Финал Россия – Швеция, а финны без медалей. Расклады и прогноз на МЧМ-2020

Уже завтра, 26 декабря, в чешских городах Тршинец и Острава возьмёт старт 44-й чемпионат мира по хоккею среди молодёжных команд. Традиционный новогодний турнир, который, кажется, нравится абсолютно всем. Всё, что касается состава групп, формата турнира, календаря вы можете узнать из нашего гида по МЧМ-2020.

Главное, что нужно знать о МЧМ-2020. Сборная России обязана биться за золото Календарь игр, формат турнира, состав россиян – в гиде по молодёжному чемпионату мира.

Но какой же чемпионат мира без раскладов, прогнозов и предположений? Конечно, всё рассудит игра, но признайтесь, что вы уже сами не раз пробовали прикинуть, какое место в своей группе займёт российская команда и насколько высоки её шансы добраться до золота. Прогнозы в молодёжном хоккее, где всё основывается на чистых эмоциях и иногда не поддаётся логике, дело особенно неблагодарное. Но мы всё-таки попробуем заглянуть в будущее.

Группа А

Расклад. Группа А, матчи которой пройдут в Тршинеце, в этот раз собрала не самый представительный состав. Здесь нет ни североамериканских сборных, ни России, ни даже хозяев турнира. Зато есть победители МЧМ-2019 финны и шведы, которые уже 12 лет не знают поражений в матчах первого этапа. Вдумайтесь только: молодые игроки «тре крунур» выиграли 48 (!) матчей подряд в группе с 2006 года. Насколько вероятно, что эта серия прервётся в этот раз? Разумеется, случиться может всякое, но единственный реальный соперник для Швеции – это Финляндия. При этом сборная Суоми любит долго вкатываться в турнир и обычно проигрывает в группе главным конкурентам. Предположу, что и сейчас ситуация не изменится, а уникальный рекорд шведов прирастёт ещё четырьмя победами.



Календарь МЧМ-2020



Не будет ничего странного, если в скандинавский делёж первых двух мест вмешается Швейцария. Год назад «крестоносцы» дошли до матча за бронзу, обыграв в четвертьфинале шведов. Почему бы сейчас им не одержать большую победу на групповом этапе? Впрочем, очевидно, что Швейцария будет закладываться именно на плей-офф, где в рамках одного матча может произойти что угодно. Чтобы попасть в игры на вылет, Швейцарии, скорее всего, будет достаточно уже завтра обыграть Казахстан, при этом и в матче со словаками они будут фаворитами.



Вообще, не трудно назвать четыре команды, которые выйдут из этой группы в плей-офф. Должно случиться что-то экстраординарное, чтобы Казахстан выиграл хотя бы одну игру и поборолся за участие в матчах на вылет. Год назад наши географические хозяева разгромно проиграли почти все свои встречи (1:4 от расслабленных шведов не будем считать за крупное поражение), но смогли превзойти Данию по сумме двух матчей утешительного раунда и остались в элите молодёжного хоккея. Похожий путь Казахстану на 99% предстоит пройти и сейчас.



Прогноз: 1. Швеция. 2. Финляндия. 3. Швейцария. 4. Словакия. 5. Казахстан.

Группа В

Расклад. В этой группе точно будет весело. Чехи на правах хозяев обязательно попытаются вмешаться в разборки России, США и Канады за первые места в группе, и интрига здесь может закрутиться до предела. Понятно только одно – все четыре сборные выйдут в плей-офф, а команде Германии уже сейчас можно готовиться к играм утешительного раунда с Казахстаном.



Расписание матчей сборной России на МЧМ-2020



Конечно, чехам не удастся обыграть всех топовых конкурентов, но как минимум одной большой победы в группе от хозяев ждать точно стоит. Но поможет ли это им занять место выше четвёртого? Североамериканские сборные не часто терпят больше одного поражения на групповом этапе. Многое будет зависеть от личной встречи Канады и США, и предположим, что сильнее окажутся «кленовые листья», которые везут в Остраву мощный состав во главе с фаворитом драфта-2020 Алексисом Лафренье.

Надеемся на Хованова, верим в Подколзина. Состав сборной России на МЧМ-2020 У нашей молодёжки есть всё, чтобы выиграть первое за девять лет золото МЧМ.

