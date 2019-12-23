Ткачёв – в «Локомотиве», Апальков – в «Динамо». Трансферный бум в КХЛ

27 декабря в КХЛ закрывается трансферное окно, но клубы активничают уже сейчас, совершая обмены и подписывая новых игроков. Рассказываем о главных сделках последних дней.

н. Владимир Ткачёв – з. Николай Аверин, н. Степан Санников; «Ак Барс» — «Локомотив»



Интересную сделку провернули казанцы и ярославцы. Центральный нападающий Владимир Ткачёв, который совершенно не вписывается в систему Дмитрия Квартальнова, продолжит карьеру в Ярославле. Ткачёву давно пора было сменить обстановку, в столице Татарстана он откровенно скис. В свою очередь «Ак Барс» получит игроков, которые нужны Квартальнову: с Санниковым тренер работал в «Сибири» и «Локомотиве», Аверин – человек, который будет использоваться для ротации обороны. Главное, чтобы хоккей «барсов» окончательно не превратился в «бей-беги», как это было у Квартальнова в ЦСКА.

Система Квартальнова снова перемолола «кровинушку» «Ак Барса». Ткачёв едет в Ярославль? Обмен, который никого не должен удивить.

з. Ессе Виртанен – н. Вячеслав Основин, н. Артём Михеев; «Трактор» — «Ак Барс»



В «Тракторе» расстались с финским защитником Ессе Виртаненом. Представитель Суоми был неплох, но его контракт заканчивается 30 апреля 2020 года, а уже 7 августа Ессе станет неограниченно свободным агентом. Сторона хоккеиста попросила серьёзное увеличение зарплаты, поэтому Виртанена выгоднее было обменять уже сейчас, когда за него можно получить других игроков. В частности, в родной Челябинск вернулся Основин, а также в «Трактор» перебирается другой экс-форвард «Ак Барса» — Артём Михеев. С точки зрения борьбы «Трактора» за выход в плей-офф (пусть и чисто теоретической) решение оправданное. Линия нападения требует усиления, Основин может очень быть полезен уже в ближайших матчах. Получит свой шанс и Михеев.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

н. Даниил Апальков – из «Локомотива» в «Динамо» (Москва)



Апальков однозначно засиделся в «Локомотиве». Уроженец Магнитогорска выступает в Ярославле начиная с сезона-2011/12, когда он стал «железнодорожником» после ухода из «Магнитки» и выступал в ВХЛ. В последние годы у Даниила в «Локомотиве» откровенно не клеится. Причём с разными тренерами. В московском «Динамо» Апальков должен перезагрузиться, Владимир Крикунов точно найдёт ему место в составе и реанимирует карьеру Даниила. Взамен ярославцы получили от бело-голубых денежную компенсацию. Кстати, Апальков – последний игрок из тех, кто возрождал «Локомотив» после трагедии 2011 года.



з. Роман Абросимов, н. Вячеслав Лещенко – из «Ак Барса» в ХК «Сочи»



В ростере у «Ак Барса» явный перебор хоккеистов, поэтому, помимо подписаний, «барсы» серьёзно чистят свой состав. «Типичный Дмитрий Квартальнов», — скажете вы. И будете абсолютно правы. Но Абросимову и Лещенко нужно играть, а не протирать скамейку. В «Сочи» у защитника и нападающего будет такая возможность, так как составу у «леопардов» далеко не самый звёздный. В «Сочи» каждый игрок на вес золота. Абросимов и Лещенко должны помочь южанам побороться за восьмёрку на Западе.



н. Брэндон Макмиллан, н. Дмитрий Буйницкий; «Динамо» (Рига), «Металлург» Мг – «Авангард»



«Авангард», наряду с «Ак Барсом», — главный фаворит Востока. Учитывая, что в нынешнем сезоне на команду Боба Хартли обрушилась эпидемия травм и болезней, состав «ястребов» нуждался в укреплении. На место третьего-четвёртого центра взяли канадца Макмиллана, а в первых двух тройках должны играть Зернов (как только долечит травму) и Семёнов. Буйницкого, с которым расстались в «Магнитке», подписали для ротации. Кроме того, омичи уже успели продлить контракт с самим Хартли до 2022 года.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

з. Никита Пивцакин, н. Томаш Филиппи; «Авангард», «Либерец» — «Металлург» Мг



Помимо новых подписаний, в «Авангарде» решили расстаться с защитником Никитой Пивцакиным, который переходил в омский клуб как раз из «Металлурга». Теперь же волею судьбы Никита снова возвращается в Магнитогорск, где его прекрасно знают. В «Авангарде» Пивцакин перестал проходить в состав, а вот Илье Воробьёву он пригодится. Как и чешский форвард Томаш Филиппи, пришедший из «Либереца». Его возможности тренерскому штабу «Магнитки» тоже известны.

«Неправильно держать такого игрока в запасе». Сушинский подтвердил уход Пивцакина

н. Куинтон Хауден – из «Торпедо» в «Витязь»

После перехода Миро Аалтонена в СКА в «Витязе» в оперативном порядке занялись поиском центрального нападающего. Выбор был остановлен на канадце Хаудене, который не брезгует силовым хоккеем и придаст подольскому клубу новых эмоций. Видно, что после всех сделок со СКА «витязи» серьёзно сдали, так можно и за пределы зоны плей-офф вылететь.



н. Дрю Шор – в «Торпедо»



В свою очередь торпедовцы не стали откладывать дело в долгий ящик и сразу договорились с американским центрфорвардом Дрю Шором, который не так давно покинул минское «Динамо». Учитывая, что в 24 матчах регулярного чемпионата в составе «зубров» нападающий заработал 17 (3+14) баллов, в «Торпедо» он не должен стать лишним. Плюс в Нижнем Новгороде выступает соотечественник Шора — Джордан Шрёдер, поэтому процесс адаптации у Дрю не затянется.