Сборная России при Кудашове пугает. Обыграли чехов только по буллитам

Второй матч сборной России на Кубке Первого канала предстояло провести с чехами. Настроение после матча со Швецией, конечно, было не лучшее, но, с другой стороны, это поражение должно было встряхнуть нашу команду и сбросить ту околохоккейную пафосную мишуру, которая окружает сборную России на домашнем турнире. Просто так дарить праздник хозяевам КПК никто не собирался.
Ещё на тренировке в пятницу стало известно, что в воротах нашей команды сыграет Илья Сорокин. Это означало, что Тимур Билялов, скорее всего, так и не получит шанса на КПК-2019, так как рисковать в «витринном» матче в Санкт-Петербурге будут вряд ли. Выходит, что казанский вратарь во многом стал заложником неудачного старта сборной России, так как теперь тренерскому штабу стало не до экспериментов. На игру с чехами Билялов снова даже не попал в заявку, вторым голкипером стал Александр Самонов.
Претерпел изменения и сочетания полевых игроков. Ожидаемо были выведены из состава Дамир Жафяров и Александр Барабанов, провалившие матч со шведами, а вот Кирилл Семёнов остался, что можно объяснить его дефицитной позицией центрфорварда. Нападающий «Авангарда» занял место Владимира Ткачёва-старшего в звене с Кузьменко и Бурдасовым, а игрок «Ак Барса» переместился в тройку к дебютантам КПК-2019 – Ткачёву-младшему и Никите Сошникову. Первое и четвёртое звено нападения, как и пары защитников, ожидаемо остались без изменений.
Мощное начало и идеальное большинство – это залог успеха
С первых минут матча с чехами наша сборная понеслась вперёд, явно помня о крайне неудачном начале игры со шведами. В этот раз никто не перевозбудился и не перенервничал, ребята играли в хорошее силовое давление, и у чехов сразу же стали возникать проблемы. Удался подопечным Кудашова и быстрый гол: Никита Лямкин зарядил от синей линии, а неприкрытый Кузьменко мастерски подставил клюшку на пятачке. У Шимона Грубеца, лучшего вратаря последней недели КХЛ, не было никаких шансов.
Сразу же Кирилл Капризов мог удвоить наше преимущество, но его хлёсткий кистевой бросок пришёлся в перекладину. Затем уже проснулись и чехи, отметившиеся несколькими атаками (и тоже сотрясли каркас ворот Сорокина), но общее преимущество всё же было у российской команды. Несмотря на это, первое большинство в матче заработали чехи. Богдан Якимов, номинально тринадцатый форвард в заявке нашей команды, схватил удаление в средней зоне, после чего сборной России пришлось пережить пару неприятных минут. Но самый опасный момент чехи создали уже в равных составах, и Сорокин отлично справился с подправлением на пятачке.
Первый период проходил с преимуществом сборной России, но необходимо отметить, что во второй половине отрезка Чехия выровняла игру, и не воспользовалась несколькими грубыми индивидуальными ошибками наших хоккеистов. В меньшинстве в простейшей ситуации не смог выбросить шайбу из зоны Карнаухов, затем дважды в одной смене напожарил Войнов, сначала подаривший шайбу чеху, а потом позволивший себя обокрасть. Эти моменты и куда-то пропавший акцентированный переход из обороны в атаку привели к тому, что Чехия освоилась в матче окончательно и за три минуты до сирены на перерыв основательно повозила нашу команду в зоне. Правда до реальных угроз дело не дошло, а затем Лукаш Седлак заработал глупое удаление за грубость и был немедленно наказан Михаилом Григоренко. Шипачёв на первых секундах большинства отдал очередную филигранную поперечную передачу на форварда ЦСКА, а тот слегка исправился за свои многочисленные промахи в матче со шведами. Счёт стал 2:0, и сборная Чехии могла пенять только на саму себя за такой результат.
Преимущество у России, а голы – у Чехии
Второй период сборная России постаралась начать так же активно, как первый, но вместо этого пропустила быстрый гол от чехов. У них прошла контратака на ворота Сорокина, Дмитрий Яшкин вывел Лукаша Седлака на бросок с центра зоны, и форвард «Трактора» сумел отличиться с помощью рикошета от ноги Марченко, исправившись таким образом за своё удаление в конце первого отрезка.
