Россия и Финляндия сыграют на футбольном стадионе в Питере! LIVE

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Турнирная таблица Евротура



12:00. Приветствуем всех любителей хоккея. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию заключительного матча второго этапа Евротура Россия – Финляндия. Этот матч завершит программу Кубка Первого канала. Интересно, что противостояние состоится на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге. В прошлом году там был установлен рекорд посещаемости хоккейных игр для Европы.

Матч Россия — Финляндия на КПК посетила 71 тыс. зрителей, это рекорд России

Напомним, что ранее в Москве в «Парке Легенд» россияне проиграли шведам (3:4), а затем в серии буллитов оказались сильнее чехов – 4:3. Теперь хочется закончить турнир на мажорной ноте и выиграть у финнов на «Газпром-Арене». В прошлом году россияне обыграли финнов со счётом 5:0 и стали победителями Кубка Первого канала. Кстати, отчётное противостояние пройдёт на площадке канадского формата: 26 на 60 м. Хоккей должен получиться атакующим и результативным!