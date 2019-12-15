«Вашингтон» в России? Есть проблема, НХЛ выставляет нам совсем другой ценник»

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Турнирная таблица Евротура

В Санкт-Петербурге завершился заключительный матч Кубка Первого канала, в котором сборная России на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге выиграла у финнов со счётом 2:0. Сразу после встречи на вопросы журналистов ответил главный тренер Алексей Кудашов, а также глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, вратарь Илья Сорокин, нападающие Антон Слепышев и Вадим Шипачёв.

Хоккей Кудашова усыпил «Русскую классику». Праздник спас дубль Слепышева Сборная России выиграла и заняла второе место на Кубке Первого канала, но по игре осталось много вопросов.

«Исходим из того, как можно минимизировать риски»

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг оценил матч между Россией и Финляндией на футбольной арене.



— Мы все увидели, насколько была замечательная энергетика. Для популяризации хоккея это очень важно. Часть популяризации – победа. Сегодня отработали на максимуме, хотя мы всегда ищем, где мы ещё можем добавить. Понимаем, как максималисты, что мы можем ещё лучше. Хотел бы поблагодарить всех участников, организаторов, которые сутками работали и смогли организовать этот праздник.



Благодарность болельщикам, которые пришли на матч – 67 877 человек. Максимальная посещаемость – 68 тысяч, мы отработали для зрителей. Важно, чтобы такие мероприятия проходили как можно чаще. Было много семей, атмосфера позитивная. Думаю, те, кто впервые пришли на хоккей, будут стремиться заиграть, отдадут своих детей в хоккей. У детишек будет мечта сыграть когда-нибудь на стадионе перед 60 тысячами болельщиков.



— Второй год подряд играют Россия – Финляндия и СКА – ЦСКА. Есть идея, как разнообразить эти матчи?

— Здесь много деталей, которые должны срастись, чтобы такое мероприятие организовать. Это и календарь, и возможность. Здесь надо всё рассматривать. Знаю, что многие хотели сделать такие игры в своих городах, но что-то не срастается. В Казани, например, хотели провести «зелёное дерби» на «Казань-арене», но уже была забита дата. Тут миллион факторов – начиная с финансов до возможности организовать. Финская федерация соглашается приезжать и здесь играть. В мировой практике мало таких мероприятий, это большие финансовые вложения, большой труд сотрудников. Загадывая наперёд, тяжело сказать, как будет дальше. Конечно, будем смотреть разные варианты. Тут график Кубка Первого канала, календарь КХЛ, плюс надо сделать матч привлекательным для болельщиков. Конечно, можно теоретически рассматривать матч Россия – Канада, как мы играли в олимпийский сезон, такие игры тоже будут привлекательными.

Мы понимаем, что аудитория сборной России сильно отличается от клубной. Вся страна болеет за сборную, люди идут на матчи. Многие даже не следят за хоккеем, за КХЛ, но приходят на сборную России. «Красная машина», сборная России – это бренд. Это связано с нашими победами, это культура победителей, все хотят быть рядом. Очень важно учесть все эти факторы, чтобы организовать в будущем такие матчи.



— «Вашингтон» и другие клубы НХЛ хотят приехать в Россию. Возможно ли в начале октября или в сентябре сыграть такие матчи здесь?

— Теоретически в жизни всё возможно, ничего невозможного не бывает, мы так и работаем с этой философией. Но тут много факторов, очень важен финансовый фактор. Когда мы делаем этот матч, мы считаем экономику, мы не зависим ни от кого. Но если нам выставляют счёт за организацию матча условно $ 10 миллионов, то экономика уже не срастается, ничего не склеивается. Здесь надо смотреть экономику, здесь нет никакой политики, это вопрос бизнеса. Если НХЛ играет в Финляндии, мы очень хорошо знаем эконому этих матчей, потому что имеем прямое отношение к «Хартвалл-Арене».



Когда они приезжают в Россию, они выставляют совсем другой ценник. В этом вся проблема, другого вопроса вообще нет. Поэтому здесь нужно смотреть с точки зрения экономики, изучать все вопросы. Если это будет выгодно для нас, как, например, сейчас, когда мы работаем на продажу билетов. Вы знаете, в Петербурге точки продаж организованы на уровне любого клуба НХЛ. Мы можем сравниться с любым клубом НХЛ – «Торонто», даже с федерацией хоккея Канады.



Мы провели хоккейный форум в Москве, многие коллеги из Канады и США были удивлены, какой высокий уровень у нас здесь. Это хорошо, мы в России должны стремиться к тому, чтобы быть двигателями процесса, генерировать идеи, чтобы за нами шли. Не мы должны стремиться к тому, чтобы быть как в Канаде, а они должны стремиться к тому, чтобы быть как в России. Программа подготовки «Красная машина» – лучшая в мире, она признана всеми экспертами, даже канадскими и американскими.



Эта программа основана на всех лучших мировых практиках с учётом нашей специфики. Всё, что работает в США или Канаде, Финляндии и Швеции, не факт, что это сработает в России. Всё это нужно апробировать и адаптировать к нашей культуре. У нас своя страна, своя культура, мы не должны никого копировать. Как проходит «Русская классика» на «Газпром-арене» — это мировой уровень. И звук, и качество, и бегущая строка, которой не было в прошлом году. Это создаёт хоккейную атмосферу. Если вы были на матче в Монреале, то это ничем не хуже Монреаля и даже лучше.



— Возникали ли идеи провести «Русскую классику» под открытым небом, со снежком?

