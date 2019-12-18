Могильный — Фёдоров – Буре. Произвели фурор на МЧМ, но больше никогда не играли вместе

Советский хоккей со времён великого Анатолия Тарасова славился комбинационным стилем, основой которого были высочайшие сыгранность и взаимопонимание внутри отдельных троек нападения. Сочетаний, «разрывавших» соперников космической игрой в пас, во времена Союза было немало. Евгений Бабич – Виктор Шувалов – Всеволод Бобров, Евгений Майоров – Вячеслав Старшинов – Борис Майоров, Владимир Викулов – Виктор Полупанов – Анатолий Фирсов, а также ставшие поистине легендарными тройки Борис Михайлов – Владимир Петров – Валерий Харламов и Сергей Макаров – Игорь Ларионов – Владимир Крутов. Эти звенья принесли настоящую славу советскому хоккею, выиграв со сборной СССР десятки чемпионатов мира и Олимпиад. Но было в нашей истории и ещё одно сочетание, которое потенциально должно было встать в ряд с этими великими тройками, а реально сыграло вместе за сборную лишь на одном молодёжном чемпионате мира.

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Могильный – Фёдоров – Буре – ещё одно детище Виктора Тихонова



Сергей Фёдоров и Александр Могильный – одногодки. Первый родился в Пскове в декабре 1969-го, а второй – в Хабаровске в феврале того же года. В марте 1988-го им было 18 и 19 лет соответственно, и оба уже были игроками основы ЦСКА Виктора Тихонова. На каждой тренировке молодым «армейцам» преподавали мастер-классы Ларионов, Крутов, Макаров, Фетисов, Каменский, Быков, Хомутов, а Могильный с Фёдоровым, тоже не обделённые талантом, играли в третьем звене ЦСКА и по мере возможности старались не отставать от своих высококлассных одноклубников.



В конце того же сезона-1987/88 в ЦСКА дебютировал москвич Павел Буре. «Честно говоря, не помню, когда нас поставили вместе в одну тройку. С Сашей Могильным мы были одногодки, прошли четыре года очень серьёзной подготовки в ЦСКА как на льду, так и вне его. А Паша присоединился через пару предсезонок. Но вот сейчас, хоть убейте, не вспомню, когда мы вышли на лёд в первый раз», — вспоминал Фёдоров.

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Сергею Викторовичу простительно не помнить конкретные даты. К счастью, есть хоккейные архивы. Дебют Павла Буре за ЦСКА пришёлся на 5 марта 1988 года. 16-летний на тот момент форвард вышел в четвёртом звене «армейцев» вместе с Михаилом Васильевым и Игорем Чибиревым и на четвёртой минуте встречи открыл счёт в игре с рижским «Динамо». Следующий матч, с киевским «Соколом», Буре также провёл в нижнем звене, а рождение новой супертройки советского хоккея было зафиксировано 15 марта в воскресенском дворце спорта «Химик». В тот день Виктор Тихонов впервые поставил Могильного, Фёдорова и Буре в одно сочетание, и оно сразу же сработало, организовав один из шести голов в ворота хозяев площадки – Могильный забил, Буре отдал.

Но это была лишь проба пера. В том сезоне эта тройка отыграла в таком составе лишь два матча. Буре был слишком молод, чтобы регулярно выходить в основе, да и Могильный с Фёдоровым ещё попадали в ротацию. Александр ещё и умудрился пропустить пять матчей за то, что врезал в челюсть игроку «Спартака» Юрию Ящину. Но Могильный ещё легко отделался: у него грозились отобрать звание ЗМС, полученное за золото ОИ-1988.



По-настоящему тройка Могильный – Фёдоров – Буре сформировалась в ЦСКА уже в следующем сезоне. Они регулярно играли вместе, и тогда же пошли первые разговоры о невероятном потенциале этой линии атаки. «Со временем мы должны были стать новым «КЛМ» (Крутов – Ларионов – Макаров. — Прим. «Чемпионата»), главной тройкой союза, — рассказывал Фёдоров. – То, что нас поставили вместе, было очевидным решением. По уровню и стилю игры мы идеально подходили друг к другу. Мы получили уникальный шанс, попав в то время на глаза Виктора Васильевича Тихонова. А перед глазами были Макаров, Ларионов и Крутов, у которых мы быстро учились».

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Триумф на МЧМ в Анкоридже

Это было действительно великолепное сочетание. Снайпер от бога Могильный, умнейший диспетчер-универсал Фёдоров, реактивный Буре. Сомнений в том, что эта тройка будет доминировать на ближайшем МЧМ-1989 в американском Анкоридже не было даже у представителей североамериканской прессы, приехавших в декабре 1988-го в Москву на традиционный турнир на призы газеты «Известия». В то же время в «Лужниках» к чемпионату мира готовилась молодёжная сборная под руководством Роберта Черенкова, и ведущая советская тройка произвела громадное впечатление на приезжих репортёров.



«То, что мы увидели, привело в ужас. Я, разумеется, был знаком с Могильным, который играл на Олимпиаде в Калгари. Но вместе с Буре они составляли тройку такой мощи, что у Советов просто не должно было быть конкурентов в ближайшее десятилетие», — говорил позже известный канадский журналист Джек Ньюман.

