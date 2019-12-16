«Завидую Билялову, хотел бы быть на его месте. Он лучший игрок «Ак Барса»

«Ак Барс» — лучшая команда КХЛ прямо сейчас, и не в последнюю очередь благодаря вратарской бригаде. В последнее время на первые роли вышел собственный воспитанник Тимур Билялов, но весной на место основного голкипера приглашали Адама Рейдеборна, которого два года подряд признавали лучшим вратарём SHL. Швед, который впервые выступает за пределами родины, нисколько не проваливается, наоборот, показывает высокий уровень хоккея в условиях жесточайшей конкуренции в рамке. «Чемпионат» поговорил с ним о жизни в России, лидерстве казанцев, Дмитрии Квартальнове, соперничестве с Биляловым и сестре-вратаре.

«Если доказать, что ты хорош, чтобы быть первым в КХЛ, то ты хорош и для НХЛ»

— Как вам живётся в России, хорошо адаптировались?

— Легче, чем я предполагал. Думал, будет тяжело с пониманием, бытом, например, походами в магазин. Но Казань – отличный вариант, когда ты впервые приезжаешь в Россию. Очень красивый город, есть чем заняться, и клуб хорошо принял меня и мою семью. Всё складывается хорошо и легко, мы с семьёй получаем удовольствие, ребёнку тоже здесь хорошо.

— Получается, ваша семья тоже здесь?

— Сейчас – нет, они в Швеции. Мы с девушкой не расписаны, поэтому она не может оставаться дольше, чем на три месяца. Но она вернётся в Казань ближе к Рождеству.

— Наверное, вам надо пожениться.

— Думаю, если я буду играть здесь и в следующем году, то мне действительно надо на ней жениться.

— У вас контракт с «Ак Барсом» на один год. Это вы так захотели или клуб?

— И то, и другое. Я хотел однолетний контракт, чтобы показать себя с лучшей стороны, может, наиграть на лучшее соглашение. В этом есть некоторый риск, но я так захотел. Ну и, наверное, в КХЛ со мной тоже не хотели подписывать контракт больше, чем на год.

— Вы впервые уехали из Швеции. Насколько тяжёлым было решение так кардинально сменить обстановку?

— Последние пару лет я хотел попробовать что-то новое – поехать в другую страну, в другую лигу.

— Стало скучно в Швеции, где вас два года подряд признавали лучшим вратарём лиги?

— Немного, да (улыбается). Я 8-10 лет играл в первых двух лигах Швеции, видел все арены, болельщиков, знаю, как там всё устроено. Хотел нового прилива энергии, поставить себе новый вызов. Когда появился вариант с топ-клубом в КХЛ, решение далось легко, ведь я этого хотел. Думаю, всё сложилось идеально.

— Прошлой зимой вы говорили, что готовы к НХЛ, но в итоге оказались в КХЛ. Почему?

— НХЛ не была моей единственной целью, КХЛ тоже, потому что это очень хорошая лига, ты играешь против классных хоккеистов. Думаю, я готов к НХЛ, но мне предложили контракт в КХЛ 15 мая. Я мог бы ещё подождать и, возможно, дождаться предложения из НХЛ, но «Ак Барс» проявил заинтересованность, и мне уже не нужно было ждать. Это идеальный вызов и шаг вперёд, давший мне возможность играть в топ-клубе.

— И предложений из НХЛ вообще не было?

— Со мной говорило несколько клубов, но ничего серьёзного, никто не показал настоящий интерес. Если бы я подождал, то, наверное, мог бы получить двусторонний контракт, но я не был уверен, что они меня рассматривали как игрока основы или для АХЛ.

— Вы не хотели двусторонний контракт?

— Если бы я чувствовал большой интерес, понимал, что клуб видит меня в будущем в основе, я бы согласился. Но такого варианта не было.

— В последние годы из КХЛ в НХЛ уехало несколько европейских вратарей, у Андерса Нильссона и Микко Коскинена получилось закрепиться. Для вас тоже игра в КХЛ может стать ступенькой для будущего перехода в НХЛ?

— Конечно. Хотя я становлюсь старше, а в НХЛ предпочитают брать более молодых вратарей. Но если доказать своей игрой, что ты достаточно хорош для первого номера в КХЛ, значит, что ты хорош и для НХЛ. Так что да, игра в КХЛ может быть шагом к НХЛ или шагом к тому, чтобы остаться здесь ещё на несколько лет. Пока у меня нет цели уехать в НХЛ, я там, где хочу быть. Я счастлив и не думаю о том, что будет дальше.

— Что для вас стало самым необычным или удивительным в КХЛ?

