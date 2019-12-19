Потухший герой. Вязьмикин мог стать суперзвездой, но не раскрыл свой талант

В СССР хотели вернуть «молодёжное» золото

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 1986 года прошёл в городах Гамильтон и Торонто с 26 декабря по 4 января. Звание чемпиона мира, как тогда было принято, разыгрывали восемь сборных по круговой системе. Если в 1983 и в 1984 годах на мировых молодёжных первенствах доминировала советская ледовая дружина, то на МЧМ-1985 на первое место пьедестала почёта встала канадская сборная, а команда СCСР стала лишь третьей.



Календарь игр МЧМ-2020



На молодёжное первенство планеты 1986 года советскую сборную привезли прославенные тренеры Владимир Васильев и Валентин Гуреев.



— Восемь участников турнира разделились так: шесть фаворитов, каждый из которых мог стать и чемпионом, и два аутсайдера (Швейцария и ФРГ). Эти две команды не столько уступают в мастерстве, сколько в опыте турнирной борьбы, – рассказывал после турнира Гуреев. – Что касается ведущих, то каждому из соперников не хватило одного из необходимых качеств. К примеру, сборной США – сыгранности, ЧССР – волевого настроя, Финляндии – физических кондиций. Хотя соперником № 1 оставалась сборная Канады, чемпион мира, играющий дома, на привычных катках, на глазах у своих 16 с половиной тысяч очень верных и страстных поклонников.

Ещё перед стартом турнира было понятно, что за золото советской сборной придётся сражаться с канадцами и американцами. Однако «звёздно-полосатые» были разбиты нашей командой на самом старте со счётом 7:3. Далее по турнирной сетке хоккеистам Васильева и Гуреева предстояло сыграть со шведами. И снова никаких проблем: 6:1. Сперва скандинавы старались упираться, но затем благодаря уверенной игре голкипера Белошейкина, а также голам Каменского (дубль), Давыдова, Константинова и Вязьмикина соперник был окончательно сломлен. Кстати, Игорь Вязьмикин заставил обращать на него внимание уже по ходу турнира. Была видна целеустремлённость и настырность этого форварда.

Могильный — Фёдоров – Буре. Произвели фурор на МЧМ, но больше никогда не играли вместе Самая великая тройка СССР на словах. Могли бы завалить сборную золотом, но после МЧМ их быстро заманили к себе клубы НХЛ.

Хет-трик Вязьмикина

Следом – разгром советскими хоккеистами команд Швейцарии и Западной Германии. Это сейчас швейцарцы и немцы всё сильнее подтягиваются к лидерам мирового хоккея, а тогда эти команды не представляли особой опасности для грандов.



В матче со швейцарцами очередной дубль оформил набиравший обороты Валерий Каменский, а Игорь Вязьмикин и вовсе трижды поразил ворота, оформив первый хет-трик в составе советской команды на этом чемпионате мира.



Затем советскую сборную ждали решающие матчи. В первый же день 1986 года советской сборной пришлось встретиться с вице-чемпионом прошлого турнира – командой ЧССР. Чехословаки всегда были колючим и неудобным соперником, но обыграть их всё же удалось – 4:3. Сборная СССР выглядела единым коллективом. Забить могли как лидеры, так и игроки третьих-четвёртых звеньев.

Россия – Канада и очередной гол Вязьмикина

За тур до окончания турнира сборной СССР предстояло сыграть ключевой матч всего соревнования. Нашей команде противостояли грозные канадцы, мечтавшие о победе на родной земле, ведь молодёжный чемпионат мира вернулся к «кленовым листьям» спустя четыре года.



Желание канадцев победить разбилось о мастерство и слаженные действия сборной Советского Союза, которая превосходила соперника по всем статьям. В результате коллектив Васильева и Гуреева победил со счётом 4:1, а автором одной из шайб снова стал форвард Игорь Вязьмикин, не перестававший удивлять.



«Только первые десять минут канадцы имели территориальное преимущество, а во втором периоде они только четыре раза создали голевые моменты у наших ворот. Кроме того, мы сумели отнять у них преимущество и в силовых единоборствах. Командным, да и индивидуальным мастерством, ярким свидетельством чему две шайбы, мы их превзошли», — вспоминал тренер Гуреев.



В результате сборная СССР не только вернула себе золотые медали молодёжного чемпионата мира, но и сделала это в Канаде, обыграв в решающей встрече самих родоначальников хоккея!



Фото: ice-hockey-stat.com

Вязьмикин так и не стал звездой

Игорь Вязьмикин в семи матчах набрал 10 очков, пять раз забив и отдав столько же результативных передач. Высоко оценили его вклад в успех советской команды представители СМИ. Именно они проголосовали за включение форварда в команду всех звёзд. Вязьмикин оказался в одной тройке с чехом Пивонькой и канадцем Корсоном.

Тогда многие всерьёз заговорили о том, что в советском хоккее растёт новая звезда. Вязьмикин, выступавший в то время за ЦСКА, после победы на молодёжном первенстве был заявлен на взрослый чемпионат мира, где должен был сыграть в одной связке с Валерием Каменским.



Однако случилось непредвиденное. За день до начала соревнования Вязьмикин получил серьёзную травму ноги, отрабатывая игру в большинстве. Врачи наложили Игорю восемь швов и запретили принимать участие в чемпионате мира.



После ЦСКА Вязьмикин оказался в «Химике», а затем, испортив отношения с тренером Владимиром Васильевым, попробовал свои силы в Северной Америке, поиграв за драфтовавший его «Эдмонтон». Но за океаном у нападающего не пошло. Он поиграл в Дании, Италии, Финляндии, а заканчивал карьеру в России – в ЦСКА и «Северстали».

Ковальчук забил Канаде, начав радоваться ещё до гола. Дальше сборную ждал провал на МЧМ Единственный раз Илья сыграл за молодёжку в 17 лет. Он дерзко праздновал гол канадцам, а потом поучаствовал в драке со швейцарцами.

Звездой мирового хоккея подававший большие надежды Вязьмикин так и не стал, хотя ему пророчили большое будущее. Смерть настигла так и не раскрывшего свой талант хоккеиста на 44-м году жизни. Игорь умер после тяжёлой и продолжительной болезни.