В Анкоридже Могильный, Фёдоров и Буре сполна оправдали все авансы. Всё началось с разгрома сборной ФРГ — 15:0 (Могильный и Буре оформили по дублю), а закончилось сокрушительным поражением для Канады (7:2), в котором Могильный поучаствовал хет-триком, ещё один гол добавил Фёдоров. То, что творило это звено на турнире, было настоящим волшебством, квинтэссенцией умного и комбинационного хоккея. Когда Буре, Могильный и Фёдоров появлялись на льду, то шайба практически не выходила из зоны соперника (даже в играх с канадцами и американцами). А в той самой игре с Канадой, в которой команде СССР нужна была только победа для завоевания золотых медалей, особенно выделялся Александр Могильный. Он забросил три шайбы и просто уничтожил «кленовых листьев» своим сольным проходом из своей зоны, после которого счёт стал 4:1.



Ведущая советская тройка набирала очки и во всех других матчах турнира. Американцам забили Буре и Фёдоров, последний стал автором победной шайбы в как оказалось решающем поединке со шведами, и только в единственном проигранном матче Чехословакии никому из этой тройки не удалось отметиться голом. Это был грандиозный бенефис молодых советских хоккеистов и очередной триумф нашего комбинационного хоккея.



Любопытно, что никто из этой советской тройки не стал лучшим бомбардиром того МЧМ – американцы Джереми Рёник и Майк Модано наколотили 16 и 15 очков соответственно. Но как тройка нападения сочетание Могильный – Фёдоров – Буре не знало себе равных. У Павла 14 (8+6) баллов, Александр, два последних матча отыгравший с травмой ноги, заработал 12 (7+5) очков, столько же набрал и Сергей. 38 очков на троих в 7 матчах турнира – это был космос!



Турнир в Анкоридже проходил по круговой системе. Сборная СССР выиграла шесть матчей из семи, уступив только Чехословакии. Такие же показатели были и у Швеции, но «тре крунур» наши хоккеисты обыграли в личной встрече и поэтому завоевали золото. Последнее советское золото МЧМ. А вот как оценил игру новой «тройки мечты» на МЧМ-1989 наставник сборной СССР Роберт Черенков. «Лучшим нападающим турнира признали Буре, но вожаком всё-таки был Могильный. А вот Фёдоров выступил хуже, чем мог, хотя и был полезен», — отмечал тренер. Представляете, что бы было, если бы и Фёдоров выступил на полную катушку?

Виртуальная «тройка мечты»

Тогда, в январе 1989-го, казалось, что возможностей понаблюдать за «советской тройкой мечты» будет ещё масса. Могильный, Фёдоров и Буре должны были стать новыми лидерами ЦСКА и союзной сборной, выиграть бессчётное количество медалей на клубном и международном уровне. Но…



«Очень жаль, что мы так и не смогли показать, на что были способны. Мы так и останемся «самой великой тройкой СССР» только на словах. Даже когда мы играем вместе в неофициальных матчах, нам удаётся невероятное. С такой скоростью сладить тяжело. У каждого из нас индивидуально получилась успешная карьера в НХЛ, только представьте мощь этой тройки вместе», — говорил Фёдоров.



К сожалению, только и остаётся представлять. МЧМ-89 так и остался единственным турниром, где Могильный, Фёдоров и Буре сверкали вместе. С Александром ещё в Анкоридже провели переговоры представители «Баффало», но тогда сбежать в Америку Могильный не решился во многом из-за отношения к Черенкову. А вот в апреле форвард всё-таки самовольно покинул расположение сборной СССР, но уже взрослой, быстро оказался в Америке и подписал контракт с «Баффало», став на долгие годы предателем и дезертиром на родине.



Через год путь Могильного повторил Фёдоров, убежавший из сборной СССР на Играх доброй воли в Сиэтле. Буре, которого Тихонов не взял на ЧМ-89 (там эта тройка могла сыграть в последний раз), уехал из ЦСКА в 1991 году, тоже со скандалом, но не таким большим.

30 лет назад наши хоккеисты побежали из СССР. Захотели играть в Америке А ещё денег и славы. Сколько можно было мучиться на родине?

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Про дальнейшую карьеру этих хоккеистов никому не нужно лишний раз напоминать. Фёдоров выиграл три Кубка Стэнли с «Детройтом», став частью великой «Русской пятёрки», Могильный стал суперзвездой «Баффало», Буре вошёл в историю «Ванкувера» и «Флориды». Кстати, в «Кэнакс» Могильный и Буре провели вместе три сезона, но ни о каком частичном воссоединении легендарного звена речи не шло. Оно так и осталось на льду Анкориджа, а затем его убил начавшийся развал СССР.



Правда, Могильный, Фёдоров и Буре всё-таки ещё сыграли несколько матчей вместе. Случилось это во время локаута в НХЛ в сезоне-1994/95, когда сборная «Звёзды России» провела выставочный тур с клубами Межнациональной хоккейной лиги – так тогда именовался чемпионат России.

Это было чудо. 25 лет назад звёзды НХЛ сыграли серию матчей в России Для многих это была первая и единственная возможность увидеть живьём Фетисова или Буре.

Могла воссоединиться тройка и на серьёзном турнире, но перед Кубком мира — 1996 американец Брайан Лич травмировал Павла Буре. В результате звено Могильный – Фёдоров – Буре так и осталось в большей степени виртуальным, а о реальной мощи этого сочетания нам приходилось только догадываться.