Сборная России при Кудашове пугает. Обыграли чехов только по буллитам

Второй матч сборной России на Кубке Первого канала предстояло провести с чехами. Настроение после матча со Швецией, конечно, было не лучшее, но, с другой стороны, это поражение должно было встряхнуть нашу команду и сбросить ту околохоккейную пафосную мишуру, которая окружает сборную России на домашнем турнире. Просто так дарить праздник хозяевам КПК никто не собирался.

Тройка Шипачёва показала суперхоккей. Без неё Россия попала бы шведам 0:4 Наша команда провалила начало матча, а когда проснулось первое звено, было уже поздно.

Ещё на тренировке в пятницу стало известно, что в воротах нашей команды сыграет Илья Сорокин. Это означало, что Тимур Билялов, скорее всего, так и не получит шанса на КПК-2019, так как рисковать в «витринном» матче в Санкт-Петербурге будут вряд ли. Выходит, что казанский вратарь во многом стал заложником неудачного старта сборной России, так как теперь тренерскому штабу стало не до экспериментов. На игру с чехами Билялов снова даже не попал в заявку, вторым голкипером стал Александр Самонов.

Претерпел изменения и сочетания полевых игроков. Ожидаемо были выведены из состава Дамир Жафяров и Александр Барабанов, провалившие матч со шведами, а вот Кирилл Семёнов остался, что можно объяснить его дефицитной позицией центрфорварда. Нападающий «Авангарда» занял место Владимира Ткачёва-старшего в звене с Кузьменко и Бурдасовым, а игрок «Ак Барса» переместился в тройку к дебютантам КПК-2019 – Ткачёву-младшему и Никите Сошникову. Первое и четвёртое звено нападения, как и пары защитников, ожидаемо остались без изменений.

Мощное начало и идеальное большинство – это залог успеха

С первых минут матча с чехами наша сборная понеслась вперёд, явно помня о крайне неудачном начале игры со шведами. В этот раз никто не перевозбудился и не перенервничал, ребята играли в хорошее силовое давление, и у чехов сразу же стали возникать проблемы. Удался подопечным Кудашова и быстрый гол: Никита Лямкин зарядил от синей линии, а неприкрытый Кузьменко мастерски подставил клюшку на пятачке. У Шимона Грубеца, лучшего вратаря последней недели КХЛ, не было никаких шансов.



Сразу же Кирилл Капризов мог удвоить наше преимущество, но его хлёсткий кистевой бросок пришёлся в перекладину. Затем уже проснулись и чехи, отметившиеся несколькими атаками (и тоже сотрясли каркас ворот Сорокина), но общее преимущество всё же было у российской команды. Несмотря на это, первое большинство в матче заработали чехи. Богдан Якимов, номинально тринадцатый форвард в заявке нашей команды, схватил удаление в средней зоне, после чего сборной России пришлось пережить пару неприятных минут. Но самый опасный момент чехи создали уже в равных составах, и Сорокин отлично справился с подправлением на пятачке.



Первый период проходил с преимуществом сборной России, но необходимо отметить, что во второй половине отрезка Чехия выровняла игру, и не воспользовалась несколькими грубыми индивидуальными ошибками наших хоккеистов. В меньшинстве в простейшей ситуации не смог выбросить шайбу из зоны Карнаухов, затем дважды в одной смене напожарил Войнов, сначала подаривший шайбу чеху, а потом позволивший себя обокрасть. Эти моменты и куда-то пропавший акцентированный переход из обороны в атаку привели к тому, что Чехия освоилась в матче окончательно и за три минуты до сирены на перерыв основательно повозила нашу команду в зоне. Правда до реальных угроз дело не дошло, а затем Лукаш Седлак заработал глупое удаление за грубость и был немедленно наказан Михаилом Григоренко. Шипачёв на первых секундах большинства отдал очередную филигранную поперечную передачу на форварда ЦСКА, а тот слегка исправился за свои многочисленные промахи в матче со шведами. Счёт стал 2:0, и сборная Чехии могла пенять только на саму себя за такой результат.

Преимущество у России, а голы – у Чехии

Второй период сборная России постаралась начать так же активно, как первый, но вместо этого пропустила быстрый гол от чехов. У них прошла контратака на ворота Сорокина, Дмитрий Яшкин вывел Лукаша Седлака на бросок с центра зоны, и форвард «Трактора» сумел отличиться с помощью рикошета от ноги Марченко, исправившись таким образом за своё удаление в конце первого отрезка.

