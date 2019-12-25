Защитник Зуб сделал хет-трик! Это шестой случай за 10 лет в КХЛ

Про СКА в последнее время говорят многое. Дескать, эта команда неконкурентоспособна, перестройка сильно ударила по Питеру, да и вообще нет смысла сравнивать нынешний СКА с тем, который вместе с Олегом Знарком выигрывал Кубок Гагарина для Северной столицы.

Да, действительно, звёздный СКА давно в прошлом. В городе на Неве уже нет Войнова, Ковальчука, Гусева или Дацюка. Целиком сменился и тренерский штаб. Но, как оказывается, слабее «армейцы» не стали. Наоборот, молодой коллектив Алексея Кудашова со временем лишь прибавляет.

В КХЛ может случиться раскол. Потолок зарплат в 900 млн рублей слишком мал? Овечкин к нам точно не приедет, а самое главное, смущает пол.

Прибавляет и хабаровский воспитанник Артём Зуб, которого СКА в своё время успел выцепить (читай – выменять) с Дальнего Востока. Мало того, что 24-летний игрок обороны к своим годам уже успел стать олимпийским чемпионом, так ещё и в историю КХЛ сумел войти. Но обо всё по порядку.



Вообще, матч с «Барысом» в Нур-Султане, ставший в итоге для Питера 16-й победой в 18-и играх, явно удался клубу с берегов Невы. Начало встречи получилось более-менее равным, хотя СКА постоянно атаковал, но и «Барыс» старался отвечать.



Однако потом хозяев сгубили удаления. Якупов и Токранов забили в большинстве, сделав счёт 5:2 в пользу СКА, что, по сути, сказалось на итоговом результате матча. Гол Зуба, который зажёг довольно неприличные цифры на табло (6:2), стал уже формальностью.

СКА выиграл у «Динамо», стал первым на Западе. И даже Кагарлицкий круче Шипачёва У питерцев уже 11 побед подряд и первое место на Западе.

Хотя формальностью это казалось разве что со стороны. По факту Зуб вошёл в историю Континентальной хоккейной лиги. Далеко не каждый хоккеист-защитник оформлял в нашей лиге хет-трик.



В результате, как показал статистика, Зуб стал лишь шестым защитником в истории КХЛ, отметившимся хет-триком.

Ранее подобное удавалось Янне Яласвааре, Александру Угольникову, Кевину Даллману, Даниэлю Чёрнквисту и Анси Салмеле.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

Команда Алексея Кудашова после победы над «Барысом» (6:2) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» потерпел второе поражение кряду и занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.



«Довольны счётом и результатом. Хотел бы поблагодарить команду. Серьёзно готовились. «Барыс» — очень сильная команда, системная, организованная. Надежная в обороне и с хорошими исполнителями в атаке. Поэтому, как я уже сказал, серьёзно отнеслись. Рады сегодняшней победе», — прокомментировал итог матча главный тренер СКА Алексей Кудашов.



«Соперник 24 броска сделал, шесть голов мы пропустили. Много сил потратили. Не могу сказать, что безвольно уступили. Наверное, сегодня многое залетело, которое не залетало нам в прошлых играх. Я могу расстроиться только из-за того, что мы этот матч сыграли дома. Дома не получается у нас показывать хоккей, который у нас получается на выезде. Разберём, подготовимся к следующему матчу. Надеюсь, что следующий матч будет кардинально другим», — отметил главный тренер хозяев Андрей Скабелка.



Ждём, как Артём Зуб будет дальше проявлять себя в матчах КХЛ. Пока на его игру приятно смотреть. Кстати, два хет-трика в КХЛ не оформлял ещё ни один защитник. Так что Зубу однозначно есть, к чему стремиться.