Мечта любого тренера. Тарасенко побеждал Канаду через травму и боль

Неудачная поездка в Канаду

Российский нападающий Владимир Тарасенко, родившийся 13 декабря 1991 года, дважды выступал на молодёжных чемпионатах мира. Свой первый турнир Тарасенко провёл под руководством Владимира Плющева в 2010 году, неудачно съездив в Канаду.

В способностях Тарасенко и том, брать или нет его на турнир, не было никаких сомнений. Всё дело в том, что годом ранее габаритный форвард играл за юниорскую сборную России на чемпионате мира, где вошёл в символическую тройку лучших игроков турнира и стал лучшим бомбардиром сборной России, забросив восемь шайб и сделав семь передач. Разумеется, на такую игру не могли не обратить внимание тренеры молодёжки.

Душа молодёжки. Кузнецов ставил на место дерзкого финна и забивал решающие голы Евгений «зажигал» на МЧМ, участвовал в перепалке с Ватаненом, а сейчас является неотъемлемой частью «Вашингтона».

К сожалению, добраться до зоны медалей в 2010 году Тарасенко, как и всей российской команде, не удалось. Поражение от швейцарцев (2:3 ОТ) уже на стадии четвертьфинала откинуло команду Плющева на шестое место. Результат, конечно, неудовлетворительный. Сам Тарасенко в шести играх набрал пять очков (4+1). Наверное, тот чемпионат мира Владимир, как и вся остальная команда, хотел поскорее забыть.

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Капитан золотой молодёжки

На следующее молодёжное первенство планеты команду повёз уже Валерий Брагин. Примечательно, что капитаном той звёздной и чемпионской молодёжки был именно Тарасенко. Владимир не только провёл блистательный чемпионат, но и дал понять, что в скором времени вырастет в звезду мирового хоккея.



Вообще, о таком капитане, как Владимир Тарасенко, мечтает любой тренер. Уж если за «Сибирь» этот хоккеист успел дебютировать в 16 лет, то в молодёжной сборной игрок и вовсе чувствовал себя как рыба в воде. Форвард демонстрировал не по годам зрелый и современный хоккей. Кроме того, Тарасенко, помимо лидерства на льду, «держал» раздевалку и пользовался авторитетом, что важно для капитана.

Вспоминая Баффало. «Мама, мы чемпионы мира!» Ровно семь лет назад наша «молодёжка» обыграла канадцев в одном из величайших матчей в истории мирового хоккея.

В сборной Владимир был одним из самых опытных игроков. Крайний нападающий постоянно лез в борьбу, не боялся столкновений, мог постоять за партнёров. Тарасенко, набравший 11 (4+7) очков, вместе с Евгением Кузнецовым занял второе место в гонке лучших бомбардиров сборной России. На всём турнире результативнее выступил только канадец Брэйдон Шенн.

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В финале-2011 Тарасенко играл через боль

В финальном матче с канадцами Владимир Тарасенко стал одним из главных героев легендарного камбэка (5:3), забросив шайбу и отдав результативную передачу. Именно третий гол Тарасенко, который позволил россиянам сравнять счёт в схватке, по сути, стал переломным.



Ещё больше уважения к Тарасенко вызывает тот факт, что российский капитан играл в финале через боль. Владимир получил болезненный удар по рёбрам, но это не остановило нападающего. Тарасенко вышел на третий период и стал одним из лучших на льду. Хоккеист доказывал свою состоятельность не словом, а делом. Много говорить Тарасенко никогда не любил.

«Когда Володя получил травму, но собрался и вышел обратно на лёд, пошла совсем другая игра, — вспоминает нападающий Евгений Кузнецов. — Ты думаешь: «Как же так, он с травмой выходит, а ты, здоровый, не сможешь сыграть?!» И эмоции захлестывают».



В этих словах Кузнецова вся суть того, что Тарасенко значил для сборной и как его ценили Валерией Брагин и партнёры по команде. Кстати, Владимир Тарасенко стал третьим хоккеистом из той золотой молодёжки, которому удалось завоевать Кубок Стэнли. Раньше его это сделали только игроки «Вашингтона» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.