Кучерова сняли с игры в интересах команды. Что происходит?

Этот сезон НХЛ выдаётся для Никиты Кучерова непростым. Нет, форвард «Тампы» не проваливается, у него нет проблем с набором очков (35 баллов в 31 игре, всем бы такие результаты), да и вообще Кучеров держит марку главной звезды и лучшего бомбардира «Тампы». Но дело в том, что в прошлом чемпионате Никита поднял планку на такую высоту, что теперь оценка его игры невозможна без оглядки на 128-очковый рекордный сезон.

Статистика Никиты Кучерова в сезоне-2019/20



С этой точки зрения нынешний Кучеров пока играет слабее. Да, в «Тампе» никто не набирает больше очков, чем он, но этот факт сейчас воспринимается как нечто само собой разумеющееся, а вот в гонке за «Арт Росс Трофи» — призом для лучшего бомбардира регулярки НХЛ – Кучеров пока безнадёжно отстаёт не только от улетевших в космос Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, но и от целого ряда других хоккеистов. Нет пока причин называть Никиту потенциальным претендентом на «Харт Трофи». Кучеров сегодня – это отличный, мастеровитый и стабильный игрок, но точно не небожитель, каким Никита предстал перед нами в прошлом сезоне. Впрочем, Кучерова это мало беспокоит, а приоритеты у него расставлены верно.

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Высокие ожидания всегда давят на хоккеиста, и Кучерову в этом плане не позавидуешь. Не наберёт очков в трёх матчах кряду (большего Никита себе не позволял), и все кричат о провале или считают количество матчей, где он не смог забить. Да ещё и травмы в этом чемпионате не обходят россиянина стороной. То пропустит мощный силовой приём от Шенна из «Сент-Луиса», то неудачно заблокирует «выстрел» защитника «Вашингтона» Джона Карлсона. Однако нельзя не отметить, что после повреждений Кучеров восстанавливается очень быстро. Удар от Шенна стоил Никите только одной пропущенной встречи, а после броска Карлсона Кучеров хоть и пропустил третий период матча с «Вашингтоном», но вышел уже на следующую игру с «Оттавой». По иронии судьбы встречу с «сенаторами» Кучерову тоже было не суждено доиграть до конца. Но дело здесь не в травме, это было осмысленное решение тренера.

А начинался этот поединок для Кучерова и «Тампы» вполне позитивно. На 8-й минуте первого периода Никита сначала сделал всё, чтобы Виктор Хедман открыл счёт в матче, а после того как Марк Боровецки выгреб шайбу из пустых ворот и, казалось бы, запустил ответную атаку «сенаторов», Кучеров перехватил шайбу и молниеносным броском застал врасплох Маркуса Хёгберга.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



Эта шайба стала для Кучерова 11-й в сезоне и первой в последних шести матчах. После неё «Оттава» сумела быстро отыграться усилиями Боровецкого, но ещё в конце первого периода Седрик Пакетт вновь вывел «молний» вперёд, а в начале второго отрезка Брейден Пойнт забросил третью шайбу «Тампы». Однако характера «Оттаве» оказалось не занимать. Логан Браун быстро сделал счёт 2:3, а на 36-й минуте Энтони Дюклер сравнял счёт. Канадский форвард сделал это после того, как Кучеров завозился в чужой зоне с шайбой, позволил Дюклеру себя обокрасть, а затем не смог догнать игрока «Оттавы» и помешать ему переиграть Василевского.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



У главного тренера «Тампы» Джона Купера не было сомнений в том, кто виновен в этой шайбе. Лучший бомбардир «Тампы» практически сразу был снят с игры и не принял участия в третьем периоде и овертайме матча. «Тренеру необходимо принимать решения. И сегодня так было лучше для команды, чтобы она смогла одержать победу. Это было наше решение. Никита – важная часть «Тампы», а на его месте мог оказаться кто угодно», — приводит слова Купера журналистка Кэйли Челиос. Что касается Кучерова, то он отказался от послематчевых комментариев.



Без Кучерова «Тампа» смогла всё-таки дожать «Оттаву» в овертайме. Великолепный проход удался Энтони Чирелли, который за этот победный гол удостоился звания главной звезды матча.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



Кучеров же в итоге провёл на льду рекордно мало для себя времени (13 минут), а Купер в этом матче дал понять, что неприкосновенных в его команде нет. Скорее всего, эта воспитательная мера со стороны тренера была верной. Никита допустил грубую, результативную ошибку и присел на скамейку, а «Тампа» сумела выиграть без своего лидера – такие вещи при правильном к ним отношении должны позитивно влиять как на команду, так и на ошибившегося игрока. Хочется верить, что Кучеров адекватно воспримет эту ситуацию, не затаит обиду на Купера и уже в следующем матче будет готов приносить пользу «молниям».