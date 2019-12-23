Душа молодёжки. Кузнецов ставил на место дерзкого финна и забивал решающие голы

Талант и первый МЧМ

То, что Евгений Кузнецов вырастет в большого спортсмена, стало понятно сразу. Талантливый хоккеист, которого воспитали в школе «Трактора», моментально дал понять: хоккей для него – это всё. Не зря Евгений, родившийся 19 мая 1992 года, регулярно обращал на себя внимание тренеров сборных команд России.



В сезоне-2009/10 Кузнецов успел сыграть сразу на двух мировых первенствах: юниорском, где был капитаном российской команды, а также молодёжном, куда его вызвал тогдашний главный тренер молодёжки Владимир Плющев. Увы, первый блин оказался комом – Россия заняла в Канаде лишь шестое место. Евгений сыграл в шести матчах, забросив две шайбы. Был назван игроком матча после встречи группового этапа со сборной Австрии.

Тогда Кузнецов только начинал свой большой хоккейный путь. Сильно спрашивать с ещё совсем молодого хоккеиста никто не стал, так как провалилась вся сборная, включая тренерский штаб. Главные звёздные моменты россиянина были впереди. Всё только начиналось.

Фото: Richard Wolowicz/Getty Images

Золото Баффало и знаменитая история с Ватаненом

На следующий молодёжный чемпионат мира, проходивший в Баффало, российскую сборную повёз уже Валерий Брагин. Громкими словами тогда никто не бросался, но, конечно, все рассчитывали на медали.



В результате сборная России впервые с 2003 года и в последний на сегодняшний день раз завоевала золотые медали молодёжного первенства, обыграв в драматичнейшем финале сборную Канады (5:3). В финале Кузнецов, который был душой и главным заводилой той сборной, не забил. Зато отдал три голевые передачи. Сколько же пользы принёс Евгений по ходу турнира!



В его активе 11 (4+7) очков в семи матчах при показателе полезности «+7». По сути, именно Кузнецов вытащил российскую молодёжку в полуфинал турнира. В четвертьфинале наши парни «горели» финнам со счётом 1:3, но смогли вырвать победу в овертайме – 4:3. Сперва Кузнецов реализовал большинство в концовке третьего периода и сделал счёт 3:2, затем отдал на Кицына, а Максим выравнял положение дел. Далее – важнейший победный гол Евгения в дополнительное время.



Ещё до игры разговорился финский защитник Сами Ватанен, заявивший, что у сборной России нет шансов в матче с финнами. Конечно, такая наглость не понравилась нашей команде и лишь дополнительно её завела. В особенности Кузнецова.

Вспоминая Баффало. Как Кузнецов говорливого Ватанена наказал Ровно семь лет назад «молодёжка» поставила чудеса на конвейер.

«Вы ему привет тогда передайте. Видите, он до сих пор не вышел из раздевалки. Шнурки, наверное, не может развязать – запутался. Вообще, мы на чемпионатах мира всегда финнам проигрывали, лишь один раз победили. Хотелось отыграться ещё и за прошлогоднее поражение со счетом 0:5 в матче за третье место юниорского чемпионата мира. И вот сейчас, при счёте 1:3, мы вытащили игру всей командой. Не важно — я забил, Максим Кицын или ещё кто-то. Мы выиграли этот матч всей командой! Мы – команда! И поэтому мы идём дальше вперёд», — сказал Кузнецов после победы над Суоми, передав пламенный привет Ватанену.

Кузнецов: передайте привет Ватанену! Герой матча с Финляндией Евгений Кузнецов после матча передал привет Ватанену и рассказал, что, после чемпионата мира, сезон для него может быть закончен…

В полуфинале россияне обыграли шведов по буллитам (4:3, решающая попытка у Дениса Голубева), ну а в финале оказались сильнее Канады. Кузнецов вошёл в символическую сборную турнира. Он разделил второе-третье места среди бомбардиров с партнёром по команде Владимиром Тарасенко.

Фото: Rick Stewart/Getty Images

Капитанство, хет-трик канадцам и серебро Калгари

На свой следующий и последний чемпионат мира Евгений Кузнецов поехал уже в качестве капитана российской сборной. Командой, как и годом ранее, руководил Валерий Брагин. У сборной России были все шансы для того, чтобы повторить прошлогодний успех и снова стать чемпионом.

В четвертьфинале россияне в овертайме сломили сопротивление чехов (2:1), в полуфинале в сумасшедшей по накалу игре хоккеисты Брагина выиграли у Канады (6:5). Евгений Кузнецов стал главным героем той битвы, оформив хет-трик в ворота «кленовых листьев». Именно после третьей шайбы Кузнецова в середине второго периода главный тренер Канады Дон Хэй не выдержал и заменил вратаря: вместо Уэджвуда вышел Висентин.



Казалось, после такой победы никто и ничто не помешает сборной России завоевать золото. Увы, в финале на нашем пути встали шведы, забросившие единственную шайбу в овертайме – отличился Мика Зибанеджад. В результате Кузнецову и всей команде пришлось довольствоваться серебром. Всего на турнире Евгений заработал 13 (6+7) очков, заработав звания лучшего нападающего и самого полезного игрока чемпионата.