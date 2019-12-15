Кучеров снова получил травму. Подпрыгнул, а бросок Карлсона попал точно в ногу

На гостевой матч с «Тампой» тренерский штаб «столичных» решил отрядить в ворота Илью Самсонова, для которого встреча с Андреем Василевским стала первой российской вратарской дуэлью в НХЛ.



«Это хорошо. Это мне нравится. Я понимаю, что это будет принципиальная игра, но мне нравится играть против российского голкипера. Конечно, я хочу победить, будет интересно. Я попробую. Василевский — очень хороший вратарь, я смотрел его матчи на протяжении нескольких лет.», — сказал Самсонов до игры. Два последних старта для него были победными, и в 10 матчах на его счету было 10 выигрышей. У Василевского, в свою очередь, было три победы подряд, в которых он пропускал не более двух голов в свои ворота.

Сам матч начался для Василевского с холодного душа, который устроили голкиперу собственные защитники. Ян Рутта, владея шайбой за спиной Василевского, очевидно, так испугался приближающегося Александра Овечкина, что очень неаккуратно стал выезжать на пятачок и сделал прекрасный новогодний подарок Никласу Бекстрёму. Швед, неожиданно получив шайбу в прекрасной позиции, не стал мешкать и открыть счёт.



К слову, Бекстрём очень результативно играет с «молниями» в своей карьере. За 51 матч против «Лайтнинг» Никлас набрал 61 (14+47) очко, и «Тампа» определённо является его любимым соперником.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Во втором периоде «Тампа» отыгралась усилиями Брейдена Пойнта, которого в большинстве снабдили передачами Никита Кучеров и Алекс Киллорн, но для Кучерова этот момент стал единственным результативным в матче.

У Кучерова как будто глаза на затылке! Две передачи и конец серии без очков Кучеров великолепно чувствовал партнёров, которым оставалось только не промахнуться.

Чуть позже он получил травму, заблокировав мощный выстрел Джона Карлсона. Щелчок американца, который выигрывал конкурс на силу броска, пришёлся в голеностоп россиянину, и после этого Никита не смог продолжить встречу. «Команда подтвердила, что на третий период Кучеров не выйдет», — написал в своём твиттере обозреватель Tampa Bay Times Джо Смит.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Без Кучерова «Тампа» неудачно провели заключительную двадцатиминутку, пропустив три шайбы, когда в воротах был Василевский, и ещё одну — когда «рамка» осталась незащищённой. Ответить на это удалось лишь голом всё того же Рутты, который несколько искупил свою вину за оплошность в начале.



Отдельных слов заслуживает гол Ти Джея Оши, который при поддержке Якуба Враны и Евгения Кузнецова полностью разложил оборону «Лайтнинг», которая пыталась защитить ворота числом, а не умением. Американец не стал обращать на толпу внимание, а объехал ворота Василевского и завёл шайбу в противоположный угол.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Пока мне сказать о Никите нечего, всё зависит от врачей. Надеемся, что он вернётся в строй на следующий матч во вторник», — заявил после игры главный тренер «Тампы» Джон Купер. Попадание шайбы в голеностоп — вещь очень болезненная, несмотря на наличие щитка. Остаётся лишь надеяться, что обошлось без перелома, но дистанция между бросающим и Кучеровым была небольшой, а сила полёта шайбы — очень приличной.



Статистика Никиты Кучерова

В нынешнем сезоне Кучеров уже выбывал из строя. Он пропустил один матч из-за травмы верхней части тела, полученной после удара Брейдена Шенна 19 ноября. Никита — лучший бомбардир своей команды (10 голов, 24 передачи), хотя его нынешняя результативность далека от тех стандартов, к которым он нас приучил. Если Кучеров пропустит больше, чем одна игра, у «молнии» могут начаться серьёзные проблемы. Команда и без того не попадает в кубковую зону, находясь на четвёртом месте в Атлантическом дивизионе, а после Нового года борьба за восьмёрку будет ещё острее.