Шикарный Ткачёв и провал Семёнова. Оценки сборной России за матч с Чехией

Сборная России справилась с лидером общего зачёта Евротура Чехией. В отличие от предыдущей встречи, команда Алексея Кудашова начала за здравие и повела 2:0, а в концовке пришлось самим отыгрываться. «Чемпионат», по традиции, выставляет оценки игрокам нашей сборной.



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Вратарь

Илья Сорокин – 7,5

Пропустил три гола, но в первом случае был рикошет, который невозможно просчитать, во втором Илья был закрыт своими же партнёрами. Да и в третьей шайбе винить одного Сорокина было бы неправильно. Конечно, Илья провёл не выдающийся матч и не тащил всё, что можно и нельзя, но всё равно не раз выручал. Ещё во втором периоде в шпагате отразил крайне опасное добивание Нестрашила, не дрогнул и в концовке встречи, когда чехи устроили настоящий навал. И главное, Сорокин спокойно справился со всеми пятью попытками в буллитной серии.

Защитники

Никита Нестеров – Вячеслав Войнов – 5,0

Эта пара, как обычно, была заметна на обеих сторонах площадки. Войнов и Нестеров постоянно подключались к атакам, а иногда – даже возглавляли их, много бросали, закрыли всё большинство. Но брака в обороне и потерь было хоть отбавляй. И если в некоторых моментах удавалось тут же исправиться, или соперник просто не пользовался ошибками, то в двух пропущенных голах первая пара сборной России играла ключевую роль.



Перед вторым голом чехов Войнов покатил на смену, чехи этим воспользовались и развернули атаку три в одного. Андрей Миронов с этим справился, но чехи продолжили атаку, которая завершилась шайбой Томаша Филиппи. В моменте с третьим голом Нестеров дежурил на пятачке, но не сделал ничего, чтобы помешать бросить Гинеку Зогорны. Так что за старания в атаке – плюс, но в целом не самый удачный матч для Войнова и Нестерова.

Сборная России при Кудашове пугает. Обыграли чехов только по буллитам Снова не смогли пропустить меньше трёх шайб, упустили преимущество и могли легко проиграть этот матч. Всех спас Сорокин.

Андрей Миронов – Игорь Ожиганов – 6,5

Несмотря на то, что в заявке было восемь защитников, сборная сегодня играла в три пары. Григорий Дронов сидел на скамейке и в матче со Швецией, а вот почему не вышел на лёд Рушан Рафиков, совершенно непонятно. В итоге Андрей Миронов чаще всего появлялся на льду с Игорем Ожигановым. К защитникам сегодня в принципе есть претензии – Миронов, например, сегодня получил две минуты и был на льду при двух пропущенных шайбах. Но, к счастью, его удаление не реализовали, а в меньшинстве сам он выкладывался по полной – ложился под бросок, выталкивал соперников с пятачка. А ещё Андрей в третьем периоде выдал отличный пас на Ткачёва, но тот не переиграл вратаря в ближнем бою.



Ожиганов и вовсе сравнял счёт в третьем периоде, вовремя открывшись на дальней штанге под передачу Ткачёва. Да и в целом сыграл надёжно, не давал сопернику бросать по воротам, старался вовремя подключаться к атакам.

Алексей Марченко – Никита Лямкин – 5,5

Молодой защитник «Ак Барса» и дебютант сборной Лямкин поучаствовал в первой голевой атаке в первой же смене. Играл немного – на меньшинство и тем более большинство не выходил, но и на скамейку его не сажали. В общем, не за что было сажать. Марченко забил в свои ворота (шайба срикошетила от его ноги), а позже ещё и едва не привёз ещё один гол, но там уже выручил Сорокин, в шпагате отбив добивание Нестрашила, но кроме этих двух эпизодов не «пожарил», а в меньшинстве был собран и надёжен.