Чего ждать от сборной России? Команды Валерия Брагина приучили к тому, что на групповом этапе они не показывают свой лучший хоккей, хотя год назад мы получили стопроцентный результат. Вряд ли сейчас будет так же – уж больно сильный состав оппонентов, — но как минимум одну из североамериканских команд наши парни должны обыграть. Словом, предполагать что-то наверняка в этой группе решительно невозможно. Остаётся только с упоением следить за каждым матчем этой группы, где после каждого тура наверняка будет высвечиваться новый расклад.



Прогноз: 1. Канада. 2. Россия. 3. США. 4. Чехия. 5. Германия.

Плей-офф

Расклад. Возьмём на себя смелость заглянуть и в плей-офф. Состав восьмёрки понятен уже сейчас, а вот вариантов итогового положения команд после группового этапа хоть отбавляй. Примем за основу наш прогноз и получим следующие пары четвертьфиналов: Швеция – Чехия, Финляндия – США, Швейцария – Россия, Словакия – Канада. Если так, то безоговорочными фаворитами будут канадцы и россияне, чуть больше шансов выиграть свой четвертьфинал у шведов, а пара Финляндия – США выглядит абсолютно равнозначной.



Но если всё-таки не упираться только в предполагаемый нами расклад после группы, а прикинуть ситуацию в целом, то получается следующая картина. У Швейцарии, Чехии и Словакии, конечно, есть все шансы выйти в полуфинал, но за последнее время не было такого, чтобы на двух МЧМ подряд в число четырёх лучших команд попадали неожиданные «выскочки». На МЧМ-2019 пошумели швейцарцы, поэтому предположим, что в этот раз обойдётся без сюрпризов. Аргументация, конечно, так себе, но прямо сейчас я бы ни копейки не поставил на то, что за медали будет сражаться сборная второго эшелона. Впрочем, часто ли бывает иначе?

Крэйг Баттон спрогнозировал финал Россия — Канада на МЧМ-2020

Всё же остановимся на том варианте, что в полуфинал выйдут сборные «большой пятёрки». Кто же окажется лишним? У Канады и России отличные составы, США давно пожинают плоды работы национальной программы по подготовке юниоров, шведы, несмотря на проигрыш в четвертьфинале в прошлом году, остаются самой стабильной молодёжной командой последних лет и обычно выходят в полуфинал. Выходит, что лишние — финны, действующие чемпионы мира? Почему бы и нет? В Финляндии далеко не каждый год выдаётся урожайным, и сборной Суоми не привыкать на следующем после победы чемпионате мира выступать значительно хуже. За последние пять лет мы убедились в этом несколько раз, да и Каапо Какко в Чехию не приехал.

Россия лишилась снайпера и суперсвязки. Потери сборных перед МЧМ-2020 Дмитрий Завгородний блистал вместе с Александром Ховановым на Суперсерии, а потом сломал ключицу.

Прогноз на состав полуфиналистов: Россия, Канада, США, Швеция



Полуфинальные пары спрогнозировать сейчас невозможно даже теоретически. Дело в том, что после четвертьфиналов состоится перепосев на основе результатов группового раунда: занятого места, количества очков, разницы шайб и прочих показателей. Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевым. Соответственно в другом матче сойдутся оставшиеся сборные. В такие дебри прогнозов и предположений мы лезть не будем. Но надо же на кого-то заранее повесить медали!

The Hockey News: cборная России — главный фаворит молодёжного чемпионата мира

Главными фаворитами МЧМ-2020 у букмекеров идут Канада и Россия. Как всегда, многие ждут финал мечты, и на самом деле, у нас есть отличный шанс увидеть ремейк Баффало-2011. Но спрогнозировать финал Россия – Канада – это слишком банально. Мы рискнём поставить на то, что подопечные Валерия Брагина сыграют-таки в решающем матче турнира, но соперником россиян станет Швеция. «Тре крунур», как и наша сборная, с момента своего последнего триумфа на МЧМ, пережили три неудачных финала и заслужили молодёжное золото едва ли меньше России. Так пусть же эти команды сойдутся 5 января в финале и решат, кто из них больше соскучился по верхней ступени пьедестала, а североамериканские сборные между собой разыграют бронзу.

Кто главный соперник сборной России на МЧМ-2020?

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