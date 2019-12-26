Сутки до дедлайна. Каких ещё трансферов ждать в КХЛ?

27 декабря — последний день дозаявочной кампании в КХЛ, после чего сделки будут запрещены. Многие переходы уже случились, но некоторые до сих пор в стадии переговоров. Рассказываем, какие ещё трансферы могут случиться.

Ткачёв – в «Локомотиве», Апальков – в «Динамо». Трансферный бум в КХЛ 27 декабря в КХЛ закроется трансферное окно, но горячо уже сейчас!

н. Алексей Кручинин – из «Трактора» в «Салават Юлаев»

Главный тренер уфимцев Николай Цулыгин ещё перед матчем с «Ак Барсом» в «Давосе» говорил, что команда нуждается в усилении. Прежде всего в линии атаки. Так, юлаевцы уже подписали контракт до конца сезона с крайним нападающим Ильёй Крикуновым, который после ухода из «Сочи» был свободным агентом. Но нужен команде из столицы Башкортостана и центральный форвард. Им может стать нападающий «Трактора» Алексей Кручинин. Главное теперь – сумеют ли договориться обе стороны о сделке. Для Уфы, испытывающей проблемы с центрами, этот игрок точно не станет лишним.

н. Теэму Пулккинен – из «Динамо (Минск) в «Авангард» или «Динамо» (Москва)

Большой спрос на форварда минского «Динамо» Теэму Пулккинена, который здорово себя проявляет в столице Беларуси. Изначально активный интерес к финну проявлял «Авангард», но, по нашей информации, сейчас приоритетным для Теэму является вариант с московским «Динамо». Финна очень хочет видеть в рядах бело-голубых главный тренер москвичей Владимир Крикунов. Напомним, что годом ранее динамовцы уже пытались заполучить Пулккинена в свои ряды, но сделка сорвалась в самый последний момент – упёрлось руководство «зубров». После этого сезона Пулккинен продолжит оставаться ограниченно свободным агентом, поэтому Минск хочет получить за игрока солидную компенсацию. Это логично.

Месяц до дедлайна. Каких обменов ждать на Западе КХЛ Лидер «Витязя» может оказаться в СКА, а у Минска есть отличное усиление для топ-клубов.

н. Сергей Шумаков – из «Авангарда»

Ходят разговоры, что у главного тренера «Авангарда» Боба Хартли и форварда Сергея Шумакова есть недопонимание. В этой связи Шумакову могут подыскать новый клуб – его уход не станет сенсацией. Кроме того, российский нападающий может стать частью сделки по обмену с другой командой. Вариант, кстати, хороший. Сергей не легионер, плюс достаточно добротный нападающий. Правда, имеющий определённые проблемы с характером. Все мы помним его историю с уходом из ЦСКА.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

н. Свен Андригетто – из «Авангарда» в «Динамо» (Минск)

В случае если «Авангард» и минское «Динамо» всё же ударят по рукам и договорятся о переходе в омский клуб Теэму Пулккинена, у «ястребов» будет семь легионеров в составе. Это явный перебор, поэтому от кого-то в омском клубе будут избавляться. Сейчас главный кандидат на уход – швейцарский нападающий Свен Андригетто, который может отправиться в минское «Динамо» как раз в обмен на Пулккинена. У Минска нет проблемы под названием «лимит», так что Свена спокойно трудоустроят.

н. Андрей Костицын – из «Динамо» (Минск) в «Витязь» или «Нефтехимик»

Может сменить команду и белорусский нападающий минского «Динамо» Андрей Костицын. Правда, в его контракте есть пункт, согласно которому обмен Костицына может осуществляться только с его согласия. Но вряд ли Андрей будет против, так как его «зубры» точно не попадут в плей-офф, а заканчивать сезон досрочно мало кому хочется. Сейчас главными претендентами на Андрея называют «Витязь», который после череды обменов со СКА стал выступать хуже, а также «Нефтехимик», продолжающий ожесточённую борьбу за попадание в восьмёрку на Востоке.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Андрей Локтионов — из «Металлурга» в СКА

Нападающий «Металлурга» Андрей Локтионов, у которого не особо клеится сезон на Урале, может пополнить ряды СКА. В Питере давно интересовались Андреем. Ещё тогда, когда его вызывали в сборную России из «Локомотива». Но в итоге Геннадий Величкин устроил Локтионова в «Магнитку». Сейчас же есть вариант, что форвард всё же отправится в Питер. В этой связи магнитогорцам главное получить вместо Локтионова какого-то другого игрока, так как впереди главные матчи в борьбе за плей-офф, а нехватка кадров может ощутиться в любой момент. Особенно если вспомнить о травмах, которые буквально замучили команду Ильи Воробьёва в нынешнем сезоне.