Нападающие

Как и в первом матче, это звено было на голову лучше всех остальных, особенно в первых двух периодах. Особенно Шипачёв, который, по ощущениям, был везде – и воткнуться в кого-нибудь, и за шайбу побороться, и, конечно, раздавать свои фирменные передачи. Именно такой пас-конфетку через две клюшки он выдал на Михаила Григоренко, который в касание реализовал большинство. Как признался нападающий ЦСКА, они с Шипачёвым специально тренировали эту комбинацию. Позже пытались провернуть такой же трюк ещё несколько раз, но не вышло.



Хорош был и Капризов – он сегодня остался без набранных очков, но попал в штангу, несколько раз выводил на бросок того же Григоренко. Из минусов – это звено было на льду при втором пропущенном голе. Григоренко с Капризовым свалились на борт и оказались не у дел, а Шипачёв действовал пассивно и только закрыл обзор Сорокину и позволил без помех бросить Филиппи. Кроме того, Шипачёв упустил своего игрока на последних минутах, бросок чеха в упор отразил Сорокин.

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Андрей Кузьменко – Кирилл Семёнов – Антон Бурдасов – 5,0

После матча со шведами тренерский штаб сборной расформировал третье звено. Барабанов и Жафяров отправились в запас, а к Кириллу Семёнову поставили питерскую связку Кузьменко – Бурдасов. Перестановка сработала – новое звено открыло счёт в этой встрече. Семёнов с Кузьменко вошли в зону, поборолись за шайбу у борта, а затем Андрей вовремя подъехал на пятак и подставил клюшку под бросок Лямкина.



В целом тройка периодически проявляла активность, особенно в атаках сходу, но периодически позволяла запирать себя в своей зоне. К тому же, именно это звено было на льду при первом и третьем пропущенных голах. Седлак забил благодаря серии рикошетов, но эпизод начался с неточной передачи Семёнова в чужой зоны, да и в моменте с голом Зогорны нападающие могли действовать надёжнее. В конце матча нападающий «Авангарда» на льду уже не появлялся.

Владимир Э. Ткачёв – Владимир А. Ткачёв – Никита Сошников – 6,5

К Ткачёву из Казани определили тёзку из Петербурга и лучшего снайпера КХЛ Сошникова, которые со шведами не играли. Сошников был активен – лез на пятак, в силовую борьбу, но в целом за первые 40 минут это звено ничего не создало, а чаще оборонялось. Если бы так продолжилось и дальше, то оценка была бы намного ниже. Но, судя по всему, Ткачёву из СКА просто нужно было время, чтобы вкатиться в игру – он только недавно восстановился от травмы. Зато в третьем периоде мы увидели настоящего Ткачёва, который накручивает соперников, идёт в обводки и буквально парит надо льдом. Его пас на Ожиганова в третьем периоде – ничуть не хуже, чем у Шипачёва на Григоренко, если не лучше. Думается, уже завтра это звено сможет соперничать с шипачёвцами за звание лучшего. Ну и на десерт – Ткачёв из СКА – единственный игрок в обеих командах, реализовавший свою попытку на буллитах.

Антон Слепышев – Павел Карнаухов – Евгений Кетов – 5,0

Это звено осталось неизменным с прошлого матча и в основном выполняло черновую работу. Вело силовую борьбу, держало шайбу в чужой зоне. Отличие от прошлой игры в том, что с чехами тройка Карнаухова не пропустила, но скорее благодаря надёжной игре Сорокина, чем за счёт своих действий. Соперник подолгу контролировал розыгрыш большинства, была штанга, нас выручал вратарь, а ещё Карнаухов дважды в одной смене выложил шайбу под бросок сопернику. На последних минутах в очередной раз потеряли своих игроков при позиционной обороне, когда команду снова выручил Сорокин.



Слепышев также выходил в первой бригаде большинства, но полезным элементом в ней не выглядел. По идее его задача – закрывать вратаря на пятачке и при возможности подставлять клюшку под бросок, но на деле он ничем не помогал в розыгрыше.