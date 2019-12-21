Панарин начал и завершил камбэк в золотом Баффало. Перед МЧМ в него никто не верил

Щуплый и нескладный парнишка из «Витязя» просидел в четвёртом звене весь турнир, а потом сделал дубль в финале с Канадой.

Ковальчук забил Канаде, начав радоваться ещё до гола. Дальше сборную ждал провал на МЧМ Единственный раз Илья сыграл за молодёжку в 17 лет. Он дерзко праздновал гол канадцам, а потом поучаствовал в драке со швейцарцами.

Могильный — Фёдоров – Буре. Произвели фурор на МЧМ, но больше никогда не играли вместе Самая великая тройка СССР на словах. Могли бы завалить сборную золотом, но после МЧМ их быстро заманили к себе клубы НХЛ.

Потухший герой. Вязьмикин мог стать суперзвездой, но не раскрыл свой талант Игорь Вязьмикин забивал канадцам и делал хет-трик на МЧМ-1986. Увы, его по-настоящему звёздный час так и не наступил.

На МЧМ Овечкин делал хет-трики и брал золото, а первая встреча с Кросби обернулась слезами Главный русский снайпер НХЛ сыграл на трёх молодёжных чемпионатах мира, но ни разу не был там лучшим.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею-2020



Сегодня Артемий Панарин – человек, который честным трудом заработал всё, что получил – славу, баснословный контракт, любовь болельщиков. Сегодня он не стесняется высказывать мнение по политическим и социальным вопросам, безумно популярен среди болельщиков и по праву является суперзвездой мирового хоккея. Но в конце 2010 года он был щуплым и нескладным парнишкой из «Витязя», о котором если и говорили, то только в духе «и зачем Брагин взял его в сборную?».



Чаще всего игроки идут в сборных шаг за шагом – с 15-16 лет начинают играть за юниорские команды, потом плавно переходят в молодёжную. Это точно не о Панарине, до сезона-2010/11 тренерские штабы сборных не обращали на него внимания. Да и на подножку поезда в Баффало он заскочил в последний момент, проявив себя на Суперсерии. Много позже, когда Панарин расцветёт и станет звездой, вся страна узнает, как закалялся его характер. О том, как его растили бабушка с дедушкой, как дедушка возил его из Коркино в Челябинск на тренировки, как не хватало денег, как его признали бесперспективным в школе «Трактора», и как ему дали шанс в школе «Витязя». Это тот характер, который так любит в своих подопечных Брагин, который помог нашей команде выиграть золото МЧМ-2011.

«Все были удивлены, что я Панарина вообще взял в Баффало. Говорили, он маленький, его за борт в каждой смене будут выкидывать. Но Панарин проехал с нами всю Суперсерию, никого не боялся, в нём есть мужской стержень. Было ясно, что он одарён технически, понимает игру, хорош в завершении. Я тогда говорил, что как только Панарин окрепнет физически, то выйдет на другой уровень», — вспоминал потом Брагин.

Фото: Елена Руско, photo.khl.ru

Состав сборной России на МЧМ-2011



Вратари: Дмитрий Шикин, Игорь Бобков.



Защитники: Никита Зайцев, Дмитрий Орлов, Никита Пивцакин, Максим Игнатович, Андрей Сергеев, Максим Березин, Георгий Бердюков, Юрий Урычев.



Нападающие: Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов, Максим Кицын, Даниил Собченко, Денис Голубев, Никита Двуреченский, : Дмитрий Шикин, Игорь Бобков.: Никита Зайцев, Дмитрий Орлов, Никита Пивцакин, Максим Игнатович, Андрей Сергеев, Максим Березин, Георгий Бердюков, Юрий Урычев.: Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов, Максим Кицын, Даниил Собченко, Денис Голубев, Никита Двуреченский, Артемий Панарин , Сергей Калинин, Артём Воронин, Станислав Бочаров, Семён Валуйский, Антон Бурдасов.

Знал ли Валерий Николаевич, когда формировал окончательный состав, что Панарин оправдает его доверие не когда-нибудь, а в самом важном матче, в финале? Ведь в сборной-2011 звёздами были совсем другие ребята – Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко, Максим Кицын, Дмитрий Орлов, Даниил Собченко… Нисколько не преуменьшаем их роли (Кузнецов чуть ли не в одиночку вытащил четвертьфинал и полуфинал, а Тарасенко был настоящим капитаном и выходил на лёд даже с травмой, играл через боль Зайцев), но после того легендарного камбэка Панарин заставил замолчать всех критиков.

«Чудо невозможно без веры»

Как былинный русский богатырь, Панарин лежал на печи почти весь групповой этап и плей-офф. Лежал, конечно, только образно – играл в четвёртом звене, переживал, что у него ничего не получается (Артемий умудрился схватить «минус» с Норвегией при счёте 8:2, а первые очки набрал в заключительном матче группе, в котором была разгромлена Чехия). Не зашивал порванный карман штанов на фарт и продолжал верить, что обязательно забьёт.



Панарин сидел за спинами товарищей в четвертьфинале с Финляндией, в полуфинале со Швецией. Два тяжелейших матча, в которых Россия вытащила на зубах, из последних сил. И в финале Канада – главный фаворит. Да, это была не самая крутая команда «кленовых листьев» (никто в ней не вырос до уровня Кросби или Гецлафа), но и наши ребята, еле-еле прошедшие группу и первые два матча плей-офф, совершенно не выглядели фаворитами. Скорее выбитыми из сил, держащимися за своё невероятное везение, как за соломинку.

Панарин начинал финал всё в той же четвёртой тройке, в которой провёл весь турнир, и только на последний период Брагин перевёл его с Голубевым к Тарасенко. И это сработало. Шустрый Артемий начал невероятный камбэк россиян в третьем периоде, он же забил победную шайбу. «Мы верили в себя, всё дело в нашем характере. Мы никогда не сдавались», — говорил Панарин после игры.

Артемий Панарин на МЧМ



Золото МЧМ-2011



7 матчей, 5 (3+2) очков, «+2»



Победный гол в финале. Золото МЧМ-20117 матчей, 5 (3+2) очков, «+2»Победный гол в финале.

«Пожалуй, это был самый неожиданный результат в истории МЧМ. Россия отыгралась с 0:3, забив пять голов в третьем периоде, и обыграла Канаду в матче за золото на глазах у ошарашенных трибун. Канадские игроки были так же ошарашены, как и облачённые в красное фанаты. Русский характер проверялся на прочность весь турнир. Они начали чемпионат с двух поражений, и были на краю вылета как в четвертьфинале, так и в полуфинале. Без веры чудо невозможно. К счастью, в русских было достаточно веры на три чуда, последнее стало самым ошеломительным в истории хоккея», — писал обозреватель сайта НХЛ Майк Морреале.

Фото: Елена Руско, photo.khl.ru

Этого дубля и золота «молодёжки» не хватит, чтобы Панарина выбрали на драфте НХЛ. Через год он не подойдёт «Ак Барсу», но потом закрепится в СКА. Через три с половиной года Вячеслав Быков создаст тройку Панарин – Шипачёв – Дадонов, которая блистала недолго, но невероятно ярко. Артемий выиграет Кубок Гагарина и уедет в НХЛ. Станет лучшим новичком лиги в «Чикаго», потом поднимет на новый уровень в «Коламбус» и, наконец, перейдёт в «Рейнджерс» уже в статусе суперзвезды. Но даже сейчас, спустя девять лет, он старается не пересматривать те игры на МЧМ. Потому что до сих пор накатывают слёзы. Как, наверное, и у всех, кто не спал той январской ночью.