Посещаемость клубов КХЛ на Востоке. Откуда китайцы берут столько болельщиков?

Континентальная хоккейная лига переживает взлёт популярности – зрители стали охотнее ходить на матчи и заполнять арены. Продолжаем сравнивать показатели посещаемости арен КХЛ. Накануне мы говорили о клубах Западной конференции, теперь переходим к Востоку.

Напоминаем, что из-за того, что клубы могут часть матчей проводить не на своих основных аренах, мы будем оценивать не среднюю посещаемость, а заполняемость арены/арен в процентах.

Посещаемость клубов КХЛ на Западе. Провал Ярославля и взлёт Череповца В «отличниках», как сказал Чернышенко, – минское «Динамо» и «Северсталь». А ещё «Витязь».

Самые большие приросты в посещаемости – у «Сибири» и «Куньлуня». С Новосибирском всё логично: аншлаги там – обычное дело, тем более сейчас, когда команда пришла в себя после нескольких неудачных сезонов и вновь рвётся в плей-офф. Болельщики даже не заметили ноябрьский спад и всё равно поддерживали команду на трибунах.

С «Куньлунем» сложнее. В прошлом году команда ещё играла не дома, а в Шанхае, на арене вместимостью 4800 мест. Посещаемость 56% – это около 2700 болельщиков. Этот сезон «Куньлунь» начинал в Шэньчжэне (стадион на 14 тыс. мест), а с октября наконец-то переехал в Пекин, на маленькую «Шоуган-арену» на 3 тыс. мест.

Статистика «Куньлуня» вызывает сомнения, особенно по сентябрьским играм в Шэньчжэне, где, например, матч с «Трактором» по официальным данным посетили более 8000 человек. Да и «Шоуган-арена» порой зияет дырами на трибунах, а средняя заполняемость при этом составляет 88,2%.

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Хуже всего с посещаемостью у команд, которые откровенно разочаровывают в этом сезоне. «Трактору» не помогли ни возвращение Алексея Кручинина и приобретение сильных легионеров, ни смена тренера, ни (короткий) приезд Виталия Кравцова. Челябинцы оккупировали последнее место на Востоке и о плей-офф могут только мечтать.

Похожая ситуация с «Амуром». Хабаровчане обычно заполняли трибуны всегда, несмотря на турнирное положение команды, но в этом сезоне у команды Александра Гулявцева огромные проблемы с реализацией, особенно дома – редко болельщики могут вживую увидеть, как их команда забивает больше одной шайбы.

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У «Металлурга» пока посещаемость снижена, но это только за счёт провального начала сезона. После прихода Ильи Воробьёва ситуация начала выправляться, в последнее время на «Арене-Металлург» снова начали собираться аншлаги.

Немного просел «Авангард», но, во-первых, не будем забывать, что команда играет не в родном Омске, а в Балашихе, а во-вторых, в количественном отношении разница с прошлым сезоном – меньше 300 человек.

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Удивляет, что меньше стали ходить на «Адмирал» — в прошлых сезонах это можно было объяснить тем, что команда не попадала в плей-офф, но сейчас, когда «моряки» способны дать бой любому и идут на шестом месте в конференции, очередной виток спада (пусть и небольшой) выглядит странно. Похожая ситуация с «Нефтехимиком» — стадион хорошо заполнялся во время длительной победной серии, а до и после половина трибун пустует, хотя нижнекамцы по-прежнему держатся близко к восьмёрке и уже доказали, что способны приятно удивлять.

«Барыс» уже четвёртый год подряд демонстрирует небольшой, но стабильный рост посещаемости. Отличные результаты, яркие хоккеисты и красивая игра – всё способствует увеличению количества болельщиков. Великолепные показатели у «Автомобилиста» — чуть меньше, чем в прошлом сезоне, но это пара десятков человек, не более. У «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» всё стабильно хорошо.

Как видим, на Востоке картина кардинально отличается от Западной конференции. Начнём с того, что в Восточной конференции посещаемость в принципе лучше – практически все клубы дотягивают до 60%, а пять команд заполняют стадионы не менее, чем на 80% — на Западе такими показателями могут похвастаться только СКА, «Торпедо» и «Витязь».

Бросается в глаза и то, что если на Западе падение посещаемости по статистике КХЛ показали только «Локомотив», «Йокерит» и рижское «Динамо», то на Востоке таких клубов – больше половины. И даже несмотря на это, заполняемость арен в этой конференции в целом выше. Оно и понятно, Челябинск, Магнитогорск, Новосибирск и другие – это настоящие хоккейные города, жители которых гордятся и истово болеют за свои команды, несмотря ни на что. В целом посещаемость матчей КХЛ выросла почти на 2% за счёт того, что Западные команды начали потихоньку подтягиваться к Восточным.