают с поражения.