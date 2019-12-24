Невероятные камбэки и 14 голов – «Торонто» выиграл в лучшем матче сезона НХЛ!

Этот матч был посвящён забрасыванию шайб — безумному, безудержному и яркому. Обе команды забили более, чем достаточно для победы. Каждая из команд совершила по камбэку, и в составе каждой были те, кто набрал более трёх очков за игру. Словом, это были две самые весёлые команды НХЛ во всей красе: молодая и задорная «Каролина», и талантливо-амбициозный «Торонто».

Михеев не забивал 21 матч! За это время в «Торонто» даже сменился тренер Суп уже начал остывать, так что это было вовремя.

Первый ход в этой партии был за «кленовыми листьями», которые великолепно начали матч, и уже через пять минут после стартового вбрасывания вели со счётом 3:0. Начал эту карусель Джейсон Спецца, открывший счёт с добивания уже в середине первой минуты, затем Марнер и Таварес в большинстве вывели на удобный бросок Вильяма Нюландера, а затем сам Джон Таварес порадовал болельщиков эффектным голом с разворота.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

После этого наступил черёд «ураганов», которые полностью оправдали название своей команды. За последующие полтора периода «Каролина» заставила болельщиков «кленовых листьев» сначала задуматься, затем помрачнеть, а под конец второй двадцатиминутки многие из них наверняка стали задумываться о том, чтобы уйти со стадиона пораньше.



Ещё до первого перерыва Брок Макгинн забил в меньшинстве, реализовав контратаку два в один. Затем голевой дубль оформил Мартин Нечас, что позволило «Каролине» сравнять счёт, ликвидировав отставание, но уже через 20 секунд после второй шайбы чеха хоккеисты «Харрикейнз» были лидерами. Всё тот же Нечас, которого наставник гостей Род Бриндамор не стал убирать с площадки после забитого гола, обокрал соперника за чужими воротами и выдал пас-конфетку на Эрика Хаулу. «Это хоккей, детка!», — в восторге зашлись телевизионные комментаторы, но это было ещё далеко не всё.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Спустя 40 секунд «Торонто» оказался на краю пропасти. Джордан Стаал и Андрей Свечников в два паса сделали из обороны «Мэйпл Лифс» посмешище, и юный россиянин без всяких трудов записал на свой счёт 16-й гол в сезоне. Счёт из 3:0 превратился в 3:5, и после такого отыграться должно было быть просто невозможно.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Кленовых» спасла тройка Марнер — Мэттьюс — Хайман, которую главный тренер команды Шелдон Кифи подумывал разбить, стремясь взвинтить темп. «От этой идеи мы отказались и правильно сделали. Мы чувствовали, что у парней есть потенциал, что кто-то сможет «зажечь», а остальные подхватят», — отметил Кифи.

На гол Остона Мэттьюса гости ответили второй шайбой Эрика Хаулы, а затем началось волшебство. В роли Деда Мороза выступил всё тот же Мэттьюс, который выдал фантастический пас-вертушку на Митча Марнера — этот момент достоин многократного повторения и восторгов. «Это были настоящие американские горки», — улыбался после матча Мэттьюс.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Торонто» оставалось отыграть ещё один гол, и спустя 50 секунд это сделал защитник Тайсон Бэрри. А ещё через 6 секунд «кленовые листья» вышли вперёд, поскольку в роли Деда Мороза номер два выступил Митч Марнер, который просто забрал шайбу после вбрасывания, просто прошёл к чужим воротам и отправил её в сетку.

Календарь и результаты «Торонто Мэйпл Лифс»

«А что вы хотите, он же действительно великолепный хоккеист! С ним очень весело и интересно играть. Мы просто пытались «кормить» друг друга передачами, сегодня это полностью сработало», — отметил Остон Мэттьюс. «Да, мы хорошо настроились перед третьем периодом. Сказали себе: выйдем и отыграем по максимуму, отдадим всё. Ребята были просто невероятными», — оценил одноклубников голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Да мы просто заснули. Вся игра была у нас в руках. Мы почему-то взяли паузу, а против такого талантливого соперника этого нельзя делать, он вас уничтожит», — грустно констатировал после матча Бриндамор.



В итоге, «Торонто» одержал победу со счётом 8:6, и ни один из 14 голов не был забит в пустые ворота. Митч Марнер стал лучшим бомбардиром этой встречи (2 гола, 3 передачи), а самым результативным игроком «Каролины» стал Мартин Нечас (2+2).



«Мы всё ещё находимся в стадии эксперимента, если говорить об игре Мэттьюса и Марнера в одной тройке нападения. После второго периода я почти разъединил их, но мы убедились, что у них есть хороший потенциал. Сумасшедший матч? Ну что вы! Всё было точно по плану, так что и говорить не о чем», — улыбнулся Шелдон Кифи после матча. «Третий период выглядел так: канун Нового года, повсюду фейерверки и красота», — подтвердил Андерсен.