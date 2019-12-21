Овечкин наконец-то забил! Но до лучшего снайпера Пастрняка ещё шесть шайб

«Я чувствую, что он чистый снайпер, человек — гол. Поэтому я просто пытаюсь переадресовать ему шайбу, чтобы он облегчил мою работу центрального нападающего», — сказал перед матчем «столичных» с «Нью-Джерси» Никлас Бекстрём об Александре Овечкине. Эта пара форвардов прошла всё становление «Вашингтона» — от команды, обитавшей в подвале турнирной таблицы до постоянного фаворита плей-офф и долгожданного триумфатора. Овечкин и Бекстрём отыграли вместе 12 лет, и матч против «Дэвилз» стал 900-й совместной встречей россиянина и шведа.

Овечкин и Бекстрём — 900 матчей вместе! Они дали «Вашингтону» величие Руководство «Кэпиталз» мечтает о том, чтобы сохранить обоих игроков в клубе.

Овечкин ответил на это своим комплиментом. «Когда видишь Ники каждый день, то замечаешь, как усердно он работает, как тренируется. Он первым приходит на тренировку и последним уходит. Его профессионализм просто потрясающ, я многому у него учусь. И я надеюсь, что у нас будет больше времени вместе с будущем», — сказал Александр.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Не забить в такой важный для франшизы «Вашингтона» юбилей Овечкин просто не мог, и сделал он это, конечно, с передачи Бекстрёма. Гол получился не классическим выстрелом из «офиса» капитана «столичных», но был забит красивым кистевым броском, за счёт которого Александр прервал серию из трёх матчей без заброшенных шайб.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Под занавес первого периода заброшенной шайбой отличился и Бекстрём, и преимущество «Вашингтона» было настолько большим, что шайба Кайла Палмиери, заброшенная в большинстве в начале двадцатиминутки, воспринималась просто как недоразумение. Впрочем, поклонникам «Дэвилз» тоже было что отметить: в этом голе поучаствовал Пи Кей Суббан, который прервал серию из 21 матча без очков.

Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

В начале второго отрезка «Нью-Джерси» напомнил «Кэпиталз» о необходимости внимательно действовать в обороне, а контратака с участие Блейка Коулмана и Никиты Гусева получилась образцовой. Звено Овечкина увлеклось атакой, а выход Никиты и его партнёра два в один завершился голом — единственным, кто пытался помешать Коулману бросить, был Бекстрём.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Реабилитироваться за ошибку ведущее звено «Вашингтона» смогло чуть позже, когда Овечкин, Орлов и Бекстрём разыграли классный «треугольник» в касание и снова вывели хозяев вперёд. Победной эта шайба не стала, но получилась одной из самых красивых и важных в этом матче.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Победу «Вашингтону» принёс Джон «Норрис» Карлсон, который сыграл как заправский центрфорвард, подставив клюшку на чужом пятачке под пострел с фланга, но главной звездой матча стал всё же Никлас Бекстрём, набравший 4 (2+2) очка. Шведский диспетчер и российский снайпер «Кэпиталз» стали 22-й парой в истории НХЛ, которая сыграла 900 и более совместных матчей. Бекстрём ассистировал в 254 голах Овечкина за карьеру, что составляет 37,4% от общего числа голов Александра. А сам Овечкин ассистировал Бекстрёму ещё чаще — в 41,3% голов Никласа.



В списке лучших снайперов сезона Овечкин вышел на единоличное третье место, оторвавшись от Остона Мэттьюса. С 22 шайбами в активе россиянин на 6 голов отстаёт от лидера гонки Давида Пастрняка и на два — от Джека Айкела из «Баффало», а до рекорда Уэйна Гретцки осталось 214 шайб.