— Конечно, выезды. Оказалось гораздо лучше, чем я ожидал. Думал, будет много длительных перелётов. Но я ещё жду поездки на Дальний Восток и в Китай, это будет тяжело. Все остальные выезды были не так плохи – мы летаем на хороших самолётах, живём в хороших отелях. Поездки в аэропорт, на арену – всё легко, не требует затрат энергии. Беспокоился, что это может сместить фокус с хоккея, что нам придётся прилетать в новый город в 4-5 часов утра, что не получится нормально спать, но всё оказалось отлично.

«Квартальнов никогда полностью не доволен, хочет, чтобы всё было идеально»

— «Ак Барс» сейчас лидирует в КХЛ, в чём секрет вашего успеха? Азеведу проводит не лучший сезон, Ткачёв долгое время был травмирован, и в каждом матче находятся новые герои.

— Кажется, что в каждом матче у нас новая команда, у нас большой состав, три вратаря, которые показывают высококлассный хоккей. И в обороне, и в атаке все делают всё, чтобы победить. В матче с «Динамо» не играло наше первое звено, а мы всё равно выиграли 5:2 и владели шайбой практически всю игру. Сейчас многие наши ребята показывают свой лучший хоккей.

— Как так получается?

— У нас отличная система, в которой легко надёжно играть в своей зоне. Мы быстро выводим шайбу из зоны, постоянно работаем над базовыми вещами, и это приносит результат. У нас не бывает плохих матчей, можем сыграть чуть хуже, но даже в этом случае выкладываемся и много побеждаем. Наверное, весь сезон так длиться не может, но мы заложили фундамент системы, которой доверяем.

— Уже у всех были спады, кроме «Ак Барса»!

— Действительно (улыбается). У нас был хороший старт сезона – после поражения в первом матче была серия побед. Мы можем позволить дать отдохнуть некоторым ребятам и всё равно играть хорошо. Полагаю, дело в общей работе – тренера, команды. Дмитрий Квартальнов никогда полностью не доволен, даже если мы выигрываем в несколько шайб, он всё равно указывает на то, где мы можем добавить, что улучшить. Мы много побеждаем, значит, он как тренер всё делает правильно. И мы как команда – тоже.

Мы не почиваем на лаврах – даже если мы ведём в счёте, всё равно продолжаем давить. Квартальнов хочет, чтобы каждая ситуация, каждый матч был идеальным. И у нас уже долго получается играть почти идеально. Надо сохранять концентрацию и всегда стараться показывать свой лучший хоккей.

— Команды Квартальнова всегда сильно проводят регулярный чемпионат, но Кубок Гагарина он ни разу не выиграл, даже с ЦСКА. Думаете, это может измениться в «Ак Барсе»?

— Мы играли против многих хороших команд и чувствуем свою силу. Судя по хоккею, который сейчас показывает «Ак Барс», сопернику будет тяжело выиграть у нас четыре из семи матчей. Но сезон длинный, и хоккей в регулярке отличается от плей-офф. Однако мы чувствуем, что у нас сильная команда и боремся за итоговую победу.

Вратарь «Ак Барса» Рейдеборн совершил потрясающий сейв после броска Мозякина

— Вам комфортно играть в системе Квартальнова, который обращает пристальное внимание на оборону?

— Наша система игры помогает мне и Тимуру играть хорошо. Соперники не создают много голевых моментов, иногда это тоже может быть непросто для вратаря, потому что надо сохранять фокус во время игры. Но в многих матчах играется легче, система помогает вратарям хорошо смотреться. Но, если честно, даже если я пропущу пять шайб и мы выиграем, то мне всё равно. Мы все друг другу помогаем.

Я чувствую себя комфортно. За последние 5-6 матчей я пропустил парочку слишком лёгких голов, когда соперник вырывался один на один, и я был не совсем готов к этому. Мне надо работать над тем, чтобы всегда быть готовым отразить бросок. В остальном мне комфортно, мы правильно играем в своей зоне, полевые ребята помогают мне хорошо выступать.

— На ваш взгляд, что за человек Квартальнов?

— Он честен с игроками, всегда скажет, если ты где-то сыграл не так. Он жёсткий и честный и хочет добиться от нас идеальной игры. Но на тренировках, когда нет матча, он добродушный и весёлый человек, может пошутить, посмеяться. А когда есть матч, надо быть на 100% готовым к игре.

«Завидую Билялову, он сейчас лучший вратарь КХЛ. Но я хочу вернуть стартовую позицию»

— Вы отлично начали сезон, одержали пять побед в шести матчах, а затем Билялов начал переигрывать вас.

— У него было несколько «сухарей» подряд, действительно очень хорошо играл и заслужил начинать матчи в старте. Однако я не думаю, что плохо играл, но так случается. Билялов «горяч» и помогает команде побеждать, а значит, в старте будет он. Это бизнес. Я буду работать, чтобы вернуть себе стартовую позицию, но для успеха команды хорошо, что у неё есть два хороших вратаря. Если мы будем выигрывать с Тимуром, я в любом случае буду счастлив.