Впрочем, реакция на пропущенный гол у сборной России оказалась правильной. Подопечные Кудашова продолжили играть первым номером, как ни в чём не бывало, да и чехи позволяли нашим создавать много моментов. Вновь на порядок сильнее остальной команды играло звено Шипачёва – каждый выход ребят из первой тройки заставлял соперника прижиматься к воротам, а трибуны – реветь от восторга и предвкушения скорого гола, но шайба пока не шла ворота. Между тем, счёт оставался крайне скользким, а контратаки чехов – весьма острыми, и третий гол бы существенно помог сборной России.



Возможностей его забросить у наших ребят была куча. Григоренко не реализовал выход «1 на 1», после отличного паса-парашютика от Капризова, вблизи от ворот не могли нормально разыграть шайбу Кетов со Слепышевым, а потом Кузьменко с Бурдасовым. Наши хоккеисты много суетились и мудрили, а в решающие моменты им как будто не хватало мастерства. И ладно бы, если бы мы просто остались без третьей шайбы – самое обидное, что чехи наказали Россию за разбазаренные шансы и сравняли счёт. Снова контратака (почему сборная России не учла фирменные особенности стиля Чехии и не насытила среднюю зону?), ушедшая в этот раз в небольшую позиционку, которую точным броском с ползоны завершил Томаш Филиппи. Сорокин совершенно ничего не видел из-за спин Шипачёва и Миронова. 2:2, всё пришлось начинать сначала. Но чехи были уже не те, что в начале игры – подопечные Милоша Ржиги явно чувствовали себя



в своей тарелке, и конец периода провели в зоне атаки, стремясь впервые в матче выйти вперёд. Ситуацию усугубил Андрей Миронов, заработавший на ровном месте удаление за грубость на Лукаше Седлаке. Чехи провели классное большинство, и от верного гола нашу сборную спасли только великолепный Сорокин, и не менее великолепная штанга. Период, в котором наши ребята должны были решать исход матча, неожиданно оказался провальным.

«Ткачёвцы» проснулись, но у России опять нет победы в основное время

Самой незаметной тройкой в составе сборной России в этом матче было номинально третье сочетание нашей команды, где тренерский штаб объединил двух Владимиров Ткачёвых и лучшего снайпера регулярки КХЛ Никиту Сошникова. Ребята просто растворились на площадке, но в третьем периоде именно от этого звена пришла реальная угроза воротам Грубеца. Ткачёв-младший сумел вылезти на пятачок, но не переиграл в ближнем бою чешского вратаря, запоров очередной момент.



И снова последовало незамедлительное наказание для нашей команды! Сборная Чехии провела позиционную атаку, в результате которой на бросок вывели Гинека Зогорну, совершившего точный и сильный «выстрел» в ближний угол. Отметим, что форварда «Амура» в этом моменте абсолютно никто не закрывал.



Впрочем, слишком долго расстраиваться и думать об очередном поражении сборной не пришлось. Сравнять счёт удалось тому самому звену Ткачёва, которое «спало» два периода. Нападающий СКА в фирменной манере прокатился по дуге, запутав чешскую оборону, и выдал точный пас на Ожиганова, который не промахнулся в ближний угол. 3:3!

Забитый гол взбодрил эту тройку, которая теперь как будто бы и не уходила со льда, создавая моменты в каждой смене. А вот наше убойное первое звено напротив ушло в тень. Сама игра в этот момент успокоилась, время шло и обе команды понимали, что следующий пропущенный гол, скорее всего, станет роковым. Сборной России необходимо было побеждать, и Алексей Кудашов даже перешёл на игру в три звена – после третьей пропущенной шайбы не выходило звено Семёнова, от которого после гола на старте матча было мало пользы. Нашей команде это не сильно помогло, и в конце основного времени активные чехи оккупировали зону Сорокина, но сами же заработали необязательное удаление на Войнове. Однако воспользоваться этим подарком сборной России не удалось, а Алексей Кудашов так и не смог одержать первую «чистую» победу в роли главного тренера национальной команды.



На большинство в овертайме у сборной России ещё оставалась целая минута, но её неаккуратными действиями «убил» Шипачёв, уравнявший составы. Вместо осады ворот Грубеца нашей команде пришлось обороняться в меньшинстве. С этой задачей россияне справились, а затем получили ещё один шанс на реализацию лишнего. Первая тройка разыгрывала размашисто и красиво, но нанести убойный бросок так и не удалось ни Капризову, ни Григоренко, ни Войнову. Встреча ушла в серию буллитов, где победу нашей команде принесла результативная попытка Ткачёва-младшего и великолепная игра Сорокина, отразившего все чешские броски.