Впрочем, реакция на пропущенный гол у сборной России оказалась правильной. Подопечные Кудашова продолжили играть первым номером, как ни в чём не бывало, да и чехи позволяли нашим создавать много моментов. Вновь на порядок сильнее остальной команды играло звено Шипачёва – каждый выход ребят из первой тройки заставлял соперника прижиматься к воротам, а трибуны – реветь от восторга и предвкушения скорого гола, но шайба пока не шла ворота. Между тем, счёт оставался крайне скользким, а контратаки чехов – весьма острыми, и третий гол бы существенно помог сборной России.
Возможностей его забросить у наших ребят была куча. Григоренко не реализовал выход «1 на 1», после отличного паса-парашютика от Капризова, вблизи от ворот не могли нормально разыграть шайбу Кетов со Слепышевым, а потом Кузьменко с Бурдасовым. Наши хоккеисты много суетились и мудрили, а в решающие моменты им как будто не хватало мастерства. И ладно бы, если бы мы просто остались без третьей шайбы – самое обидное, что чехи наказали Россию за разбазаренные шансы и сравняли счёт. Снова контратака (почему сборная России не учла фирменные особенности стиля Чехии и не насытила среднюю зону?), ушедшая в этот раз в небольшую позиционку, которую точным броском с ползоны завершил Томаш Филиппи. Сорокин совершенно ничего не видел из-за спин Шипачёва и Миронова. 2:2, всё пришлось начинать сначала. Но чехи были уже не те, что в начале игры – подопечные Милоша Ржиги явно чувствовали себя
в своей тарелке, и конец периода провели в зоне атаки, стремясь впервые в матче выйти вперёд. Ситуацию усугубил Андрей Миронов, заработавший на ровном месте удаление за грубость на Лукаше Седлаке. Чехи провели классное большинство, и от верного гола нашу сборную спасли только великолепный Сорокин, и не менее великолепная штанга. Период, в котором наши ребята должны были решать исход матча, неожиданно оказался провальным.
«Ткачёвцы» проснулись, но у России опять нет победы в основное время
Самой незаметной тройкой в составе сборной России в этом матче было номинально третье сочетание нашей команды, где тренерский штаб объединил двух Владимиров Ткачёвых и лучшего снайпера регулярки КХЛ Никиту Сошникова. Ребята просто растворились на площадке, но в третьем периоде именно от этого звена пришла реальная угроза воротам Грубеца. Ткачёв-младший сумел вылезти на пятачок, но не переиграл в ближнем бою чешского вратаря, запоров очередной момент.
И снова последовало незамедлительное наказание для нашей команды! Сборная Чехии провела позиционную атаку, в результате которой на бросок вывели Гинека Зогорну, совершившего точный и сильный «выстрел» в ближний угол. Отметим, что форварда «Амура» в этом моменте абсолютно никто не закрывал.
Впрочем, слишком долго расстраиваться и думать об очередном поражении сборной не пришлось. Сравнять счёт удалось тому самому звену Ткачёва, которое «спало» два периода. Нападающий СКА в фирменной манере прокатился по дуге, запутав чешскую оборону, и выдал точный пас на Ожиганова, который не промахнулся в ближний угол. 3:3!
Забитый гол взбодрил эту тройку, которая теперь как будто бы и не уходила со льда, создавая моменты в каждой смене. А вот наше убойное первое звено напротив ушло в тень. Сама игра в этот момент успокоилась, время шло и обе команды понимали, что следующий пропущенный гол, скорее всего, станет роковым. Сборной России необходимо было побеждать, и Алексей Кудашов даже перешёл на игру в три звена – после третьей пропущенной шайбы не выходило звено Семёнова, от которого после гола на старте матча было мало пользы. Нашей команде это не сильно помогло, и в конце основного времени активные чехи оккупировали зону Сорокина, но сами же заработали необязательное удаление на Войнове. Однако воспользоваться этим подарком сборной России не удалось, а Алексей Кудашов так и не смог одержать первую «чистую» победу в роли главного тренера национальной команды.
На большинство в овертайме у сборной России ещё оставалась целая минута, но её неаккуратными действиями «убил» Шипачёв, уравнявший составы. Вместо осады ворот Грубеца нашей команде пришлось обороняться в меньшинстве. С этой задачей россияне справились, а затем получили ещё один шанс на реализацию лишнего. Первая тройка разыгрывала размашисто и красиво, но нанести убойный бросок так и не удалось ни Капризову, ни Григоренко, ни Войнову. Встреча ушла в серию буллитов, где победу нашей команде принесла результативная попытка Ткачёва-младшего и великолепная игра Сорокина, отразившего все чешские броски.
- 14 декабря 2019
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