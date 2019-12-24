Главное, что нужно знать о МЧМ-2020. Сборная России обязана биться за золото

26 декабря матч между Чехией и Россией торжественно откроет молодёжный чемпионат мира 2020 года. «Чемпионат» составил гид по турниру, собрав самую важную информацию для болельщиков, которые решили посвятить новогодние праздники захватывающему молодёжному хоккею.

МЧМ-2020 по хоккею

Где пройдёт

Бессонных ночей в этом году не будет! Главный молодёжный турнир возвращается в Европу и в этом сезоне пройдёт в Чехии. Основной город – Острава, в котором сыграет группа В, пройдут два четвертьфинала, полуфиналы и финал. Игры будут проходить на «Остравар-Арене», которая вмещает более 10 тыс. болельщиков. Группа А будет базироваться в Тршинеце, игры пройдут на «Верк-Арене», рассчитанной на 5200 мест.

Группы

А: Финляндия, Швейцария, Швеция, Словакия, Казахстан



В: США, Россия, Канада, Чехия, Германия

Формат турнира

Формат турнира остался практически неизменным – 10 команд делятся на две группы и играют предварительный раунд по круговой системе. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в овертайме или по буллитам – два очка, за поражение за пределами основного времени – одно очко, за проигрыш в основное время – ноль очков. Первые четыре сборных из каждой группы выходят в четвертьфинал и сыграют по перекрёстной системе. Команды, занявшие пятые места в группах, сыграют между собой за выживание до двух побед.



Перед полуфиналами состоится перепосев на основе результатов группового раунда: занятого места, количества очков, разницы шайб, количества заброшенных шайб, посева перед стартом турнира. Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.



В случае ничейного результата в групповом раунде проводится пятиминутный овертайм в формате «три на три» до первой заброшенной шайбы, а затем – серия буллитов из пяти бросков с каждой стороны (или более, если победитель не выявлен).



В четвертьфиналах, полуфиналах и матче за бронзу овертайм будет длиться 10 минут или до первой заброшенной шайбы, в финале овертайм длится 20 минут. Формат в плей-офф – «три на три».

Цены на билеты

Билеты на матчи группового раунда стоят 140-290 чешских крон. На некоторые матчи билеты уже полностью раскуплены, однако организаторы обещают выпускать некоторое количество билетов в продажу непосредственно перед игрой. На матч между Россией и Чехией сейчас в продаже остались только билеты в VIP-сектор. Правда, по вполне демократичной цене.

На матч МЧМ Чехия — Россия в продаже остались только билеты в VIP-сектор за 800 рублей

Чтобы посмотреть вживую четвертьфинал, придётся выложить 290 крон, билеты на полуфиналы и матч за бронзу стоят 350 крон, на финал – 450 крон. Цены очень даже приемлемые, курс чешской кроны к рублю составляет 2,72.

Россия лишилась снайпера и суперсвязки. Потери сборных перед МЧМ-2020 Дмитрий Завгородний блистал вместе с Александром Ховановым на Суперсерии, а потом сломал ключицу.

Состав сборной России

По регламенту в заявку команды можно включить 23 игрока – три вратаря и 20 полевых. Перед стартом турнира команды должны внести в заявку как минимум 15 полевых игроков и двух вратарей. Добавлять хоккеистов в заявку до достижения максимально допустимого количества команды имеют право на протяжении всего турнира. Включить в заявку нового хоккеиста можно не позднее, чем за два часа до каждой ближайшей игры.



В настоящее время в расположении команды находятся 28 хоккеистов. По некоторым позициям остаются вопросы, но уже понятно, что с таким составом сборная России обязана биться за золото.



Вратари: Мифтахов Амир («Ак Барс»), Исаев Даниил («Локомотив»), Аскаров Ярослав (СКА).



Защитники: Романов Александр (ЦСКА), Журавлев Даниил («Ак Барс»), Мисюль Даниил («Локомотив»), Галенюк Данила (СКА), Замула Егор (CHL), Малышев Антон («Буран»), Зоркин Никита («СКА-Нева»), Телегин Сергей («Югра»), Гордеев Михаил (ХК «Сочи»), Пыленков Даниил («Витязь»).



Нападающие: Денисенко Григорий («Локомотив»), Хованов Александр (CHL), Дорофеев Павел («Металлург»), Марченко Кирилл (СКА), Александров Никита (CHL), Подколзин Василий (СКА), Соколов Егор (CHL), Морозов Иван («СКА-Нева»), Воронков Дмитрий («Ак Барс»), Грошев Максим («Нефтехимик»), Ртищев Никита (ЦСКА), Соркин Максим (ЦСКА), Шабловский Захар («Спартак»), Круглов Илья («Динамо»), Комиссаров Лев («Звезда»).

Расписание матчей сборной России

26 декабря, четверг

Чехия – Россия, 17:00 мск



28 декабря, суббота

Россия – Канада, 21:00 мск



29 декабря, воскресенье

США – Россия, 21:00 мск



31 декабря, вторник

Россия – Германия, 17:00 мск



Дальнейшее расписание россиян по сетке плей-офф будет зависеть от того, какое место команда займёт в группе.