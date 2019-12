«Это его оружие, а не одноразовое зрелище». Реакция Америки на супергол Свечникова

«Да, Свеч сделал это снова», — такими словами приветствует болельщиков официальный «твиттер» «Каролины Харрикейнз», одного из самых озорных и любопытных клубов НХЛ. Шайба Андрея Свечникова, вновь заброшенная броском из-за ворот, не могла не вызвать новую волну восхищения, что было абсолютно заслуженно.

Америка в восторге! Свечников в 19 лет повторил свой шедевр, забив гол броском из-за ворот За всю историю НХЛ никто не мог провернуть этот трюк, а молодой россиянин забил лакросс-гол уже во второй раз за сезон.

«Это становится его оружием!»

Накануне матча с «Виннипегом» «ураганы» играли в гостях против «Калгари» — того самого клуба, в ворота которого в конце октября Свечников забил свой первый гол в стиле лакросс. По этому поводу пресс-служба «Харрикейнз» во время недавней встречи с «Флэймз» не удержалась от небольшого сарказма. «Мы заметили, что игроки «Флэймз» оказывают на Свечникова давление, когда тот заезжает за их ворота», — было написано в «твиттере» «Каролины», а после игры с «Джетс» и второго лакросс-гола к этому твиту появилось добавление. «Оказывается, игрокам «Виннипега» нужно было делать то же самое».



Многие заокеанские журналисты подали идею создать торговую марку имени этого гола — появился даже хештег #SvechnikovGoal.



«Для тех из вас, кто пропустил. Вот Андрей Свечников забивает #SvechnikovGoal. Товарный знак ожидает рассмотрения», — отметил журналист официального сайта «Каролины» Майк Манискало.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.

«Для Свечникова это уже второй такой гол. Это официально становится оружием русского хоккеиста, а не просто одноразовым классным зрелищем. Всё, что требуется для нового исполнения, — это заехать за ворота и отсутствие защитника на дальней штанге», — восхищаются болельщики, ведущие фанатский «твиттер» Canes and Coffee.



«Если захотите написать картину «Лучший лакросс-гол в НХЛ», то у вас есть два варианта. Первый — Андрей Свечников и второй — Андрей Свечников. А Джордан Стаал после матча пошутил, что сделал всё, чтобы отвлечь на себя защитников в эпизоде с голом Андрея. А вообще меня сегодня утром на радио спросили, чего ожидать от Свечникова. Я ответила, что не знаю, чего именно, но обязательно интересного и весёлого. Что касается гола, то его действительно можно назвать The Svechnikov», — отметила в «Твиттере» обозреватель The Athletic Сара Цивиан.



«Объясните мне. Как хоккеист может быть настолько безумным, чтобы решиться на подобный трюк? Это и в первый раз казалось сумасшествием, а Свеч сделал это дважды!» — восхитился в «Твиттере» болельщик Остин Да Луш. «Svech happens!» — ответил Free Niku, что, вспоминая легендарную фразу из «Форреста Гампа», можно перевести как «Свечников случается».



«Свечников идёт темпом на 5 лакросс-голов за сезон! Ладно, на 4,8, если быть точным», — улыбнулся в «Твиттере» болельщик Джим Холифилд.



Статистика Андрея Свечникова

«У Свечникова — зелёный свет!»

Кстати, игроки «Виннипега» красоты гола Свечникова не оценили. В частности, нападающий Адам Лоури заявил, что в эпизоде, предшествующем шайбе Андрея, арбитры пропустили нарушение.



«Да, на мне сделали подножку, меня подсекли. Мы должны были играть в большинстве при счёте 2:2, а вместо этого соперник забил, стало 3:2, и «Каролина» получила нужный им импульс. Конечно, иногда судьи пропускают нарушения, такое случается. Нам не нужно было думать об этом всю игру, нельзя позволять подобным событиям влиять на твои действия. Да, для нас это был невезучий момент, но ведь были и 59 минут и 50 секунд, чтобы исправить ситуацию и сыграть лучше соперника», — сказал Лоури.

«Движение Свечи, Svechy move? Наверное, теперь можно его так называть. Об этом парне уже просто невозможно говорить, настолько он талантлив. Много работает, но играет с отдачей. Делает всё просто отлично, и это заметно. Конечно, это особенный гол, но выглядит так, словно он забивает его играючи. Я не могу назвать это дерзостью или неуважением. Молодой парень просто хочет забивать, и если у него получается делать это в НХЛ, то почему нет? Я бы хотел, чтобы он продолжал делать это. Он дважды повторил то, что остальные не могут сделать ни разу. Так что это просто нереально, это впечатляет», — заявил после матча партнёр Свечникова Себастьян Ахо.



«Я даю ему зелёный свет на подобные вещи. Когда шайба в зоне атаки, Свечников может делать то, что хочет. Это классный гол, и тут нельзя говорить о везении. Первый раз он забил подобным образом месяц назад, но на тренировках работал над этим давно, мы это знаем и видели», — добавил главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.



«Как защититься от подобных голов? Я не знаю. Это здорово для Андрея. Там был всего один защитник перед воротами. Если бы он попытался остановить Свечникова, тот сделал бы пас на пятачок и был бы хороший момент у наших ворот. Так что трудно сказать», — отметил расстроенный форвард «Джетс» Патрик Лайне.



«Надо отдать Свечникову должное. У него было не так много времени и пространства, он сыграл необычно и красиво. Если оставить его одного за чужими воротами, он способен это сделать. Против таких моментов есть варианты защиты, но у нас не хватило человека вблизи ворот», — объяснил капитан «Виннипега» Блейк Уилер.



«Он забил 20 голов в своём первом сезоне. Теперь он вернулся и стал ещё лучше! Он идёт на 30 голов в свой второй сезон, он является одним из лучших игроков в своей интригующей команде и одним из лучших молодых хоккеистов в лиге. Имейте в виду, что ему только 19 лет. Никто не предпринимал таких попыток в НХЛ, пока не появился Свечников. Каждый вратарь и защитник в лиге должен иметь в виду, что он может не только попробовать так забить. Он может так забить. Так что будьте готовы», — отметил обозреватель NBC Sports Адам Гретц.