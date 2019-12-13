У Кучерова как будто глаза на затылке! Две передачи и конец серии без очков

Не самая уверенная игра «Тампы» в нынешнем сезоне была одной из главных тем для обсуждений с самого начала регулярного чемпионата. И вроде бы все слагающие успеха у южан есть, и состав самый боевой, и опыт за последние годы накоплен немалый, но игра не шла. В турнирной таблице Востока «молнии» шли за пределами кубковой восьмёрки, а игра самого ценного игрока прошлого сезона Никиты Кучерова поражала своей нестабильностью: Никита мог выдать прекрасный матч, как это было около месяца назад с «Рейнджерс» (1 гол, 3 передачи), а мог надолго уйти в тень.

Победный от Кучерова! Он стал четвёртым бомбардиром в истории «Тампы» Никита забил первый победный гол в сезоне, а заодно обогнал Яшина и Буре.

В этом свете матч с колючим и злым «Бостоном» был настоящей проверкой на характер и бойцовские качества, поскольку «мишки» приехали в Тампу, имея в пассиве четыре поражения подряд, и всеми силами старались прервать неудачную серию.

Началось всё для «Тампы» с серьёзных неприятностей. Уже на пятой минуте оборона «Лайтнинг» не смогла сдержать Брэда Маршана, который, промчавшись по левому флангу, уехал за ворота Андрея Василевского, а оттуда переадресовал шайбу на пятачок, где царствовал Патрис Бержерон.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Впрочем, ещё до этого в матче произошёл ещё один любопытный эпизод. 42-летний защитник «Бостона» Здено Хара подрался с нападающим «Тампы» Пэтом Маруном, и этот бой стал для словацкого аксакала вторым подряд. Драка прошла в тягуче-вяжущем ключе, но двухметровый Хара сумел провести несколько ударов, после чего Марун потерял равновесие и упал на лёд.

Календарь и результаты «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Южане бросились отыгрываться и постепенно подобрали ключи к воротам Туукки Раска, а главными героями у «Тампы» стали Никита Кучеров и Стивен Стэмкос. Именно эта связка сработала в середине второй двадцатиминутки, когда у «Бостона» был удалён защитник Джон Мур. Кучеров выдал прекрасную передачу из угла чужой зоны, находясь в скоплении соперников, а Стэмкос, приняв шайбу на чистом льду, имел массу времени, чтобы принять правильное решение. Точный кистевой бросок стал логичным и красивым завершением, придав «Тампе» уверенности.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В начале третьего периода «молнии» вновь получили право на численное преимущество, и снова Кучеров был на высоте как дирижёр атак. После дальнего выстрела Виктора Хедмана шайба ударилась о лицевой борт, где стала добычей Никиты. Он не стал тратить время на то, чтобы развернуться и оценить ситуацию, а отдал великолепный слепой пас на пятачок, где его преобразовал в гол Брейден Пойнт.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Гол Пойнта мог бы стать победным для хозяев, но в концовке третьего периода Андерс Бьорк заставил Василевского капитулировать второй раз за матч, поэтому решающей стала вторая шайба Стивена Стэмкоса — на этот раз снайпер «Тампы» отличился без помощи Кучерова.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Таким образом, Никита прервал свою серию из трёх матчей без очков, а «Тампа» приблизилась к кубковой ватерлинии на дистанцию в четыре очка, имея один матч в запасе.



«Мы сыграли в хороший хоккей. У «Бостона» сильная команда, очень жёсткая и габаритная. Мы были готовы к этому, сыграли в свою игру и это сработало. Всё, что нам нужно, — это использовать свою скорость. Это не просто передачи ради передач и беготня вперёд. Мы всё ещё хотим «делать вещи», но делать разумно, с пониманием», — заявил после матча Стивен Стэмкос.