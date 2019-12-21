Панарин начал и завершил камбэк в золотом Баффало. Перед МЧМ в него никто не верил

Молодёжный чемпионат мира по хоккею-2020
Сегодня Артемий Панарин – человек, который честным трудом заработал всё, что получил – славу, баснословный контракт, любовь болельщиков. Сегодня он не стесняется высказывать мнение по политическим и социальным вопросам, безумно популярен среди болельщиков и по праву является суперзвездой мирового хоккея. Но в конце 2010 года он был щуплым и нескладным парнишкой из «Витязя», о котором если и говорили, то только в духе «и зачем Брагин взял его в сборную?».
Чаще всего игроки идут в сборных шаг за шагом – с 15-16 лет начинают играть за юниорские команды, потом плавно переходят в молодёжную. Это точно не о Панарине, до сезона-2010/11 тренерские штабы сборных не обращали на него внимания. Да и на подножку поезда в Баффало он заскочил в последний момент, проявив себя на Суперсерии. Много позже, когда Панарин расцветёт и станет звездой, вся страна узнает, как закалялся его характер. О том, как его растили бабушка с дедушкой, как дедушка возил его из Коркино в Челябинск на тренировки, как не хватало денег, как его признали бесперспективным в школе «Трактора», и как ему дали шанс в школе «Витязя». Это тот характер, который так любит в своих подопечных Брагин, который помог нашей команде выиграть золото МЧМ-2011.
«Все были удивлены, что я Панарина вообще взял в Баффало. Говорили, он маленький, его за борт в каждой смене будут выкидывать. Но Панарин проехал с нами всю Суперсерию, никого не боялся, в нём есть мужской стержень. Было ясно, что он одарён технически, понимает игру, хорош в завершении. Я тогда говорил, что как только Панарин окрепнет физически, то выйдет на другой уровень», — вспоминал потом Брагин.
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru
Вратари: Дмитрий Шикин, Игорь Бобков.
Защитники: Никита Зайцев, Дмитрий Орлов, Никита Пивцакин, Максим Игнатович, Андрей Сергеев, Максим Березин, Георгий Бердюков, Юрий Урычев.
Нападающие: Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов, Максим Кицын, Даниил Собченко, Денис Голубев, Никита Двуреченский, Артемий Панарин, Сергей Калинин, Артём Воронин, Станислав Бочаров, Семён Валуйский, Антон Бурдасов.
Знал ли Валерий Николаевич, когда формировал окончательный состав, что Панарин оправдает его доверие не когда-нибудь, а в самом важном матче, в финале? Ведь в сборной-2011 звёздами были совсем другие ребята – Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко, Максим Кицын, Дмитрий Орлов, Даниил Собченко… Нисколько не преуменьшаем их роли (Кузнецов чуть ли не в одиночку вытащил четвертьфинал и полуфинал, а Тарасенко был настоящим капитаном и выходил на лёд даже с травмой, играл через боль Зайцев), но после того легендарного камбэка Панарин заставил замолчать всех критиков.
«Чудо невозможно без веры»
Как былинный русский богатырь, Панарин лежал на печи почти весь групповой этап и плей-офф. Лежал, конечно, только образно – играл в четвёртом звене, переживал, что у него ничего не получается (Артемий умудрился схватить «минус» с Норвегией при счёте 8:2, а первые очки набрал в заключительном матче группе, в котором была разгромлена Чехия). Не зашивал порванный карман штанов на фарт и продолжал верить, что обязательно забьёт.
Панарин сидел за спинами товарищей в четвертьфинале с Финляндией, в полуфинале со Швецией. Два тяжелейших матча, в которых Россия вытащила на зубах, из последних сил. И в финале Канада – главный фаворит. Да, это была не самая крутая команда «кленовых листьев» (никто в ней не вырос до уровня Кросби или Гецлафа), но и наши ребята, еле-еле прошедшие группу и первые два матча плей-офф, совершенно не выглядели фаворитами. Скорее выбитыми из сил, держащимися за своё невероятное везение, как за соломинку.
Панарин начинал финал всё в той же четвёртой тройке, в которой провёл весь турнир, и только на последний период Брагин перевёл его с Голубевым к Тарасенко. И это сработало. Шустрый Артемий начал невероятный камбэк россиян в третьем периоде, он же забил победную шайбу. «Мы верили в себя, всё дело в нашем характере. Мы никогда не сдавались», — говорил Панарин после игры.
Золото МЧМ-2011
7 матчей, 5 (3+2) очков, «+2»
Победный гол в финале.
«Пожалуй, это был самый неожиданный результат в истории МЧМ. Россия отыгралась с 0:3, забив пять голов в третьем периоде, и обыграла Канаду в матче за золото на глазах у ошарашенных трибун. Канадские игроки были так же ошарашены, как и облачённые в красное фанаты. Русский характер проверялся на прочность весь турнир. Они начали чемпионат с двух поражений, и были на краю вылета как в четвертьфинале, так и в полуфинале. Без веры чудо невозможно. К счастью, в русских было достаточно веры на три чуда, последнее стало самым ошеломительным в истории хоккея», — писал обозреватель сайта НХЛ Майк Морреале.
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru
Этого дубля и золота «молодёжки» не хватит, чтобы Панарина выбрали на драфте НХЛ. Через год он не подойдёт «Ак Барсу», но потом закрепится в СКА. Через три с половиной года Вячеслав Быков создаст тройку Панарин – Шипачёв – Дадонов, которая блистала недолго, но невероятно ярко. Артемий выиграет Кубок Гагарина и уедет в НХЛ. Станет лучшим новичком лиги в «Чикаго», потом поднимет на новый уровень в «Коламбус» и, наконец, перейдёт в «Рейнджерс» уже в статусе суперзвезды. Но даже сейчас, спустя девять лет, он старается не пересматривать те игры на МЧМ. Потому что до сих пор накатывают слёзы. Как, наверное, и у всех, кто не спал той январской ночью.
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