— Хочу организовать такой матч. У нас есть такой опыт – мы делали первый Матч звёзд на Красной площади. После этого никто на площади – Красной или на Таймс-сквер в Нью-Йорке — такого не делал. Это слишком много рисков. Нам тогда сильно повезло — мы просыпаемся утром, а на улице метель и «-40». Как при таких условиях можно играть в хоккей? А деньги уже инвестированы. С божьей помощью к вечеру был лучший день в году – солнце, радуга. Эти фотографии потом были на обложке Sports Illustrated.



Исходим из того, как можно минимизировать риски, чтобы провести подобное мероприятие и создать комфорт для зрителей и участников. На Красной площади во время того матча было очень холодно, хотя метели уже не было. Даже те матчи, которые проводят в США и Канаде, играют в слякоти, в снегу. Это делается не для хоккейного продукта, а для того, чтобы собрать максимальную аудиторию. Нужно учитывать все факторы, чтобы создать продукт – «Русскую классику» — и чтобы было можно играть в хоккей. Сегодня был хоккей. Сравниваем с матчами в слякоти, в снегу, в воде – это уже другой вид спорта.

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«Привлечение в сборную это уже знак внимания»

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подвёл итоги матча и турнира.

— Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые сегодня пришли в таком количестве и поддерживали нас. И организаторов, которые устроили такой праздник для всех. Благодарю и свою команду за игру. Хорошо сыграли, выиграли.



Плотная и тяжёлая игра. Со сборной Финляндии по-другому не бывает. Как вы и просили – мы сыграли лучше в обороне и использовали свои моменты, хотя во втором периоде ещё были, надо было дожимать финнов и играть спокойнее.



— Не боялись, что сборная могла провалиться и почему матч не получился ярким?

— А вы видели, чтобы против сборной Финляндии были яркие и выразительные игры? Это закрытая и системная команда, которая плотно играет в обороне. Тем более на маленькой «поляне». Они не раскрываются, с ними тяжело сыграть в атаке. вы видели чемпионат мира, сегодня тоже не исключение. Мы разбираем соперников, ищем ключи к победе. Сегодня был план на игру, мы его выполнили.



— Почему не играл Барабанов?

— У него повреждение.



— Почему Билялов так и не попал в заявку?

— Привлечение в сборную – это уже знак внимания и заслуг человека, как он играет в клубе. Он привлекается сюда, он в команде. Он уже сделал первый шаг. Это очень важный момент: он осваивается, смотрит по сторонам, входит в коллектив. Он развивается, это сигнал для него, что нужно дальше развиваться.

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«Атмосфера отличная, кайф! А за мои голы спасибо партнёрам, помогли»

Нападающий Антон Слепышев поделился мнением о победе России над финнами и своём дубле.



— Что скажете по сегодняшней игре?

— Тяжёлый был матч. Два дня подряд играли, поэтому не всё получалось. Где-то нас поджимали, но мы выстояли, добыли победу.



— Второе место на Кубке Первого канала — это хорошо?

— Второй период со шведами сыграл с нами злую шутку, именно поэтому у нас получилось второе место. Если бы начали тот матч получше, то было бы по силам выиграть все три встречи. Будем делать выводы.



— В каких элементах нужно прибавить?

— Во многих. В обороне надо прибавлять, в атаке не всё получалось. Большая работа предстоит.



— Вы — главный герой матча, оформили голевой дубль. Ожидали сами от себя?

— Всегда ожидаешь от себя, что забьёшь. Настраивался как и на остальные матчи, но здорово, что удалось забить. Спасибо партнёрам, помогли.



— Как оцените атмосферу?

— Здорово! Просто отлично. И в том году мы здесь были, и сейчас. Это здорово и для хоккея, и для города, спасибо всем за поддержку. Дай бог, такие матчи будут каждый год.



— В прошлом году жаловались, что на льду было жарко...

— Да нет, температура нормальная. Но в таких матчах, что в НХЛ, что в других лигах, он всегда оставляет желать лучшего. Но, в целом, всё равно — кайф!

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«Старался не думать, что на меня смотрят 70 тысяч пар глаз»

Голкипер сборной России Илья Сорокин поделился эмоциями от игры с финнами в которой он не пропустил.

— Это уже третий ваш матч на турнире, если учитывать ту игру, когда вы вышли вместо Самонова. Какое впечатление от турнира?

— Хорошее впечатление, удалось поиграть. Конечно, было много эпизодов, над которыми нужно подумать, исправить, поработать. Жалко, конечно, что не выиграли турнир.



— Каково играть при 70 тысячах зрителей?

— Так же, как и в первый раз. Это потрясающее впечатление. Но мы стараемся концентрироваться на игре, а если думать о том, что на тебя смотрят 70 тысяч пар глаз, то это тебе не поможет. Поэтому я старался концентрироваться на шайбе.



— Визуально казалось, что некоторые ребята нервничали...

— Нужно у них спросить. Вроде бы все выиграли неплохо. Может быть, сказалось, что играли второй день подряд, хотя все в равных условиях. Финны тоже играли, на это скидку делать нельзя. Мне не сложно играть два дня подряд, я в хорошей физической форме.



— Впервые на этом Евротуре мы не пропустили. Что изменилось за прошедшие сутки?

— Чуть-чуть подправили игру, закрыли пятачок — оттуда сегодня был минимум бросков. Это самая опасная зона, мы два матча оттуда получали голы. Это самое главное изменение.



— У вас «сухарь» сегодня...

— Хорошая игра. Без дела не стоял и особо много работы не было. Добротная игра.



— Какие-то нюансы игры на футбольном стадионе есть?

— Потолка не видно. Единственный нюанс.



— 19 декабря здесь будет труднее играть или проще?

— Трудно сказать, зависит от того, в какой форме подойдёшь к матчу. Когда играешь на выезде, то от тебя мало что зависит. Так что будет преимущество у домашней команды. Игра покажет.