«И что дальше?» Ковальчук взял деньги и покинул «Лос-Анджелес»

Нападающий Илья Ковальчук активизировался в соцсетях, впервые за несколько месяцев опубликовав новое фото в «Инстаграме». Широкая улыбка в 32 зуба и интригующая подпись «И что дальше?».

А дальше – оформление бумаг, связанных с уходом из «Лос-Анджелеса». Больше месяца назад его вывели из состава, хотя и разрешили тренироваться и ездить вместе с командой. Претензии к нему были только игровыми, а тренеры и партнёры в обязательном порядке отмечали, что Ковальчук никоим образом не отравляет атмосферу в раздевалке и не вносит раздрай. С тех пор россиянин пропустил 18 матчей, но «королям» это ни капельки не помогло, они как были худшей командой в Западной конференции, так и остались. Покупатели на 36-летнего россиянина не нашлись – слишком большой контракт и, после полутора неудачных лет – слишком большой риск для таких денег. Даже с учётом того, что 15 декабря Ковальчук получил последний подписной бонус в $ 2,65 млн, у него всё равно остаётся ещё год по контракту с кэпхитом $ 6,25 млн и зарплатой $ 4,25 млн.

«Предполагается, что Ковальчук покинет «Кингз» уже сегодня. В этом случае он нарушит контракт, начнётся процедура разрыва соглашения. Процедура завершится уже на этой неделе. В итоге Ковальчук станет неограниченно свободным агентом. Контракт игрока будет под потолком зарплат и в этом, и в следующем сезоне, ведь Ковальчуку уже больше 35 лет. Но клубу не придётся ему уже платить, клуб выплатил все бонусы», — написал в «Твиттере» известный инсайдер Пьер ЛеБрюн.

Малкин: Ковальчуку лучше остаться в Америке и использовать все возможности в НХЛ

Ещё через пару часов ожиданию длиною в месяц пришёл конец. «Илья Ковальчук покинул команду и был выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта», — выступил с заявлением клуб. Через 24 часа контракт Ильи будет официально расторгнут. Конечно, если его не заберёт с драфта другой клуб, но это вряд ли – зачем кому-то связывать себя лишним годом контракта с большой зарплатой. Первый шаг сделан, теперь подвис в воздухе тот самый вопрос Ильи – что дальше?

Как известно, основная цель россиянина – остаться в НХЛ и бороться за Кубок Стэнли. Об этом недавно рассказал президент «Авангарда» Максим Сушинский, который также заинтересован в звёздном ветеране. Об этом говорят и в Северной Америке. «Главное, что нужно отметить, — Ковальчук хочет играть. Он верит, что может помочь команде в атаке. Он больше месяца тренируется вместе с командой, ездит с ней на выезды. Да, он не играл, но есть надежда, что у него скоро появится шанс вернуться», — заявил обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.

Сушинский: Ковальчук сказал, что хочет остаться в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли

Если это действительно так, то деньги сейчас для него далеко не главное. Он уже получил немало денег от «Лос-Анджелеса» и может спокойно согласиться на минимальную зарплату в НХЛ. Вопрос – кто предложит ему контракт? Ходили слухи о «Бостоне», который пытался заполучить Илью ещё летом 2018 года. Или это будет другой клуб? Или никакой? Пока что одни вопросы.

Агент Ковальчука: на сегодняшний день вопрос о возвращении в КХЛ не рассматривается

Статистика Ильи Ковальчука в сезоне НХЛ-2019/20