«Есть брать Шипачёва на ЧМ – только центром первого звена. Больше никак»

Сборная России, обыграв финнов в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе, заняла второе место на Кубке Первого канала. Подводим итоги первой половины Евротура и домашнего для россиян этапа вместе с известными хоккейными экспертами – заслуженным мастером спорта, экспертом «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Александром Гуськовым, известным хоккейным функционером, экспертом КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонидом Вайсфельдом и двукратным олимпийским чемпионом Александром Кожевниковым.

Хоккей Кудашова усыпил «Русскую классику». Праздник спас дубль Слепышева Сборная России выиграла и заняла второе место на Кубке Первого канала, но по игре осталось много вопросов.

«В обороне надо ещё работать и работать»

— Лишь в последнем матче с финнами команда Алексея Кудашова не пропустила. В остальных играх было пропущено минимум три шайбы. Сейчас основная задача – наладить игру в обороне?

Гуськов: У нас есть форварды, которые могут решить исход любого матча. Но в обороне, как показал Кубок Первого канала, надо ещё работать и работать. Радует то, что в матче с такой командой, как сборная Финляндии, мы не пропустили ни одного гола. В этом есть заслуга как Сорокина, так и тех игроков, которые находились в составе. Пусть даже и были ошибки, но без них сыграть сложно. Другое дело, что с теми же финнами не получилось красивой игры. Здесь сказались два фактора: канадская площадка и то, что с ними никогда не получается сыграть красиво и эффектно. Это очень жёсткая команда, которая бьётся с первой и до последней минуты, постоянно идёт в отбор и старается выигрывать нейтральные шайбы. Всё это она показала и в последнем матче. Надо отдать должное нашим ребятам за то, что они выстояли и дали отпор этому сопернику в силовых единоборствах.

Вайсфельд: Я вижу ситуацию так, что все эти игры нужны были лишь для того, чтобы посмотреть на хоккеистов. Что касается обороны, то со шведами, считаю, Самонов не выручил. Поэтому там мог быть и другой счёт. С чехами я не могу сказать, что плохо играл вратарь, но и не сказать, чтобы Илья прямо тащил. Например, с финнами тот же Сорокин подчистил всё, что было и дал возможность нашей сборной выиграть. Безусловно, уверенность от игры вратарей передаётся всем полевым игрокам.



Кожевников: Думаю, да. С выходом из зоны у нас не всё здорово получается. Так что поработать над этим компонентом для нас сейчас — самая главная задача. И дальше соответственно нужно помогать. Поэтому есть над чем работать. У нас не было основных защитников, таких как Зуб, Педан или Антипин. Но все остальные сильнейшие игроки обороны, которые есть у нас в чемпионате, были в этой сборной.

«Вашингтон» в России? Есть проблема, НХЛ выставляет нам совсем другой ценник» После победы России над Финляндией на вопросы журналистов ответили Роман Ротенберг, Алексей Кудашов и игроки нашей сборной.

«Игроки же не солдатики, которых можно поставить друг к другу, и они заиграют»

— На Кубке Первого канала только шесть нападающих сборной России набрали очки – Шипачёв, Слепышев, Капризов, Кузьменко, Григоренко, Ткачёв (СКА). Как думаете, с чем это связано и почему не результативно сыграли остальные форварды?



Гуськов: Этот вопрос остаётся открытым для тренерского штаба. Некоторые игроки у нас выбыли по определённым причинам. Звено Шипачёва выделялось в сравнении с другими сочетаниями. Соответственно оно и получало больше игрового времени. Может быть, тем ребятам, которые не набрали ни одного очка, не хватило тех самых минут и секунд? Может быть, им не хватило уверенности в своих силах. Всё-таки это был домашний турнир, они играли перед своими болельщиками. Порой это мешает показать всю свою силу. Это можно отнести как к нападающим, так и к защитникам. Кто-то не справился с волнением, поэтому не так здорово выступил.



Вайсфельд: Начнём с того, что на Кубке Первого канала было всего три матча. Не вижу ничего особенного в том, что у нас забили только шесть нападающих. У России девять заброшенных шайб на турнире, отличились, как вы говорите, шесть форвардов. Допустим, забросили бы мы 15 шайб, при этом они были бы в активе двух хоккеистов. Нам что, стало бы от этого хуже? Наоборот, результативность же увеличилась.



Кожевников: Потому что у кого-то было больше времени, а у кого-то меньше. Всё от этого зависит. В матче со шведами надо было вытаскивать игру, поэтому перешли на игру в три звена. Игроки же не солдатики, которых можно поставить друг к другу, и они заиграют. Кто-то кому-то подходит, а кто-то нет. Время на это нужно, не за две-три игры же можно такие выводы делать. Повторюсь, игроки что, солдатики, которых можно поставить в одну тройку, и они сразу начнут играть и понимать друг друга? Проблема в том, что понимание игры у всех разное. Клубы тоже играют по-разному. Жалко, что у нас нет такой обоймы одинаковых по классу людей.

Только шесть нападающих сборной России набрали очки на Кубке Первого канала

«Первое звено зарекомендовало себя, это однозначно»

— Кто из игроков уже сделал заявку на чемпионат мира?



Гуськов: Первое звено зарекомендовало себя, это однозначно. Также думаю, что Слепышев сыграл на удивление результативно и здорово проявил себя, особенно в последнем матче. Неплохой дебют получился и у питерского Ткачёва. Виден потенциал этого игрока. Он сыграл два матча. Может быть, ему не хватило третьего для того, чтобы набрать больше очков? Григоренко, Шипачёв и Капризов — лидеры нашей сборной, здесь вопросов ни у кого не должно возникать. Что касается остальных, то есть ещё два этапа Евротура, в течение которых тренерскому штабу предстоит выбрать тех, кто соответствует уровню сборной.

Вайсфельд: Сложно говорить, потому что пройдёт уже два круга плей-офф НХЛ, приедут люди из Северной Америки. Могу сказать, что свой уровень держит Капризов. Тот же Сорокин в целом неплох, но опять же надо смотреть, кто из российских вратарей освободится в НХЛ. Шипачёв безусловно но это центр первого звена. Больше вообще никак. Отдадут ли тренеры под него первое звено сборной или же будут ждать условного Малкина из НХЛ? Шипачёв, с моей точки зрения, лучший центр в КХЛ. Дальше – вопрос вкуса и решение, которое нужно принимать тренерскому штабу.



Кожевников: Первая тройка сделала. Остальные? Пока рано говорить, время есть до чемпионата мира. Посмотрим, может быть, кто-то ещё проявит себя в регулярном чемпионате КХЛ. Надо посмотреть, кто будет вылетать из НХЛ. На первенство мира, в основном, поедут энхаэловцы. Конечно, Капризов, Шипачёв и Григоренко явно выделяются из всего состава. Главное, чтобы травм у них не было.