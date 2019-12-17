Русских жёстко атакуют в НХЛ. Гавриков и Бучневич получили в голову

Минувший игровой день в Национальной хоккейной лиге мог стать очень неудачным для российских легионеров. На этот раз дело не в обидных промахах или случайно пропущенных голах: сразу двум нашим легионерам очень прилично досталось по голове, причём в обеих ситуациях подобные разборки никак не вытекали из логики игры.

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Эллис против Бучневича

Первым пострадал нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич. В начале второго периода домашнего матча с «Нэшвилл Предаторз» ему досталось от защитника «хищника» Райана Эллиса, который не имеет репутации грязного и даже грубого игрока. При счёте 1:1 Бучневич владел шайбой в своей зоне и пытался начать атаку своей команды, но расстаться с шайбой не успел: Эллис подлетел к нему сбоку, и получилось так, что в момент силового приёма россиянин слегка пригнулся. Левый локоть Эллиса пришёлся прямо в голову Павла, который тут же очутился на льду. Бучневич выглядел сам не свой, явно находясь в боксёрском нокдауне, и вскоре его зазвали на обязательное в таких случаях тестирование на наличие симптомов сотрясения.



К счастью, Бучневич потом смог вернуться в строй и доиграл матч до конца, который стал для него девятым подряд без набранных очков. Эллис же, в свою очередь, получил за художества только малый штраф, что вызвало большое возмущение болельщиков «Рейнджерс». Всего же Эллис набрал 2 (1+1) очка и «+3» по показателю полезности, став одним из главных творцов победы «Предаторз».



«Я не видел повтора этого момента, поэтому комментировать не буду. После нашего столкновения Бучневич просто сел на лёд, и я никогда не хочу, чтобы соперник получал травму. Он вернулся на площадку чуть позже, чему я очень рад», — сказал Эллис.

«Это был опасный силовой приём. Я уверен, что лига рассмотрит этот момент и даст ему правильную оценку. Уверен, что наши парни были очень разочарованы этим ударом, но это не стало чем-то большим», — отметил после матча главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.

Решение арбитров не наказывать Эллиса во время матча больше, чем на две минуты, выглядело вдвойне спорным, так как в конце первого периода во время одной из пауз форвард «рейнджеров» Брендан Лемье слабо ткнул черенком клюшки Романа Йози, который задел его первым. Лемье получил за это те же две минуты, что и Эллис в эпизоде с Бучневичем, но по степени опасности для здоровья игрока эти моменты были несравнимы. «Что, дадим удаление до конца матча для Лемье из-за этого?» — с саркастическим комментарием в «Твиттере» выступила пресс-служба телекомпании MSG Networks.

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Уилсон против Гаврикова

Вторым эпизодом, где пострадавшим был российский игрок, стала концовка матча «Коламбуса» и «Вашингтона». «Столичные» уступали со счётом 0:3, и главный задира «Кэпиталз» Том Уилсон не нашёл ничего более интересного, как прыгнуть на защитника «Блю Джекетс» Владислава Гаврикова. Уилсон буквально влетел в россиянина, впечатав того в борт — удар пришёлся в голову, а коньки форварда гостей в этот момент явно не находились на льду.

За Гаврикова вступился защитник Давид Савар, который подрался с Уилсоном, которому теперь наверняка предстоит объясняться с представителями дисциплинарного комитета. Репутацию Уилсона трудно назвать хорошей, и расследование со стороны НХЛ сэкономит $ 10 тыс. наставнику «Коламбуса» Джону Торторелле, которые тот бы автоматически заплатил за драку своего подопечного на последних пяти минутах основного времени.



«Знаете, Уилсон — это действительно хороший игрок. Но я не понял этого силового приёма в конце матча. Его ноги были в трёх или четырёх футах выше льда, он явно прыгнул. Никакой надобности в подобных действиях просто не было», — сказал после матча Торторелла.