Овечкин забил, «Вашингтон» разгромлен. А Кузнецова отправили в запас

Последний матч перед паузой на католическое Рождество «Вашингтон» проводил в Бостоне. Поединок с очень крепкими «мишками» был интересен прежде всего очным противостоянием Александра Овечкина и лучшего снайпера нынешнего сезона Давида Пастрняка, который до этого не забивал три матча подряд. Также у «Бостона» отсутствовал 42-летний аксакал Здено Хара, которому потребовалась дополнительная операция на челюсти, которую он сломал в прошлогоднем финале Кубка Стэнли — в тех местах, где кость была скреплена винтами, развилась инфекция.

Овечкин не хочет ехать на Матч всех звёзд? Ему там нечего делать Пусть клоунами поработают молодые.

В двух предыдущих встречах в нынешнем сезоне хоккеисты «Кэпиталз» были сильнее. В ноябре «Вашингтон» выиграл в гостях в серии буллитов, а в середине декабря добился победы дома в основное время. Пастрняк забивал в обоих матчах, Овечкин каждый раз брал голевую паузу, но всё это в итоге работало на «столичных». Третий матч сезонной серии, однако, получился совсем иным.

«Бостон» выиграл встречу уже в первом периоде, поскольку за стартовый игровой отрезок в воротах гостей побывали четыре шайбы. Виной тому стала недисциплинированность «Вашингтона», заработавшего четыре удаления и оставшегося втроём против пятерых в конце двадцатиминутки. Но сначала оборона «столичных» не смогла вытолкать с пятачка Джейка Дебраска, который удачно поработал на добивании и открыл счёт в большинстве на шестой минуте.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Затем Брэд Маршан поддержал реноме хоккеиста, обладающего снайперским талантом в придачу к умению провоцировать и залезать «под кожу», а ещё через 30 секунд Андерс Бьорк забил свой второй гол в трёх последних матчах, сделав счёт 3:0. Когда же Патрис Бержерон эффектным подправлением реализовал большинство пять на три, «Вашингтон» выглядел абсолютно подавленным и жалким. Голкипер Брэйден Холтби, отразивший лишь 7 бросков из 11, в перерыве отправился отдыхать, а на его место заступил Илья Самсонов.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Второй период мог стать торжеством атакующего хоккея в исполнении «столичных», которые устроили настоящий штурм ворот Туукки Раска (соотношение бросков 17-2), но безудержное желание забить сыграло с гостями злую шутку. Дмитрий Орлов не сумел «закрыть» зону при игре в большинстве, а цепкий Маршан вывел один на один Чарли Койла, увеличившего перевес «Брюинз» до пяти шайб.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Играть оставалось ещё больше чем половина матча, и шансы организовать камбэк у «Вашингтона» ещё были. Вожак «столичных» Александр Овечкин первым пробил Туукку Раска, который до этого неоднократно признавался в своей нелюбви к броскам россиянина: по словам финна, каждый вратарь при выстреле Овечкина должен быть готов к тому, что ему будет больно. На этот раз россиянин всё сделал безболезненно, но его команде это не слишком помогло.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

На два гола «Вашингтона» в третьем периоде хозяева ответили взятиями пустых ворот «Кэпиталз», и разница в четыре шайбы дожила до финальной сирены. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши стали худшими в команде по показателю полезности (-3), а статистика силовых приёмов (40-19 в пользу «Вашингтона») удивительным образом не оказала никакого влияния на исход матча. Попытка главного забияки «столичных» Тома Уилсона сначала ткнуть клюшкой пах, а затем подраться с лидером «Бостона» Давидом Пастрняком успехом не увенчалась: чех сразу после стычки не удержался на ногах, а Уилсон получил удаление до конца встречи.

Результаты и календарь «Вашингтон Кэпиталз»

«Увы, сегодня мы сами не дали нашему голкиперу Холтби шанса на победу», — констатировал после матча Александр Овечкин.



Стоит добавить, что нападающий гостей Евгений Кузнецов пополнил список российских хоккеистов, к которым тренеры клубов НХЛ решили применить воспитательные меры. Во втором периоде челябинец, который ранее оставил команду втроём против пятерых, большую часть времени просидел на скамейке запасных, получив от Тодда Рирдена лишь три смены (в первом и третьем — по 7), причём временной интервал между второй и третьей сменами составил почти 10 игровых минут.