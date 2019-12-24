«Зелёное дерби» в швейцарской сказке. Ярче всех в Давосе сверкал Умарк

КХЛ приехала в Давос

Серия выставочных игр KHL World Games добралась до Давоса. О швейцарском хоккее по ходу сезона мы вспоминаем чаще всего из-за Кубка Шпенглера, где российские клубы не раз пересекались с «Давосом». В прошлом сезоне самый титулованный клуб страны не попал в плей-офф и едва не вылетел из главной лиги (NLA), от катастрофы спас Харийс Витолиньш, который после сезона вернулся в штаб Олега Знарка. Сейчас команду возглавил бывший тренер молодёжной сборной Швейцарии Кристиан Вольвенд, она идёт в лидирующей группе, а забивают за «Давос» небезызвестные Андрес Амбюль, Аарон Полушай, Пертту Лингрен, Маттиас Теденбю и даже брат Нико Хишера – Люка.

«Айсштадион», где играет «Давос» и прошло «зелёное дерби» вмещает 7080 мест, из которых 3280 — сидячие. Особую атмосферу придают деревянные конструкции стадиона.

Билеты на матч стоили от до 10 до 40 франков, но по просьбе принимающей стороны, стоячие места за воротами были бесплатными.

Рядом с ареной находятся два катка, где ребята сами чистят лёд, катаются на коньках и играют в хоккей.

Выйдя с арены, болельщики проходят через небольшой парк, в котором открываются такие пейзажи. Вот почему некоторые игроки отвергают предложения из КХЛ и выбирают более скромные контракты в Швейцарии.

А это центральная улица Давоса.

Внимание швейцарцев к матчу двух российских топ-клубов было не таким, как к местному чемпионату, но трибуны заполнились более чем на половину. Матч собрал 4264 зрителей.

Фото: Ильдар Тухбатов, photo.khl.ru

Швейцарская газета Blick даже подготовила специальный спортивный выпуск о КХЛ и «зелёном дерби» с заголовком «Russen-Zauber».

«Ак Барс» меняет игроков, а «Салават» поменяет тренера?

«Ак Барс» и «Салават» подошли к очередному дерби со своими проблемами. Казанцы просели физически и в скором времени могут потерять первое место в общей турнирной таблице. У уфимцев вообще катастрофическая ситуация. По потерянным очкам они находились на восьмом месте в конференции, начали ходить слухи об отставке Цулыгина, а ещё в команде много больных. Уже в Давосе поднялась высокая температура у капитана команды Григория Панина, а Юхи Метсолы вообще не оказалось в заявке.



В день игры с российскими СМИ пообщались представители «Ак Барса» и «Салавата Юлаева». Главные итоги выступления:



— «Зелёное дерби» — это круто, но не шесть раз в сезоне. Слишком много сил оставляют хоккеисты в этих играх. Хотя Александр Бурмистров считает, что лучше играть шесть раз с «Ак Барсом», чем с «Амуром», «Адмиралом» или «Куньлунем».

— Цулыгин и Квартальнов опасаются за физическое состояние своих игроков. Тренера казанцев больше беспокоит проблемы с логистикой: тяжелый переезд, а ведь скоро «Ак Барсу» уже предстоит матч в Нижнекамске. Цулыгин же не выражает беспокойство, а открыто говорит, что не видит сейчас никаких плюсов от участия в Кубке Шпенглера:



«Мы уже ощутили это на себе, когда играли очень плотные игры в КХЛ. Из-за Кубка Шпенглера нам пришлось сыграть очень много игр в чемпионате. Поэтому не опасаемся этих проблем, мы уже участвуем в этом. Сложно найти сейчас какие-то плюсы от участия в Кубке Шпенглера, для нас самое главное – это чемпионат КХЛ. Не скажу, что сейчас мы играем не так как надо. Мы играли неплохо, просто не могли реализовать свои моменты. Как раз сказываются последствия плотного графика – у нас очень много больных, некоторые ребята играют на таблетках. У нас почти каждый день кто-то из ребят заболевает, это не травмы, а именно то, что организм не выдерживает. При этом другие ребята должны брать на себя ответственность, показывать характер и вытаскивать матчи».



— Как «Салават» вообще ввязался в Кубок Шпенглера? «Переговоры велись давно, КХЛ нас не просила, но говорила, что было бы неплохо, если бы «Салават Юлаев» принял участие в турнире, тем более что здесь будет вынесенный матч с «Ак Барсом». На определённом этапе мы согласились», — рассказал генеральный директор клуба Александр Курносов.



К слову, ходят слухи, что в следующем сезоне КХЛ на Кубке Шпенглера будет представлять «Ак Барс».



— На данный момент в «Салавате» не ищут нового тренера. Слухи о приходе Ржиги в один из топ-клубов Востока – это не про Уфу. У Цулыгина действующий контракт и клуб не ищет ему замену. Но, как подчёркивает Курносов, не ищет «на данный момент».

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— «Салават» и «Ак Барс» хотят усилить свои составы. Казанцы сначала провернули сделку с «Трактором», а потом обменяли Ткачёва в «Локомотив». Уфимцы пока в поисках двух забивных нападающих – центрального и крайнего. Есть информация об интересе «Салавата» к форварду «Трактора» Алексею Кручинину. В клубе это не подтвердили, но и не опровергли.

