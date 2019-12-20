Трансферы, которые уже сработали. 10 лучших сделок этого сезона в КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ в самом разгаре, позади уже две паузы на Евротур. Разбираемся, какие клубные трансферы уже сейчас можно смело признать успешными. Эти хоккеисты показывают себя с лучшей стороны.

н. Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва), 26 лет

38 игр, 38 (16+22) очков, «+21» показатель полезности



В «Динамо» Яшкина порекомендовал сам Овечкин, знакомый с Дмитрием по совместной игре за «Вашингтон». Сейчас Дмитрий – один из лидеров москвичей. Он и Вадим Шипачёв лидируют в гонке бомбардиров лиги. Яшкин прекрасно вписался в игровую модель Владимира Крикунова и сполна оправдывает возложенные на него ожидания. Игра Яшкина вызывает только положительные эмоции.

н. Никита Сошников («Салават Юлаев»), 26 лет

39, 29 (18+11), «+2»



Ещё перед сезоном «Салават Юлаев» и СКА совершили обмен. В результате в Питер отправился Владимир Ткачёв, а в Уфу перебрался Никита Сошников, вернувшийся из-за океана. Сошников сразу стал своим в столице Башкортостана. Сейчас Никита получает вызовы в сборную России и с 18 голами является лучшим снайпером КХЛ, а вот Владимир Ткачёв в последнее время не радует результативностью.

«Ночью разбудят – буду готов играть за Россию». Интервью с лучшим снайпером КХЛ Никита Сошников рассказал, как «зажигает» в «Салавате Юлаеве» и чего ждёт от вызова в сборную на Евротур.

н. Иржи Секач (ЦСКА), 27 лет

33, 19 (9+10), «+11»



«Армейцы» получили в свои ряды Секача, отдав в Казань права на защитника Игоря Ожиганова. Ожиганова в «Ак Барсе» уже нет – его обменяли в СКА. В свою очередь Секач отлично сработался с Игорем Никитиным, здорово играет в центре нападения и полностью устраивает своей игрой тренерский штаб «армейцев». Иржи – сильный и добросовестно отрабатывающий свой контракт легионер.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

н. Лукаш Седлак («Трактор»), 26 лет

34, 20 (12+8), «+3»



Легионеры – сильнейшая сторона нынешнего «Трактора». С подписанием лидера атак сборной Чехии Лукаша Седлака в Челябинске явно угадали. Седлак регулярно забивает, а первое звено уральцев старается тащить команду за собой. Контракт Лукаша с челябинским клубом будет действовать ещё и весь следующий сезон. Вообще же «Трактору» везёт с чехами. Вспомните вратаря Францоуза, который сейчас «зажигает» в НХЛ. Вот кого сейчас не хватает в уральском клубе.

з. Микаэль Викстранд («Ак Барс»), 26 лет

33, 23 (4+19), «+21»



«Ак Барс» перед стартом нынешнего сезона практически на 100% сменил легионерские позиции. Остался только канадец Джастин Азеведу. Пришедший в Казань шведский защитник Викстранд отлично подходит под стиль игры Дмитрия Квартальнова. Кроме этого, у Микаэля неплохая результативность, а показатель полезности просто отличный. Такой полезности можно только позавидовать.

в. Адам Рейдеборн («Ак Барс»), 27 лет

24 игры, 16 побед, 92,2% отражённых бросков, 1,96 показатель полезности



Вратарская линия «Ак Барса», пожалуй, сильнейшая в лиге на данный момент. Молодой Тимур Билялов устанавливает рекорды по сухим сериям, а более опытный швед Адам Рейдеборн отлично дополняет россиянина. Рейдеборн надёжен, уверен в себе. Скандинав не допускает грубых ошибок и соответствует амбициям «барсов».

«Завидую Билялову, хотел бы быть на его месте. Он лучший игрок «Ак Барса» Адам Рейдеборн – о КХЛ, личных и командных амбициях, Дмитрии Квартальнове и сестре-вратаре.

в. Юхо Олкинуора («Адмирал»), 29 лет

24, 13, 93,6%, 2,2



Изначально в адрес Олкинуоры приходилось слышать немало критики с разных сторон. Дескать, играет финн слабо, он ничуть не лучше российских вратарей. Но постепенно стало понятно, что игра Юхи – один из главных факторов успеха дальневосточного клуба, у которого самый низкий бюджет в КХЛ. Увы, в ближайшие несколько недель Олкинуора не сможет помочь «Адмиралу» из-за травмы. В этой связи «моряки» экстренно приобрели у «Спартака» Трушкова.

н. Патрис Кормье («Ак Барс»), 29 лет

34, 20 (10+10), «+15»



Ещё один легионер «Ак Барса», которого нельзя не отметить, — центральный нападающий Патрис Кормье. Габаритный канадец хорош не только в силовой игре. Он — результативен, с хорошим пасом и чувством гола, что тоже важно. Особенно, для форварда. Патрис – второй после Азеведу хоккеист «Ак Барса» по результативности. Кормье перебрался в Казань из «Барыса». Для казахстанского клуба уход такого мастера стал потерей.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

з. Вячеслав Войнов («Авангард»), 29 лет

38, 24 (7+17), «-5»

Да, показатель полезности у Войнова далеко не лучший. Да, периодически Вячеслав допускает ошибки, которые игроки его уровня допускать не должны. Но двукратный обладатель Кубка Стэнли продолжает оставаться топ-игроком, без которого нынешний «Авангард» сложно представить. Войнов проводит на льду уйму времени, выходит на большинство, выполняет много работы. Вячеслав, безусловно, удачный трансфер для «ястребов».

з. Якуб Ержабек («Витязь»), 28 лет

34, 17 (5+12), «+3»



Ержабек уже выступал за «Витязь», после чего решил попробовать свои силы в НХЛ. За океаном у чеха не пошло, поэтому он вернулся в КХЛ. Подольск стал для Якуба местом, где легионер чувствует себя комфортно. Ержабек результативен, имеет положительный показатель полезности. Его переход однозначно усилил «Витязь», этот трансфер получился сильным. Аналогично можно было бы сказать и про Миро Аалтонена, но он уже не игрок «Витязя». Отныне мы будем оценивать его по игре за СКА, но обмен состоялся недавно, до каких-то выводов ещё далеко.