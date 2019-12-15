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Россия — Финляндия, 15 декабря 2019 онлайн-трансляция, Кубок Первого канала

Россия — Финляндия, 15 декабря 2019, онлайн
«Чемпионат»
Россия и Финляндия сыграют на футбольном стадионе в Питере! LIVE
Заключительный матч команды Алексея Кудашова на домашнем этапе Евротура. Всё самое интересное – в нашем онлайне.
Хоккей / Евротур 0

Указанное в трансляции время – московское

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
15 декабря 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Россия
Не начался
Финляндия

Полный календарь игр Евротура

Турнирная таблица Евротура

12:00. Приветствуем всех любителей хоккея. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию заключительного матча второго этапа Евротура Россия – Финляндия. Этот матч завершит программу Кубка Первого канала. Интересно, что противостояние состоится на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге. В прошлом году там был установлен рекорд посещаемости хоккейных игр для Европы.

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Напомним, что ранее в Москве в «Парке Легенд» россияне проиграли шведам (3:4), а затем в серии буллитов оказались сильнее чехов – 4:3. Теперь хочется закончить турнир на мажорной ноте и выиграть у финнов на «Газпром-Арене». В прошлом году россияне обыграли финнов со счётом 5:0 и стали победителями Кубка Первого канала. Кстати, отчётное противостояние пройдёт на площадке канадского формата: 26 на 60 м. Хоккей должен получиться атакующим и результативным!

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