— У вас нет личных амбиций?

— Конечно, есть, я хочу играть. Но главное – команда. Когда я перешёл в «Ак Барс», моей главной целью было стать чемпионом. Если я буду играть в финале, и мы победим, я буду счастлив. Если мы будем в финале, и играть будет Билялов, я всё равно буду счастлив. Я всегда был командным игроком, я не хочу выигрывать в одиночку, хочу, чтобы команда была довольна. Тимур – отличный парень, мы с ним подружились. Если у него будет идти игра, если мы победим, я буду невероятно счастлив за него, за себя и за команду.

Король «сухарей» России! Вратарь «Ак Барса» не пропускал более пяти часов Тимур Билялов побил сразу два рекорда – КХЛ и чемпионатов России. Последний держался 15 лет.

— Но он же отобрал у вас работу, его выбрали на Матч звёзд, он установил рекорд России по продолжительности сухой серии… Что, даже немного ему не завидуете?

— Конечно, завидую! Он добивается успеха, но всё это он заслужил. Пока что он лучший игрок команды. Конечно, я бы хотел быть на его месте, но мне Тимур очень нравится, он заслуживает всё, что сейчас получает.

— Он сейчас играет лучше вас?

— Да, сейчас он лучший вратарь в КХЛ, понятно, что он будет играть. Но когда мне дадут шанс, я хочу показать команде, что на меня тоже можно положиться.

— Теперь ещё и Амир Мифтахов появился, конкуренция среди вратарей в «Ак Барсе» только нарастает.

— Он много тренировался с командой, я сразу понял, что это вратарь с большим будущим. Недавно он дебютировал в КХЛ и здорово сыграл. В системе клуба много хороших голкиперов, ещё парочка тренируется с основой и смотрится отлично.

— Боитесь за свои позиции?

— Всегда боишься, что твоё место заберут другие. Такой бизнес, ты всегда должен быть в полной готовности, чтобы не играть и не потерять место в составе. Всё, что я могу сделать, — хорошо играть.

«На льду я не злюсь, скорее, могу пошутить. Не думаю, что соперники меня ненавидят»

— Самая опасная команда в КХЛ?

— ЦСКА, без вопросов. Они прессинговали нас весь матч, великолепная команда, отличные четыре звена. Мы играли против многих хороших команд, но ЦСКА доставил нам больше всего проблем.

— А самый опасный игрок?

— Капризов, очень тяжело предугадать, что он сделает. Он может бросит, может отдать передачу, может долго контролировать шайбу. Великолепный игрок, вратарю его непросто «прочитать».

— Что бы вы выбрали – буллит или удаление?

— Лучше две минуты, «Ак Барс» хорошо играет в меньшинстве, я доверяю нашим ребятам, которые могут помочь мне.

— Можете представить себе драку с вратарём?

— Нет, я к такому не готов. Во время игры я спокоен, не представляю, чтобы я мог с кем-то подраться на льду.

— Многие вратари любят выводить игроков соперника из себя, дразнить их, что-то говорить. А вы?

— Нет, я скорее могу просто пошутить. Не думаю, что соперники меня ненавидят. Я не злюсь, если что-то случается. Это же просто хоккей, он должен приносить удовольствие!

— В «Юргордене» вы работали с тренером вратарей Йоном Эманом, который теперь работает в «Салавате Юлаеве». Что скажете о нём, вы продолжаете общаться?

— Да, мы общаемся. Когда я приехал в «Юргорден» в 2016 году, у меня многое не получалось. Он помог мне обрести уверенность, выстроить техническую базу и сделать следующий шаг, чтобы я мог играть надёжно и стабильно. Он – одна из главных причин, почему мне предоставили шанс в «Ак Барсе».

— Как вы его поблагодарили за то, что оказались в КХЛ?

— Пока что не благодарил, сделаю это, когда закончу с хоккеем. Пока я не закончил карьеру и ещё не удовлетворён тем, чего добился. Я ещё многого хочу достичь. Но это отличный парень и один из лучших тренеров вратарей, с которыми я работал.

— Думаете, у «Салавата» может быть преимущество, потому что Эман знает ваши слабые стороны?

— И да, и нет. Он знает, каким вратарём я был в прошлом году, но думаю, я уже не тот игрок, потому что ещё добавил. И слабые места у меня уже другие.

— Как вам «зелёное дерби»?

— Классные игры, много эмоций, силовых приёмов. Но мы пока играли только на выезде, с нетерпением жду домашнего матча перед нашими болельщиками.

— Вы ещё и в Швейцарии скоро будете играть.

— Пока не знаю, что ждать от этого матча, он будет отличаться от остальных. Я однажды был в Давосе, приятный город, хорошая арена. Не знаю, что ожидать от болельщиков, сколько их придёт. Полагаю, арена будет битком. Но пока каждый матч с Уфой был весёлым, думаю, каждая игра с ними будет такой.

