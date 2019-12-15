Михеев не забивал 21 матч! За это время в «Торонто» даже сменился тренер

25 октября в матче против «Сан-Хосе» Илья Михеев по прозвищу СУПермэн забивал в последний раз. После этого был 21 матч, 8 голевых передач, был отправлен в отставку Майк Бэбкок, но заброшенных шайб в активе россиянина не было, и магия новичка, которой так восторгались болельщики в первый месяц регулярного чемпионата, совершенно ушла.

Бэбкок уходит. Почему «Торонто» уволил самого дорогого тренера в истории НХЛ Несколько лет назад Майк Бэбкок подарил «Лифс» надежду, но уходит, проиграв шесть матчей подряд.

Поездка в Западную Канаду началась для «Торонто» с обидного поражения от «Калгари», но визит в соседский Эдмонтон поднял настроение «кленовым листьям». «Нефтяники» нынче не очень хороши, даже несмотря на усилия Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Когда один из них находится на льду, то разница забитых и пропущенных голов равняется плюс пяти в пользу «Ойлерз» — не бог весть что, что всё же лучше, чем прошлогодние «-11». Джеймс Нил перестал забивать так же внезапно, как и начал, и три поражения подряд говорили о том, что острый дефицит глубины «Эдмонтон» пока компенсировать не сумел.

Звено Михеева успешно потрудилось уже в начале первого периода, когда Александр Керфут смог открыть счёт, завершив эффектную атаку. Передача Пьера Энгвалля из угла площадки на ближнюю штангу была на загляденье — её наверняка оценили даже защитники «нефтяников» Калеб Джонс и Крис Расселл.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

На старте второй двадцатиминутки Михеев отличился сам. Атака получилась очень сумбурной: Илья мог сам забить первым броском, а после отскока это легко могли сделать партнёры, но они предпочли, чтобы автором последнего касания шайбы был именно омич. Для Михеева этот гол стал шестым в сезоне и вторым победным.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Звено Михеева достойно похвалы. Они были великолепны! Здорово катались, работали, активно действовали на пятачке. Сегодня было много хороших моментов, когда они были очень полезны. Они это чувствовали, а это хороший признак для нашей команды», — отметил после матча наставник «Торонто» Шелдон Кифи.



«Да, у тройки Керфута было хорошее хоккейное чутьё, это делает данное звено очень опасным. Здорово видеть, как эти ребята получают вознаграждение в виде голов. Сегодня они были очень быстры и принесли много пользы для команды», — отметил капитан «Мэйпл Лифс» Джон Таварес.



Единственным, кто смог забить у «Ойлерз», стал Алекс Чиассон, гол которого не предотвратил четвёртое поражение «Эдмонтона» подряд. Не удивительно, что после игры капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид выступил с критикой в адрес действий своей команды.

Статистика Ильи Михеева

«Четыре поражения подряд — это недопустимо. Нужно найти способ побеждать и сделать это на выезде. Да, мы старались, приложили много усилий, была энергия, но реализация была не на высоте — мы ничего не получили от этого», — заявил Макдэвид.



В середине встречи «Торонто» потерял защитника Тайсона Бэрри, который по примеру Никиты Кучерова неудачно сблокировал бросок — шайба также попала в голеностоп после броска Гаэтана Хаса, и продолжить встречу Бэрри не сумел, хотя рентген показал отсутствие перелома.



Голкипер «Кленовых листьев» Фредерик Андерсен одержал свою 200-ю победу в НХЛ — он достиг этого рубежа, сыграв всего 344 матча, что стало четвёртым по скорости показателем в истории лиги. «Это всего лишь означает, что я играл в хороших командах, а вокруг меня были хорошие партнёры. В одиночку матчи не выигрывают. Нужно вносить свой вклад и надеяться, что остальные парни сделают своё дело», — скромно заметил датчанин.