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Умарк не просто так тренировал игру на вбрасываниях. В «зелёном дерби» 2-2

Ассортимент в точках питания на «зелёном дерби» в Давосе был довольно стандартным. Стакан пива или бокал вина стоит в районе 400-500 рублей, и на них активно налегали швейцарские болельщики. Кусок пиццы – 400, бургер – 550. Болельщики «Ак Барса» и «Салавата» подходили, грустно смотрели на ценник и шли дальше фотографироваться с кубком «Чак-чак».

Что касается самого матча, то «Ак Барс» открыл счёт уже в самом начале встречи. Бурмистров потерял Фрэттина в своей зоне, и канадец удачно сыграл под воротами Кареева. Но пропущенный гол не сломил номинальных хозяев, хоты мог бы, учитывая, в каком состоянии они подошли к игре. «Салават» почти тут же отыгрался. Это Умарк мастерски подставил клюшку под дальний бросок Семёнова. Ещё через минуту Кадейкин выиграл вбрасывание в чужой зоне, а Кугрышев в одно касание вонзил шайбу в верхний угол ворот Рейдеборна.



«Салават» мог увеличить своё преимущество при игре в меньшинстве, но Хохряков оказался не готов в обратному пасу от Жаркова в опаснейшей контратаке. И тут же пришла расплата в виде ответного гола «Ак Барса», когда Тихонов продавил на чужом пятачке Семёнова.

Посещаемость матчей KHL World Games



«Слован» — ЦСКА – 5543 (Вена)



«Слован» — СКА – 5895 (Вена)



«Динамо» Р – СКА – 4178 (Цюрих)



«Динамо» Р – ЦСКА – 4698 (Цюрих)



«Салават Юлаев» — «Ак Барса» — 4264 (Давос)

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Во втором периоде команде обменялись заброшенными шайбами. Яруллин забил на девятой секунде, а у «Салавата» в большинстве отличился Гиматов, для которого эта шайба стала всего второй в сезоне. Концовка второго периода осталась за казанцами, а в заключительной двадцатиминутке команды играли по счету, изредка обмениваясь опасными контратаками.



Всё решилось в овертайме. Уфимцы не захотели снова проигрывать в одну шайбу и вырвали победу благодаря голу Ларсена. Но ярче всех в швейцарской сказке сверкал Линус Умарк. Он не только поучаствовал в трёх шайбах (1+2), но и не зря отрабатывал игру на вбрасываниях на утренней раскате. Именно с выигранного единоборства на точке началась голевая атака «Салалава» в дополнительное время. Счёт в противостоянии «Ак Барса» и «Салавата» в этом сезоне стал равным 2-2.

Возможно, эта победа спасла от увольнения Николая Цулыгина. Следующий матч в КХЛ «Салават» проведёт теперь только 6 января. Впереди у них Кубок Шпенглера, на котором не сыграет ряд основных игроков. По нашей информации, это Панин, Арзамасцев, Семёнов, Хохряков, Кадейкин, Кугрышев и Жарков.



Календарь оставшихся игр «Салавата Юлаева»

Швейцарский клуб в КХЛ – почему нет?

На пресс-конференции с участием руководителей КХЛ и принимающей стороны в лице Рене Фазеля, Тарцизиуса Кавьецеля (мэр Давоса) и Фреди Паргатци (спортивный директор Кубка Шпенглера) самым обсуждаемой темой стало возможное появление швейцарского клуба в КХЛ.

Фреди Паргатци: КХЛ – хорошая лига, со спортивной точки зрения это будет хорошая идея, но у нас очень маленький город для такой лиги, и мы рады выступать в своем чемпионате, мы хотим стать чемпионами у себя, и будем счастливы.



Тарцизиус Кавьецель: всё не так просто – где мы живем в радиусе 100 км живет 100 тыс. человек, но в Берне или Женеве 400-500 тыс. человек просто в городе. Это большая проблема для нас. На самые интересные игры приходит по 5 тысяч человек, у нас маленький бюджет и нет возможности двигать клуб к следующему чемпионству. У нас их 31, четыре случились со мной.



Рене Фазель: типичный русский ответ: почему нет? Но есть проблема бюджеты, перелеты… Только Женева и Цюрих смогут справиться с этим. Женева может быть самым возможным вариантом, раньше были переговоры об этом. Одна из целей КХЛ идти на Запад и на Восток, они фокусируются на больших городах, не таких как Давос.



— Говорят, что швейцарская федерация запретила клубам вступать в КХЛ?

— Я думаю, что швейцарцы сделали возможным, чтобы одна команда могла перейти в КХЛ, но есть одно условие, что если они вернутся, то начнут с низших лиг. Это главный вопрос команд.



— Каким вы видите развитие европейского хоккея в будущем, увидим ли мы одну большую профессиональную лигу?

— У нас много качественных команд во всей Европе, в том числе и в КХЛ, но нет столько топ-игроков. КХЛ идет на Восток – Корея, Япония, возможно еще одна команду в Китае будет. Тогда станет возможным создание Восточной конференции. На Западе есть Париж, Лондон в списке, итальянская федерация думает о Милане, почему не в Германии? Австрия. Это случится. Просто вопрос времени.



В Швейцарии 12 команд в профессиональной Лиги, свой чемпионат, свои дерби. Может болельщикам не будут интересны матчи «Женева» — «Металлург», но кто знает? Другой вопрос в бюджетах, средний в Швейцарии около 15-18 млн швейцарский франков. «Давос» идет своим путём, они неплохо выступают в текущем сезоне, молодая команда, швейцарский тренер.