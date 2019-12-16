Судьи внаглую спасали канадцев. Наши парни не испугались и забрали Кубок вызова

Россия долго запрягает, да быстро едет. Примерно так начинала Мировой кубок вызова юниорская сборная России. Боролась с акклиматизацией, вгрызалась в овертаймы, противостояла более взрослым (большинство команд привезли на турнир 18- и 19-летних игроков) соперникам, шла шаг за шагом, чтобы затем расправить крылья в плей-офф. Не за это ли мы так любим нашу сборную?

Забыто поражение от сокрушающих американцев в заключительном матче группового этапа, в полуфинале отдан должок чехам за поражение в группе (да не просто на зубах, а с полным доминированием, хет-триком Тютнева и дублем Гущина), и вот он – последний рубеж. Рубеж, который не покорился в прошлом году – тогда всё решила единственная шайба американцев. Рубеж, который вообще никогда в истории турнира не покорялся России. До сегодняшнего дня.

Сборная России U18 впервые в истории выиграла Мировой Кубок вызова

Шестой матч за восемь дней, третий – за три дня, но все в одинаковых условиях. Матчем с Канадой-Восток Россия открывала и закрывала турнир. Чтобы справиться с родоначальниками хоккея на групповой стадии, потребовался овертайм и гол Василия Пономарёва в большинстве.

Чтобы справиться с Канадой-Восток в финале, потребовалось два овертайма и ещё один гол в большинстве, на сей раз от Шакира Мухамадуллина. В первом периоде этот защитник спас свои ворота в практически безвыходной ситуации. При счёте 0:0 Егор Гуськов не смог зафиксировать шайбу ловушкой, и она скользнула ему за спину и поскакала по ленточке, но Мухамадуллин успел выкинуть её за пределы вратарской площади.

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Несмотря на отсутствие голов, россияне выглядели лучше большую часть игры – владели преимуществом, давили, атаковали. Но и Гуськов не скучал без дела и выглядел в воротах непробиваемой стеной, а во втором периоде ему даже пришлось отражать штрафной бросок. На этом турнире Гуськов с большим запасом был лучшим голкипером, пропуская 1,05 шайбы в среднем за игру и отразив 95,9% бросков и в итоге вошёл в символическую сборную.

Счёт был открыт лишь на излёте третьего периода не кем иным, как Павлом Тютневым, который ударно провёл плей-офф и закончил турнир лучшим снайпером. Его звено с Пономарёвым и Пашиным буквально разорвало канадцев своей напористой энергией, и Павел завершил атаку точным добиванием.

Но радоваться было рано, за следующие две с половиной минуты Россия дважды схватила удаления за задержку выброс шайбы (причём удаление Даниила Чайки было спорным, показалось, что шайба всё-таки коснулась клюшки канадского игрока) и не смогла устоять втроём против пятерых – Райан Александр сравнял счёт. «Снимаю шляпу перед Канадой-Восток за то, что отыгралась, но Россию прокатили. Судьи дали канадцам «пять на три» в последние две минуты матча за золото. Я не имею в виду, что судьи намеренно прокатили Россию, но второе удаление выглядело сомнительным. Ощущение, что в этих матчах судьи всегда свистят против России», — написал обозреватель Стив Курнианос.

В первом овертайме были съедены последние запасы валидола, но, как ни старались канадцы пробить Гуськова ещё раз, тот держал последний рубеж на замке. Одного дополнительного этому сумасшедшему матчу не хватило, и впервые в истории финальная игра ушла на второй овертайм. России дали шанс в большинстве – удаление канадцев, надо признать, тоже было спорным, но судьи и так уже закрыли глаза на подножку у канадцев в первом овертайме. Мухамадуллин в большинстве зарядил от синей – без шансов для Девона Леви.

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«Все понимали – либо мы, либо они»

«Естественно, эмоции невероятные! Но очень важно всем сразу напомнить себе главные цели. Останавливаться на этой победе не стоит. Если у команды есть характер, она будет добиваться результата. Да, может быть, не всегда всё будет получаться. Но характер у этих ребят есть», — сказал главный тренер команды Сергей Голубович.

«Наверное, самый ответственный матч в жизни — точно. И думаю, что из-за этого самый сложный, да. Сил говорить в раздевалке перед вторым овертаймом уже не было, но мы все понимали: либо мы, либо они. Мы больше хотели. Сказали друг другу, что в этом году у нас в сборной последний матч, надо на Новый год уйти с хорошим настроением.



Вся команда — молодец. Мы действуем сообща. Бьёмся друг за друга. Когда коллектив такой сплочённый, неудивительно, что удаётся выиграть. По шкале от одного до десяти устал на десять! Сейчас больше всего хочется лечь в кровать и поспать», — заявил счастливый Гуськов.

«Фантастический Мировой кубок вызова, юниорская сборная России доказала, что для победы ей не нужен Аскаров. Егор Гуськов был очень хорош, но нападающие Гущин, Хуснутдинов, Тютнев, Дидковский, Пашин, Буруянов и Злодеев давили всю игру», — отметил Курнианос.

Мы можем добавить, что эти парни – настоящие герои! Сегодня они сотворили историю.

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