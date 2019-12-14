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Россия — Чехия, 14 декабря 2019, онлайн-трансляция, Кубок Первого канала

Алексей Кудашов
«Чемпионат»
Россия хочет обыграть Чехию на Кубке Первого канала. Чем ответит Ржига? LIVE
Второй матч команды Алексея Кудашова на домашнем этапе Евротура. Всё самое интересное – в нашем онлайне.
Хоккей / Евротур 0

Указанное в трансляции время – московское

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
14 декабря 2019, суббота. 15:00 МСК
Россия
Не начался
Чехия

Полный календарь игр Евротура

Турнирная таблица Евротура

10:00. Приветствуем всех любителей хоккея. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго для россиян матча на втором этапе Евротура. Соперник нашей команды – сборная Чехии. Этот матч продолжит программу Кубка Первого канала. Напомним, что в первой встрече команда Алексея Кудашова уступила Швеции со счётом 3:4, так что в субботу нужно обязательно побеждать.

«Проспали начало, проспали контратаки». Как Кудашов объяснил поражение от шведов
Главный тренер россиян рассказал, почему не играл Сошников, и назвал причину, по которой в воротах играл Самонов.

Накануне сборная России провела открытую тренировку, на которой главный тренер сообщил, что в матче с Чехией ворота россиян будет защищать Илья Сорокин. В дебютной на турнире встрече со шведами ворота сборной России защищал Александр Самонов, но его заменили на Сорокина после трёх пропущенных шайб. Кроме того, с чехами не сыграют Сошников, Жафяров и Барабанов, зато вернулся в состав форвард СКА Владимир Ткачёв, который сыграет в одном звене со своим полным тёзкой из «Ак Барса».

Стали известны сочетания сборной России на тренировке перед матчем с Чехией
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