«Самые сумасшедшие – не вратари, а полевые, они бросаются под бросок без щитков»

— Ваша сестра – тоже вратарь, это очень необычно. Как так получилось?

— Я начал играть на позиции вратаря, а она копировала меня практически во всём. Она на семь лет младше меня, ходила на мои матчи, думаю, именно это побудило её тоже стать вратарём. Мы стараемся много разговаривать, помогаем друг другу расти. Здорово иметь сестру-вратаря.

— Ваши родители, наверное, сэкономили много денег на экипировке.

— Думаю, она за мной не донашивала. За семь лет экипировка сильно изменилась. Так что наши родители потратили огромное количество денег на наши вратарские штуки. Когда-нибудь нам надо будет их отблагодарить.

— Как вы вообще стали вратарём?

— Даже не знаю. Мой старший брат тоже играл в хоккей, я вставал в ворота, когда он с друзьями играл во дворе. В школе я долго играл на позиции защитника, но всегда чувствовал желание стать вратарём. Ведь останавливать шайбы, получать синяки от шайб – это самое классное!

— Вратари – сумасшедшие люди, им нравится ходить в синяках.

— Да, мы отличаемся от остальных. Но мне кажется, сейчас самые сумасшедшие — это полевые игроки, которые блокируют броски. У них же вообще нет щитков, а они всё равно ложатся под шайбы и постоянно получают травмы. Получается, что мы, вратари, наоборот, сейчас самые продуманные.

— Вам нравится, когда полевые блокируют броски? Ведь если у них не получится, вы можете не увидеть броска?

— Лучше, когда команда блокирует. Это основная идея, ведь если этого не делать, то много бросков может зайти в ворота. Ребята всегда должны стараться заблокировать бросок, а моё дело – сделать так, чтобы я его увидел и сделал сейв, если у них не получится.

— Вы с сестрой дома соревнуетесь? Может, кто больше буллитов отразит?

— Да, мы постоянно боремся. Дома я гораздо злее, чем обычно, особенно, когда играю против брата. Обычно брат пробивает буллиты мне и сестре. И он всегда старается вывести из себя, если забивает, то обязательно подойдёт и что-нибудь скажет, попытается разозлить. Но мы с сестрой не соревнуемся, мы с ней более спокойные, расслабленные. Играем с ней только против брата.

— Кто лучше играет в хоккей – вы или сестра?

— Думаю, я немного лучше. Она тоже хороша, но она младше, у неё есть куча времени, чтобы меня перегнать.

«Тренеры всегда будут жёсткими, это хоккей. Но бить и пинать – это уже за рамками»

— У русских и шведов разный менталитет. Что вы подметили?

— В основном это связано с вождением. В Казани не так много пробок, но приходится отвоёвывать своё место, чтобы проехать или поменять полосу. В Швеции мы более любезны, люди всегда пропускают остальных.

— Многие в России считают, что в Европе жизнь скучная.

— Не думаю, что Швеция настолько отличается от России, и точно не считаю, что у меня скучная жизнь. В ней много веселья.

— Один легионер в КХЛ сказал, что русские игроки любят тратить много денег на мишуру – дорогую одежду, аксессуары…

— Когда вы об этом сказали, я понял, что это действительно так. В этом большая разница между шведами и русскими. Мы в Швеции лучше отложим деньги на будущее, а в России игроки любят красиво одеваться, тратить на это деньги. Но это их деньги, они могут поступать с ними, как хотят. Но я из тех, кто откладывает.

— Это скучно.

— Да, когда я говорю это вслух, звучит действительно дико скучно. Но рационально.

Хоккей в плену американской толерантности. В НХЛ развелось слишком много нытиков В моде жалобы и обиды на тренеров, а мужских поступков всё меньше. Привыкаем.

— Сейчас в Северной Америке подняли большую шумиху вокруг методов работы некоторых тренеров. У вас в Швеции есть такая проблема?

— У нас встречаются жёсткие тренеры, но не до такой степени, как в Америке. Из того, что я читал, там всё дело не только в разговорах. Хоккей – жёсткий бизнес и жёсткая игра. Но тренерская культура в Швеции в последнее время меняется, они стараются больше помогать игрокам, придавать им уверенности в себе, а не кричать. Но все тренеры разные, не буду рассуждать, что правильно, а что нет. Тренеры всегда будут жёсткими, этой хоккей, и игрокам надо уметь принимать жёсткую критику. Но точно бы не хотел, чтобы тренер бил или пинал игроков, это уже за рамками.

— Квартальнова точно не назвать мягким и пушистым.

— Да, он жёсткий, но это нормально. Если ты что-то сделал не так, то тебе это выскажут. Так всё устроено.