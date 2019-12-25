«Драка с канадцами была спланирована! Тренер русских не кормил своих ребят несколько дней»

Почти 33 года прошло с массовой драки между сборными СССР и Канады на молодёжном чемпионате мира, но её помнят так хорошо, будто это было вчера. События 4 января 1987 года в чехословацком городе Пьештяны резко прибавили популярности молодёжному первенству в Северной Америке, ещё больше накалили противостояние двух хоккейных сверхдержав, об этой драке написана книга и снято много передач. Продолжает вспоминать яркие события МЧМ и приводим реакцию канадцев на тот печально известный матч – Дон Черри разбирал драку в прямом эфире по горячим следам, а один из участников побоища Брендан Шэнахан делился нелицеприятными воспоминаниями несколько лет назад.

«Когда выключили свет, я делал такие вещи, за которые мне до сих пор стыдно»

«Когда на арене выключили свет, я делал такие вещи, за которые мне до сих пор стыдно. Там было хоть глаз выколи, настолько темно, что ты даже не видел лица того, с кем дерёшься.



Мы вели 4:2 и постоянно создавали моменты. Казалось, ещё чуть-чуть, и мы учиним разгром. Но такого мы не ожидали. Драка завязалась у ворот СССР. И вот уже две драки, потом три. Вся наша скамейка на ногах, в полном шоке. И вдруг два игрока выпрыгивают со скамейки соперника и несутся мимо нас в драку. И началось.



Обычно в драках команда на команду 90% игроков на самом деле не дерётся, а смотрит за основными драками. Но русские об этом не знали. Оглядываясь назад, сборная СССР тогда была как пороховая бочка, команда, которая искала неприятностей. Но признаю, мы тоже не были командой ангелочков. По видео видно, что в этом побоище было много грязи – ударов исподтишка, в пах, ударов головой, драк двое на одного. Я никогда больше не слышал такой реакции трибун. Было ощущение, что там назревает восстание.



Когда вырубили свет, я думал, что кто-то хочет, чтобы мы сделали то, что должны, чтобы закончить всё это. Когда свет включили обратно, я увидел лицо своего оппонента. И я очень рад, что больше никогда в жизни его не видел. Я должен извиниться перед этим парнем.



Нас отправили в раздевалку, где мы ждали возобновления игры. Зашёл человек из Федерации хоккея Канады и сказал, что нас выгнали с турнира, а наши результаты аннулированы. И добавил фразу, которую я никогда не забуду: «В глубине души я понимаю, что это правильное решение». Федерация не отстаивала нас на этом собрании.



Я не стыжусь этого побоища, хотя и не горжусь. Так бывает. Мы пожертвовали золотом, чтобы защитить своих товарищей. И мы бы сделали это снова», — рассказал Шэнахан.

«Виноваты русские, они должны за это ответить!»

На канадской телетрансляции той игры работал Дон Черри. Когда игру прервали и надо было заполнить эфир, он принялся обвинять команду СССР и защищать своих ребят.



«Русские послали свою скамейку на лёд, а наших там было пятеро или шестеро. 18 парней бьют пятерых, что оставалось Темплтону? Он был вынужден выпустить своих ребят. Те, кто первым выбегает на лёд, и должны быть наказаны.



Да, была драка, но большинство не сбросило краги. Русские и не знали, как драться, они все бились в крагах, травму получить было невозможно. Да, выглядело всё ужасно, но это больше было похоже на борьбу. Самое ужасное, что было, это когда наш парень завалил одного русского, а тот пнул его в живот. Вот за такое тот русский должен получить по полной. Русские первые начали драку, сбили с ног нашего парня! И что нам надо было делать?



Русским нечего было терять, они смеются! Не сомневаюсь, что всё это было заранее спланировано! Тренер русских не кормил своих ребят несколько дней, он потом в Сибири будет сидеть на хлебе и воде (тогда ходили слухи, что нашей сборной из-за плохих результатов урезали питание и обещали жестокие кары по возвращении на родину. – Прим. «Чемпионата»). Ему нечего терять! Это точно тренер, ведь игроки, чтобы выйти на лёд, должны пройти мимо него. Уверен, канадцы ещё и в меньшинстве сейчас окажутся. Виноваты русские, и они должны за это ответить!».



Видео можно посмотреть в YouTube.



Когда результаты сборных СССР и Канады аннулировали, а команды сняли с турнира и дисквалифицировали, Черри ещё раз выступил в защиту канадцев. В Канаде свою молодёжку тогда многие ругали – мол, зачем поддались на провокации коммунистов, когда на кону было золото. После этих высказываний слава Черри как главного канадского правдоруба в хоккее взлетела до небес.

«Виноваты русские, так скажет любой, у кого есть хоть немного мозгов. Это точно не вина Темплтона, что ему оставалось делать? Представьте, что это вашего сына избивает толпа русских, и что вы, запретите остальным покидать скамейку, пусть моего сына бьют? Не думаю.



И я уверен, что если бы это русские претендовали на золото, а канадцы устроили побоище, в комиссии ИИХФ как-нибудь извернулись и придумали, как оставить им золото. Это нечестно!



Это русские всё начали, это их тренер открыл калитку и выпустил на лёд игроков. И не по-канадски это, смотреть, как наших ребят избивают, и русские превосходят их количеством. По-канадски – это броситься на помощь своим, и мы так и сделали.



Я не говорю, что мы поступили мудро, это не так. Но драку начали они, а мы только отвечали. Но мы обязаны были так сделать. Уверен, русские своих сейчас не ругают, а мы своих виним. А я горжусь этими ребятами, и наша страна тоже должна гордиться!».

Фото: sportsnet.ca

Черри ошибся, почти вся Канада молодёжку поддержала и была готова носить на руках за то, что они задали трёпку коммунистам. Владелец «Торонто» Гарольд Бэллэрд даже изготовил для канадской сборной комплект золотых медалей. Наших ребят на родине стали клеймить и даже грозились исключить из комсомола. «А что нас на родине ждало? Сделали невыездными, дисквалифицировали на год, стали таскать на всякие разборки. Помню, в гостинице «Юность» нас распекали уважаемые ветераны сборной СССР Третьяк, Майоров: «Опозорили Родину! Как вы могли до такого дойти?! За это надо гнать из хоккея, из комсомола!» Я в «армейской» команде числился. Думал, если не в тюрьму посадят, то на гауптвахту точно. Родители во Владимирской области испугались, звонят: «Вадик, ты где?! С тобой всё в порядке?!» Я и спать, и есть нормально не мог несколько дней… Немного успокоился после передачи «Взгляд», куда пригласили команду в полном составе. Взглядовцы из нас изгоев общества не делали, просто выясняли, что, как и почему», — вспоминал впоследствии участник того матча Игорь Мусатов.