Сутки до дедлайна. Каких ещё трансферов ждать в КХЛ?

27 декабря — последний день дозаявочной кампании в КХЛ, после чего сделки будут запрещены. Многие переходы уже случились, но некоторые до сих пор в стадии переговоров. Рассказываем, какие ещё трансферы могут случиться.
н. Алексей Кручинин – из «Трактора» в «Салават Юлаев»
Главный тренер уфимцев Николай Цулыгин ещё перед матчем с «Ак Барсом» в «Давосе» говорил, что команда нуждается в усилении. Прежде всего в линии атаки. Так, юлаевцы уже подписали контракт до конца сезона с крайним нападающим Ильёй Крикуновым, который после ухода из «Сочи» был свободным агентом. Но нужен команде из столицы Башкортостана и центральный форвард. Им может стать нападающий «Трактора» Алексей Кручинин. Главное теперь – сумеют ли договориться обе стороны о сделке. Для Уфы, испытывающей проблемы с центрами, этот игрок точно не станет лишним.
н. Теэму Пулккинен – из «Динамо (Минск) в «Авангард» или «Динамо» (Москва)
Большой спрос на форварда минского «Динамо» Теэму Пулккинена, который здорово себя проявляет в столице Беларуси. Изначально активный интерес к финну проявлял «Авангард», но, по нашей информации, сейчас приоритетным для Теэму является вариант с московским «Динамо». Финна очень хочет видеть в рядах бело-голубых главный тренер москвичей Владимир Крикунов. Напомним, что годом ранее динамовцы уже пытались заполучить Пулккинена в свои ряды, но сделка сорвалась в самый последний момент – упёрлось руководство «зубров». После этого сезона Пулккинен продолжит оставаться ограниченно свободным агентом, поэтому Минск хочет получить за игрока солидную компенсацию. Это логично.
н. Сергей Шумаков – из «Авангарда»
Ходят разговоры, что у главного тренера «Авангарда» Боба Хартли и форварда Сергея Шумакова есть недопонимание. В этой связи Шумакову могут подыскать новый клуб – его уход не станет сенсацией. Кроме того, российский нападающий может стать частью сделки по обмену с другой командой. Вариант, кстати, хороший. Сергей не легионер, плюс достаточно добротный нападающий. Правда, имеющий определённые проблемы с характером. Все мы помним его историю с уходом из ЦСКА.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
н. Свен Андригетто – из «Авангарда» в «Динамо» (Минск)
В случае если «Авангард» и минское «Динамо» всё же ударят по рукам и договорятся о переходе в омский клуб Теэму Пулккинена, у «ястребов» будет семь легионеров в составе. Это явный перебор, поэтому от кого-то в омском клубе будут избавляться. Сейчас главный кандидат на уход – швейцарский нападающий Свен Андригетто, который может отправиться в минское «Динамо» как раз в обмен на Пулккинена. У Минска нет проблемы под названием «лимит», так что Свена спокойно трудоустроят.
н. Андрей Костицын – из «Динамо» (Минск) в «Витязь» или «Нефтехимик»
Может сменить команду и белорусский нападающий минского «Динамо» Андрей Костицын. Правда, в его контракте есть пункт, согласно которому обмен Костицына может осуществляться только с его согласия. Но вряд ли Андрей будет против, так как его «зубры» точно не попадут в плей-офф, а заканчивать сезон досрочно мало кому хочется. Сейчас главными претендентами на Андрея называют «Витязь», который после череды обменов со СКА стал выступать хуже, а также «Нефтехимик», продолжающий ожесточённую борьбу за попадание в восьмёрку на Востоке.
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
н. Андрей Локтионов — из «Металлурга» в СКА
Нападающий «Металлурга» Андрей Локтионов, у которого не особо клеится сезон на Урале, может пополнить ряды СКА. В Питере давно интересовались Андреем. Ещё тогда, когда его вызывали в сборную России из «Локомотива». Но в итоге Геннадий Величкин устроил Локтионова в «Магнитку». Сейчас же есть вариант, что форвард всё же отправится в Питер. В этой связи магнитогорцам главное получить вместо Локтионова какого-то другого игрока, так как впереди главные матчи в борьбе за плей-офф, а нехватка кадров может ощутиться в любой момент. Особенно если вспомнить о травмах, которые буквально замучили команду Ильи Воробьёва в нынешнем сезоне.
- 26 декабря 2019
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