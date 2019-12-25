Надеемся на Хованова, верим в Подколзина. Состав сборной России на МЧМ-2020

Совсем скоро стартует любимый многими турнир – молодёжный чемпионат мира по хоккею. В этот раз главный старт для игроков, не достигших 20 лет, пройдёт в Чехии, сборная России начнёт выступление 26 декабря матчем с хозяевами соревнования. Сегодня тренерский штаб национальной команды объявил окончательный состав на МЧМ-2020.

Главное, что нужно знать о МЧМ-2020. Сборная России обязана биться за золото Календарь игр, формат турнира, состав россиян – в гиде по молодёжному чемпионату мира.

Вратари

Ярослав Аскаров («СКА-Нева», ВХЛ), Амир Мифтахов («Барс», ВХЛ), Даниил Исаев («Буран», ВХЛ)



Вратарская бригада на МЧМ-2020 не должна вызывать беспокойства. Трудно наверняка сказать, кто будет первым номером российской молодёжки, но есть большая вероятность, что эта роль достанется Ярославу Аскарову. 17-летний голкипер – восходящая звезда нашей вратарской школы, один из топовых проспектов драфта НХЛ следующего года. За плечами Аскарова уже немало побед в составе юниорской сборной: бронза мемориала Глинки-2018 и золото Глинки-2019, победа на Кубке мира U17, серебро Мирового Кубка вызова и серебро ЮЧМ-2019. Ярослав младше своих коллег по сборной Валерия Брагина, но по таланту превосходит и Мифтахова, и Исаева, так что он вполне может пойти по пути Андрея Василевского, который в 17 лет был основным голкипером молодёжки на МЧМ-2012. В составе команды U20 Аскаров дебютировал на ноябрьском Турнире четырёх наций, а в последней контрольной игре перед МЧМ-2020 надёжно сыграл со словаками.

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Обязательно игровое время на турнире получит и Амир Мифтахов. 19-летний казанец на МЧМ-2019 съездил в роли третьего голкипера, но сейчас он поборется с Аскаровым за роль первого номера. Мифтахов, как и Аскаров, дебютировал в КХЛ в нынешнем сезоне (правда, свой матч Амир проиграл), а в ноябрьской Суперсерии показал высокий уровень игры. Впрочем, в матчах с командами CHL не подкачал и Даниил Исаев, который сейчас выглядит запасным вариантом, но по ходу турнира может получить свой шанс, особенно если у Аскарова с Мифтаховым что-то пойдёт не так. Для ярославского голкипера этот МЧМ станет первым, зато в КХЛ на его счету уже есть восемь матчей за «Локомотив». Словом, за последний рубеж сборной России в Чехии можно быть спокойным.



Календарь МЧМ-2020

Защитники

Александр Романов (ЦСКА, КХЛ), Даниил Журавлёв («Ак Барс», КХЛ), Даниил Мисюль («Локомотив», КХЛ), Данила Галенюк (СКА, КХЛ), Егор Замула («Калгари Хитмен»,WHL), Даниил Пыленков («Витязь», КХЛ), Антон Малышев («Буран», ВХЛ)

На МЧМ-2020 у сборной России будет как никогда сильная линия обороны. Её лидером должен стать Александр Романов – лучший защитник прошлогоднего турнира и обладатель Кубка Гагарина. Внук Зинэтулы Билялетдинова в свои 19 лет закрепился в составе ЦСКА, где в среднем проводит по 12 минут за матч, так что в национальной команде Романов будет одним из самых опытных хоккеистов. «Армейская» закалка «прокачала» оборонительные навыки Александра, а в сборной он ещё и всегда играет результативно. Топовый по молодёжным меркам защитник-универсал, которого уже активно обхаживает «Монреаль».

Фото: fhr.ru

Партнёром Романова по первой паре станет Даниил Журавлёв, тоже выступавший на МЧМ-2019. В этом сезоне воспитанник нижегородского хоккея ворвался в основной состав «Ак Барса» и расцвёл под руководством Дмитрия Квартальнова. Журавлёв отличается не по годам спокойной и надёжной игрой, при случае может подключиться в атаку.



Другие пары обороны у сборной России на бумаге тоже в полном порядке. Данила Галенюк и Даниил Мисюль стабильно выступают в КХЛ, прогрессируя с каждой игрой. Воспитанник тюменского хоккея Галенюк сейчас делит с Давидом Рундбладом второе место в списке защитников-бомбардиров СКА, а уроженец Минска Мисюль, как мы узнали, не обделён характером и без проблем может постоять за себя и своих партнёров.

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Обилие талантливых молодых защитников из КХЛ на второй план задвинуло Егора Замулу, а ведь это единственный защитник-«легионер» в составе. Но Замула может стать главной атакующей силой российской обороны. Егор любит много бросать по воротам, в WHL челябинец входит в пятёрку самых результативных защитников, при этом Замула удерживает высокий показатель полезности. В большинстве он будет незаменим.

Это топ-5 обороны сборной России, но и за спинами лидеров у нас есть весьма талантливые и перспективные ребята. Даниил Пыленков с самого начала сезона КХЛ находится в обойме «Витязя», а в последнее время частенько получает более 20 минут игрового времени за матч. При этом в последних 17 играх подольский клуб пропустил лишь одну шайбу, когда Пыленков был на площадке, а вообще воспитанник хоккея Воскресенска безоговорочно является самым полезным игроком «Витязя» в сезоне. У Антона Малышева дебют в КХЛ ещё впереди, но защитник «Бурана» прошёл всю систему юниорских сборных России, а на Суперсерии он заслужил доверие Брагина. Очевидно, в Чехии наша команда сыграет в три пары защитников, а Малышев в качестве седьмого игрока обороны будет ждать своего шанса.

