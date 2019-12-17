«Группа серьёзная, матчи с Канадой и США пойдут на пользу». Интервью с Брагиным перед МЧМ

Календарь матчей сборной России на МЧМ-2020

Cостав групп на МЧМ-2020

Сегодня, 17 декабря, молодёжная сборная России провела открытую тренировку в преддверии чемпионата мира, который пройдёт в Чехии. Команда Валерия Брагина занималась на льду УТЦ «Новогорск», после чего главный тренер сборной пообщался с представителями СМИ.

Стали известны сочетания молодёжной сборной России на открытой тренировке

«Со мной невозможно не сработаться»

— Как сказалась замена тренеров по ходу подготовки?

— План уже был написан, уже всё отработано, поэтому ничего такого сложного не было. Сейчас идёт притирка, распределение функций, кто за что отвечает. Игорь Ларионов забрал большинство и вбрасывания, Бойков как работал с защитниками, так и работает. А у меня – общее направление, больше в атаке. Никаких проблем нет, всё идёт по плану.



— По-человечески сработались?

— Со мной невозможно не сработаться.

Фото: vk.com/fhr

— Сегодня на тренировке получилось всё, что запланировали? И какой настрой в команде?

— Настрой хороший, все работают. Всё запланированное успели сделать.



— Ртищева сегодня не было.

— Заболел, наверное, отравился.



— Вы неделю уже тренируетесь, сочетания на этой тренировке – уже собранные?

— Нет, сегодня поменяли, почему? Ищем оптимальный вариант. Думаю, две игры покажут, если устроит, так начнём, если не устроит, будем что-то искать.



— Когда будет отсев остальных?

— После двух игр, наверное.

«Когда в группе такие серьёзные игры, это идёт на пользу»

— Травмы Рожкова и Завгороднего сильно ударили по сборной?

— Рожкова – не знаю, а Завгородний – это игрок двух ведущих звеньев.



— Кто из вратарей производит на вас большее впечатление?

— Пока сложно сказать, все работают.



— Что-то изменилось в подготовке из-за того, что турнир проходит в Европе?

— Всё так же, мы просто в Канаду на два дня раньше улетали.



— Европа – это плюс или минус?

— Разницы вообще никакой. В Канаде просто посещаемость получше, в Европе – полупустые трибуны.



— Канада и США в группе…

— Группа серьёзная, посмотрим. Когда в группе такие серьёзные игры, это идёт на пользу.

«Амиров что, бомбардир КХЛ, как Капризов? Ноль голов»

— Была ли минимальная возможность пригласить Свечникова?

— Никакой. В том году выходили, с нами даже не стали разговаривать. А сейчас он ведущий игрок клуба.



— Подколзин сыграл 14 матчей в КХЛ, ноль очков. Вас не тревожит, почему так мало?

— Мне сложно ответить, хотя мы на эту тему беседовали с ним. Думаю, вся шумиха вокруг его немного внутренне сковала. Я с ним много разговаривал, сказал вообще эту тему отпустить, ни о чём не думать. Главное – правильно играть, и голы придут.

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Фото: vk.com/fhr

— На Романова сейчас тоже огромная нагрузка, все спрашивают постоянно про «Монреаль». Его пришлось как-то успокаивать?

— Его приходится каждую тренировку успокаивать! Там брызжет так энергия, всё хочет охватить. Но так не бывает в хоккее, надо своим делом заниматься.



— Кто будет капитаном?

— Был Денисенко у нас на турнире, сейчас посмотрим. Перед чемпионатом определимся.



— Почему отцепили Мухамадуллина, Амирова? Мухамадуллин сейчас забил победную шайбу на Кубке вызова.

— И что? Ну забил он. Два года разницы, ребята. Он ездил на Евротур, посмотрели его. Амиров ездил на Суперсерию. Он игрок первых двух звеньев, где ему играть? Он что, бомбардир в КХЛ, как Капризов, по 20 голов забивает? Ноль голов.



— Но в КХЛ играет…

— Ноль голов.



— Насколько сильные составы у Канады и США?

— Серьёзные составы. У нас всегда Канада, Америка, финны, шведы в этом году, сейчас из фарм-клубов ещё усилятся. Чехи как хозяева очень сильные. Как обычно, фавориты те же.

«Это лучшие игроки этого возраста, ничего удивительного нет»

— По судейству нет переживаний, особенно с хозяевами?

— С хозяевами – да, особенно в Европе. Не знаю, почему так… Посмотрим, что сейчас говорить.



— Эта сборная сильнее, чем прошлогодняя, состав ровнее, три сильных звена просматриваются.

— Всё определяет результат. На бумаге всё хорошо. Главное сейчас – найти химию в сочетаниях. Дай бог, если так. Работаем.



— Что скажете об Илье Круглове? У него как раз есть голы в КХЛ.

— Поэтому он здесь и находится. Он и на Суперсерии неплохо сыграл два матча.



— Марченко в последний месяц удивил? И чем вы объясните его игру?

— Ничем. Дали игровое время. Это лучшие игроки этого возраста, ничего удивительного нет. Когда дают время молодому игроку, да, он ошибаются, но если продолжают давать время, конечно, он будет расти.

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— Вы в своё время отцепили Гурьянова за удаление. Подколзина тоже могут эмоции захлёстывать, на Суперсерии это было видно.

— Там не было таких жёстких…



— Но вы ему объясняете, что в выставочных матчах надо обойтись без дисквалификаций?

— Это все прекрасно понимают. Денисенко вот опять влупил кому-то (форварду московского «Динамо» Миксу Индрашису – Прим. «Чемпионата»). Мы на эту тему часто беседуем, говорим, что каждое действие игрока сборной должно идти на пользу команде, а не во вред. Будем надеяться, что всё будет нормально.