Матч в Китае закончился серией драк. Игроки «Торпедо» отказались жать руки сопернику

Помнится, как в «Куньлуне», в то время ведомом Владимиром Юрзиновым-младшим, были недовольны поведением тафгая «Барыса» Дамира Рыспаева, который на предсезонном турнире в одиночку разбросал по льду хоккеистов китайского клуба. Нет, не избил и не покалечил, а именно раскидал. Рыспаеву после этого дали бессрочную дисквалификацию, поставив на Дамире едва ли не клеймо подлеца. Порция критики досталась и тогдашнему главному тренеру «барсов» Андрею Назарову. В общем, история обсуждалась долго и много, а людей, бивших себя в грудь и требовавших отстранить Рыспаева от хоккея, хватало.

Имитация вендетты. Как Рыспаев мстил китайцам и сорвал матч В попытке отомстить за тяжёлую травму Дастина Бойда тафгай «Барыса» Дамир Рыспаев устроил массовую драку и сорвал матч с «Куньлунем».

И что же мы видим? «Куньлунь», который, по всей видимости, уже забыл ту историю, по итогам которой «драконы» объявили себя пострадавшими, сам начал заниматься похожими вещами. Перед нынешним сезоном в клуб из Поднебесной пригласили канадского тафгая Гарета Ханта, который уже успел запомниться несколькими некрасивыми и недостойными спортсмена поступками.



Предыстория непростых отношений Ханта с «Торпедо» тянется ещё с прошлой игры в Нижнем Новгороде. Тогда канадец вступил в драку с защитником Михаилом Орловым. По всей видимости, успокоиться канадский боец так и не смог. Он и вся его команда едва не развязали массовую драку в концовке матча с нижегородцами в Пекине. Проще говоря, хозяева поступили некрасиво, а их главный тренер Курт Фрейзер показал, что попросту не управляет коллективом и не контролирует команду.

Канадский боец снова устроил побоище в России. Его нужно гнать из КХЛ Гарет Хант грязно ударил в голову, потом полез в драку и начал провоцировать болельщиков.

Всё началось с того, что защитник «Торпедо» Георгий Мишарин толкнул на борт форварда хозяев Брэндона Дефацио. Свистка не последовало, а хоккеисты «Куньлуня» втроём-вчетвером набросились на Мишарина. В итоге Мёрфи, Верек, Мэги и сам Дефацио получили по две минуты за грубость, помимо Мишарина задев Орлова с Ильиным. Мэги наказали ещё и как зачинщика драки. У «Торпедо» пять минут за драку выписали Орлову, по две за грубость – Ильину и Бочарову.

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Ханта в том эпизоде вообще не было на льду, но он позднее, уже при счёте 2:7, зачем-то набросился на игровика Шрёдера. Американец от драки отказался, а Ханта сразу выгнали со льда. В итоге Гарет едва не развязал массовую драку, так как другие хоккеисты «Куньлуня» тоже были на нервах и уложили стоявших рядом торпедовцев на лёд. Чем-то был недоволен Фрейзер, громко кричавший какие-то ругательства. Но недовольным нужно быть прежде всего самим-собой.

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Но и это ещё не всё. В третьем эпизоде в самой концовке игры Люк Локхарт очень грубо сыграл против молодого форварда гостей Почивалова. Затем ещё и Вонг толкнул на лёд Гончарука. В результате судьи Гусев и Сергеев, которые откровенно выпустили нити игры из своих рук, удалили до конца матча Локхарта.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ



«Торпедо» выиграло у «Куньлуня» со счётом 7:2, но после матча нижегородцы отказались жать руки хоккеистам китайского клуба. Рукопожатий после такой грязи и некрасивого поведения они не заслужили. Лиге же стоит внимательно разобраться в случившемся и наказать Гарета Ханта так, как когда-то наказывали Рыспаева. Нужно быть последовательными.