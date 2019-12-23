Молодёжка красиво вынесла словаков! Чертили комбинации и положили 9 шайб

МЧМ по хоккею-2020



Молодёжная сборная России провела заключительный матч перед стартом чемпионата мира и одержала разгромную победу над командой Словакии со счётом 9:1.

Состав сборной России



Аскаров (Исаев);



Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;



Мисюль – Замула, Соколов – Воронков – Александров;



Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;



Зоркин, Ртищев – Соркин – Грошев, Шабловский.



Если предыдущая игра со сборной Казахстана проходила в расслабленной манере, то Словакия – уже соперник уровнем выше. И уровень заряженности у нашей команды сегодня также был не в пример выше, что сразу отразилось на табло.



После игры с Казахстанов Валерий Брагин отмечал недостаток в бросковой агрессии, сегодня её было хоть отбавляй. С первых минут наши ребята принялись хозяйничать в чужой зоне, как у себя дома, много комбинировали и старались выводить партнёров либо на пустые ворота, либо на прямой бросок с пятачка. Поэтому первый гол получился не совсем стандартным – Романов набросил с синей линии, и шайба через трафик прошла точно в сетку.

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Зато дальше голы были красивые. Во-первых, снова сработало большинство, наша больная мозоль на всех международных турнирах, в том числе молодёжных. Сейчас за этот аспект, как и за всю атаку, отвечает Игорь Ларионов, а уж он лучше всех знает, как эффективно играть в неравных составах.



Вроде бы, ничего особенного, но шайба двигалась свободно, а на ближнем и дальнем пятачках игроки постоянно открывались под бросок. Так и забил Иван Морозов – у него даже было время, чтобы обработать шайбу и спокойно прицелиться. Кстати, если с Казахстаном на острие атаки третьего звена всё время был Кирилл Марченко, то теперь чаще всего завершал Морозов или Подколзин. Затем дуплетом последовали голы Хованова и Соколова.



Во-вторых, словаки оставляли в средней зоне много дыр, и россияне пользовались длинными передачами, быстро разворачивали атаку и создавали численное преимущество. Голы при этом давались легко. Свой шанс получил 17-летний Максим Грошев и из всей четвёртой тройки произвёл самое яркое впечатление, добавив себе аргументов в борьбе за последние места в составе.



Нападающий мог забивать ещё в первом периоде – включил ноги и убежал в отрыв, но не смог переиграть вратаря на ближней дистанции. А во втором периоде он отличился уже в позиционной атаке.



Здорово выглядело и второе звено – Егор Соколов, помимо заброшенной шайбы отдал две передачи – на Александрова, который в падении завёл шайбу в ворота, и на подставление Воронкову в быстрой атаке два в два. А затем ещё и дубль сделал, реализовав большинство. Всего в этом матче Россия забила в трёх из четырёх попыток – автором последней, девятой шайбы стал Василий Подколзин. И это здорово – нападающий в этом году должен быть одним из лидеров сборной, но ни на Суперсерии, ни с Казахстаном забить не мог. Будем надеяться, это только начало, и на МЧМ он сыграет как минимум не хуже.

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У Аскарова было немного работы, но он весь матч излучал спокойствие и уверенность и отыграл на твёрдую пятёрку. Единственный гол он пропустил после выхода словаков «два в ноль», и показалось, там должна была быть не атака словаков, а две минуты за зацеп игрока россиян на синей линии. В любом случае, Ярослава не в чем было винить. Пока что 17-летний вратарь делает всё возможное, чтобы убедить тренерский штаб, что он готов быть первым номером сборной.



К чемпионату мира наша молодёжка подходит на ходу. Забить может любой, защитники у нас классные, вратарь – тоже. Жаль только, что не сыграем до турнира ни с Финляндией, ни с США или Канадой. Придётся проверять свою игру с равными соперниками уже в боевых условиях.



Календарь игр сборной России на МЧМ-2020