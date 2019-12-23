Душа молодёжки. Кузнецов ставил на место дерзкого финна и забивал решающие голы

Талант и первый МЧМ
То, что Евгений Кузнецов вырастет в большого спортсмена, стало понятно сразу. Талантливый хоккеист, которого воспитали в школе «Трактора», моментально дал понять: хоккей для него – это всё. Не зря Евгений, родившийся 19 мая 1992 года, регулярно обращал на себя внимание тренеров сборных команд России.
В сезоне-2009/10 Кузнецов успел сыграть сразу на двух мировых первенствах: юниорском, где был капитаном российской команды, а также молодёжном, куда его вызвал тогдашний главный тренер молодёжки Владимир Плющев. Увы, первый блин оказался комом – Россия заняла в Канаде лишь шестое место. Евгений сыграл в шести матчах, забросив две шайбы. Был назван игроком матча после встречи группового этапа со сборной Австрии.
Тогда Кузнецов только начинал свой большой хоккейный путь. Сильно спрашивать с ещё совсем молодого хоккеиста никто не стал, так как провалилась вся сборная, включая тренерский штаб. Главные звёздные моменты россиянина были впереди. Всё только начиналось.
Фото: Richard Wolowicz/Getty Images
Золото Баффало и знаменитая история с Ватаненом
На следующий молодёжный чемпионат мира, проходивший в Баффало, российскую сборную повёз уже Валерий Брагин. Громкими словами тогда никто не бросался, но, конечно, все рассчитывали на медали.
В результате сборная России впервые с 2003 года и в последний на сегодняшний день раз завоевала золотые медали молодёжного первенства, обыграв в драматичнейшем финале сборную Канады (5:3). В финале Кузнецов, который был душой и главным заводилой той сборной, не забил. Зато отдал три голевые передачи. Сколько же пользы принёс Евгений по ходу турнира!
В его активе 11 (4+7) очков в семи матчах при показателе полезности «+7». По сути, именно Кузнецов вытащил российскую молодёжку в полуфинал турнира. В четвертьфинале наши парни «горели» финнам со счётом 1:3, но смогли вырвать победу в овертайме – 4:3. Сперва Кузнецов реализовал большинство в концовке третьего периода и сделал счёт 3:2, затем отдал на Кицына, а Максим выравнял положение дел. Далее – важнейший победный гол Евгения в дополнительное время.
Ещё до игры разговорился финский защитник Сами Ватанен, заявивший, что у сборной России нет шансов в матче с финнами. Конечно, такая наглость не понравилась нашей команде и лишь дополнительно её завела. В особенности Кузнецова.
«Вы ему привет тогда передайте. Видите, он до сих пор не вышел из раздевалки. Шнурки, наверное, не может развязать – запутался. Вообще, мы на чемпионатах мира всегда финнам проигрывали, лишь один раз победили. Хотелось отыграться ещё и за прошлогоднее поражение со счетом 0:5 в матче за третье место юниорского чемпионата мира. И вот сейчас, при счёте 1:3, мы вытащили игру всей командой. Не важно — я забил, Максим Кицын или ещё кто-то. Мы выиграли этот матч всей командой! Мы – команда! И поэтому мы идём дальше вперёд», — сказал Кузнецов после победы над Суоми, передав пламенный привет Ватанену.
В полуфинале россияне обыграли шведов по буллитам (4:3, решающая попытка у Дениса Голубева), ну а в финале оказались сильнее Канады. Кузнецов вошёл в символическую сборную турнира. Он разделил второе-третье места среди бомбардиров с партнёром по команде Владимиром Тарасенко.
Фото: Rick Stewart/Getty Images
Капитанство, хет-трик канадцам и серебро Калгари
На свой следующий и последний чемпионат мира Евгений Кузнецов поехал уже в качестве капитана российской сборной. Командой, как и годом ранее, руководил Валерий Брагин. У сборной России были все шансы для того, чтобы повторить прошлогодний успех и снова стать чемпионом.
В четвертьфинале россияне в овертайме сломили сопротивление чехов (2:1), в полуфинале в сумасшедшей по накалу игре хоккеисты Брагина выиграли у Канады (6:5). Евгений Кузнецов стал главным героем той битвы, оформив хет-трик в ворота «кленовых листьев». Именно после третьей шайбы Кузнецова в середине второго периода главный тренер Канады Дон Хэй не выдержал и заменил вратаря: вместо Уэджвуда вышел Висентин.
Казалось, после такой победы никто и ничто не помешает сборной России завоевать золото. Увы, в финале на нашем пути встали шведы, забросившие единственную шайбу в овертайме – отличился Мика Зибанеджад. В результате Кузнецову и всей команде пришлось довольствоваться серебром. Всего на турнире Евгений заработал 13 (6+7) очков, заработав звания лучшего нападающего и самого полезного игрока чемпионата.
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