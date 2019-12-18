Ковальчук окажется в команде Малкина? Три варианта для русской звезды в НХЛ

Илья Ковальчук – неограниченно свободный агент, уже официально. И теперь всё внимание направлено на то, где он окажется. В Северной Америке многие уже списали его со счетов, а Крэйг Баттон накануне и вовсе заявил, что у Ильи «вышел срок годности», но клубы теперь практически ничем не рискуют. Отдавать за Ковальчука ничего не надо, он согласен на минимальную зарплату и хочет только одного – бороться за Кубок Стэнли.

Три клуба НХЛ проявляют интерес к Ковальчуку

Деньги на минимальный контракт есть практически у всех клубов, кроме «Аризоны», «Филадельфии» и «Вегаса». Издание The Fourth Period сообщает, что к Ковальчуку проявляют интерес несколько команд, в числе которых «Бостон», «Калгари» и «Питтсбург». При этом отмечается, что с 19 по 27 декабря ростеры команд будут заморожены на праздники. Это не помешает россиянину подписать контракт, если в ростере команды на время заморозки будет свободное место (максимальный состав команды – 23 человека).

«Бостон»

Ростер: 23 из 23



Место под потолком зарплат: $ 1,794 млн



Пастрняк по-прежнему лидирует в гонке снайперов НХЛ, а Маршан – один из лучших бомбардиров лиги, но дальше у «Брюинз» зияет пропасть. Первое звено забивает почти половину голов команды, а «мишки» проигрывают даже «Оттаве» с «Лос-Анджелесом». Но даже в этой ситуации они остаются одними из лидеров Восточной конференции и в перспективе должны далеко зайти в плей-офф.



Тем не менее и здесь бы Ковальчук пригодился, особенно в большинстве, которое в последнее время у «Бостона» работает хуже обычного. Если раньше «мишки» реализовывали каждое третье удаление, то теперь эффективность спецбригад снизилась в два раза.



Илье, при желании, может найтись место даже во втором звене (Дебраск – Крейчи – Койл). Правда, тогда либо Дебраска надо переводить на правый край, либо Ковальчука. А уж в третьем звене (Бьорк – Курали – Хайнен) место точно будет – Андерс Бьорк явно не эффективнее россиянина.

В «Бостоне» могут себе позволить ограничить игровое время Ковальчука (за полтора года он заработал себе репутацию человека, который нигде не успевает и недорабатывает в обороне) и при этом попробовать сделать из него специалиста по большинству. В конце концов, бросок у Ильи никуда не делся, а у «Брюинз» есть кому подносить для него снаряды.

«И что дальше?» Ковальчук взял деньги и покинул «Лос-Анджелес» «Короли» выставили его на драфт отказов с целью расторжения контракта.

«Калгари»

Ростер: 23 из 23



Место под потолком зарплат: $ 3,215 млн



«Калгари» в этом году бросает из крайности в крайность. То у них длительная серия поражений, в которой голы даются с большим трудом, если вообще даются, то, наоборот, серия побед и как минимум 3-4 гола.



Понятно, зачем «огонькам» может понадобиться Ковальчук. Клуб проиграл борьбу за Тейлора Холла, а усиления в атаке искать всё равно надо. «Калгари» — одна из худших команд лиги по результативности. Атака создаёт кучу моментов, но реализация хромает на обе ноги, а вратарская линия оставляет желать лучшего. В итоге именно эффективность нападения может стать решающим фактором в борьбе за восьмёрку.



Непонятно, чем «Калгари» может привлечь Ковальчука, ни о какой стабильности и гарантированном выходе в плей-офф здесь речь не идёт. Ситуация может стать похожей на «Лос-Анджелес», когда от Ильи будут требовать слишком многого.



В «Калгари» слева играют Джонни Годро и Мэтью Ткачук, они же одни из самых результативных игроков команды. Поэтому Илье либо придётся менять фланг, и тогда для него найдётся местечко во второй тройке, либо, опять же, довольствоваться третьей тройкой, где Милан Лучич никак не полезнее Ковальчука.

Опять же, большинство «Калгари» оставляет желать лучшего. В первую бригаду не пробиться, а во второй Ковальчука можно отправить и на синюю линию, и, при желании, на место одного из нападающих.

«Питтсбург»

Ростер: 22 из 23



Место под потолком зарплат: $ 1,804 млн



Давненько в «Питтсбурге» не было русской звезды в дополнение к Малкину. Евгений недавно публично поддержал Ковальчука и отметил, что тот должен использовать все шансы остаться в НХЛ. А в этом году на «пингвинов» свалилась эпидемия травм – Кросби, Хёрнквист, Раст, Остон-Риз, Бьюгстад (и это не считая защитников). В дополнение ко всем несчастьям Алекс Галченюк, выменянный летом на Фила Кессела, не показывает должной эффективности и скатился до третьего звена. Практически идеальная ситуация для приглашения Ковальчука, к тому же у «Питтсбурга» как раз есть вакантная позиция в ростере.

Малкин: Ковальчуку лучше остаться в Америке и использовать все возможности в НХЛ

С одной стороны, Илья не слишком вписывается в скоростной хоккей «Питтсбурга», с другой – его всегда могут подстраховать партнёры. Ну и для российских болельщиков было бы крайне интересно увидеть возможную связку Малкина и Ковальчука в форме «Питтсбурга». А если не с Малкиным, то у «пингвинов» достаточно хороших центров, которые могли бы сыграться с Ильёй.



Да и сам «Питтсбург», даже несмотря на обилие травм, упорно цепляется за плей-офф. И, думается, в этом году команда может пройти далеко. В любом случае «Пингвинз» нельзя списывать со счетов. Малкин показывает свой лучший хоккей, Кросби всегда силён, появился молодой вратарь Тристан Джарри, который бьёт рекорды клуба и уже сейчас безболезненно заменяет проваливающегося Мюррея.