Нападающие

Григорий Денисенко («Локомотив», КХЛ), Александр Хованов («Монктон», QMJHL), Павел Дорофеев («Металлург», КХЛ), Егор Соколов («Кейп-Бретон», QMJHL), Дмитрий Воронков («Ак Барс», КХЛ), Никита Александров («Шарлоттаун», QMJHL), Василий Подколзин («СКА-Нева», ВХЛ), Кирилл Марченко (СКА, КХЛ), Иван Морозов («СКА-Нева», ВХЛ), Никита Ртищев («Звезда», ВХЛ), Максим Соркин («Звезда», ВХЛ), Максим Грошев («Нефтехимик», КХЛ), Илья Круглов («Динамо» М, КХЛ)



К сожалению, в линии нападения сборная России перед чемпионатом мира понесла серьёзную потерю. Форвард «Римуски» Дмитрий Завгородний выбыл из строя, сломав ключицу в матче лиги QMJHL, в результате чего разрушилось потенциально ударное звено национальной команды на МЧМ-2020. Завгородний, Александр Хованов и Егор Соколов показали убойное взаимодействие в матчах Суперсерии, но теперь Валерию Брагину пришлось искать для игроков «Монктона» и «Кейп-Бретона» новых партнёров.

Россия лишилась снайпера и суперсвязки. Потери сборных перед МЧМ-2020 Дмитрий Завгородний блистал вместе с Александром Ховановым на Суперсерии, а потом сломал ключицу.

Если исходить из сочетаний звеньев в двух контрольных матчей сборной России с Казахстаном и Словакией, то третий бомбардир лиги Квебека Хованов начнёт чемпионат мира в звене с Григорием Денисенко и Павлом Дорофеевым. Новосибирец Денисенко ещё в прошлом сезоне закрепился в основе «Локомотива», на МЧМ-2019 разделил звание лучшего бомбардира турнира с финном Алекси Хепониеми, а ещё летом 2018-го был выбран в первом раунде драфта НХЛ «Флоридой». Несомненно, грядущий МЧМ станет показательным для Денисенко, он должен тащить нашу команду, а его связка с элитным по молодёжным меркам центрфорвардом Ховановым обещает быть весьма перспективной. Нападающий «Магнитки» Дорофеев в КХЛ тоже прогрессирует на взрослом уровне, и хочется верить, что у нашей первой тройки на турнире будет отличная «химия».



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Соколова, который по статистике в QMJHL не сильно отстаёт от Хованова, Брагин перед чемпионатом мира наигрывал в звене с Дмитрием Воронковым и Никитой Александровым. В матче со Словакией Егор организовал четыре гола (два забил, два отдал), а Александров (второй снайпер «Шарлоттауна») и Воронков (ещё один прогрессирующий при Квартальнове молодой игрок «Ак Барса») проявили себя в завершении атак. На грядущем МЧМ эта тройка потенциально может выступить даже ярче, чем номинально первое звено.



Но на турнире в Чехии у сборной России потенциально есть целых три играющих и забивных сочетания. Ещё одну линию, способную решать исход матчей, составило питерское трио Марченко – Морозов – Подколзин. Прошлый МЧМ Марченко провёл слабовато, но сейчас Кирилл великолепно играет за СКА, а в контрольной игре с Казахстаном он отметился хет-триком.

Фото: fhr.ru

На этой волне Марченко вполне может стать ведущим форвардом сборной на чемпионате мира. По сравнению с прошлым годом обязан прибавить и Морозов (хотя в этом сезоне Иван в состав СКА пока не проходит), но самого главного прорыва мы ждём от Василия Подколзина. 18-летний топ-проспект «Ванкувера» пока не спешит оправдывать огромных авансов. Ни на ЮЧМ-2019, ни в ноябрьской Суперсерии, ни в матчах ВХЛ и КХЛ Подколзин не был похож на будущую суперзвезду и набирал мало очков. Этот МЧМ – не последний для него, но Василию уже пора показать, почему его считают самым талантливым российским хоккеистом своего поколения. Высокая активность, умение потолкаться на пятачке и полезность в меньшинстве – это малая часть того, что хочется видеть в исполнении игрока, выбранного в первой десятке драфта НХЛ.

Фото: fhr.ru

Кроме того, Валерий Брагин взял в окончательный состав сборной Никиту Ртищева и Максим Соркина. Оба блистали в своё время в составе «Красной Армии», сейчас играют в ВХЛ и уже успели дебютировать за ЦСКА. При переходе во взрослый хоккей их результативность снизилась, но в команде Брагина они играют свою роль, выходят в меньшинстве. Для тех же целей вызван и Илья Круглов, который отличается своим универсализмом, да и в КХЛ у «динамовца» больше опыта, чем у «отцепленных» в последний момент Льва Комиссарова и Захара Шабловского. Небольшим сюрпризом стало попадание в заявку 18-летнего Максима Грошева. Совсем молодой игрок лишь в этом месяце отметил совершеннолетие, но его стабильная игра в КХЛ за «Нефтехимик» сподвигла Брагина включить его в состав. Известно, что Валерий Николаевич при прочих равных отдаёт предпочтение ребятам, которые уже успели почувствовать, что такое взрослый хоккей.