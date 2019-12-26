На МЧМ в 17 лет! Кто из юниоров удивит скаутов НХЛ?

Молодёжный чемпионат мира – турнир, который по умолчанию собирает на своих трибунах не только болельщиков, желающих воочию увидеть, возможно, любимый хоккейный турнир миллионов, но и сотни скаутов. О чём говорить, если только на летний Кубок Глинки/Гретцки каждый клуб НХЛ привозит по 10 скаутов, через лупу осматривающих каждое движение потенциальных проспектов. Но если бывший мемориал Глинки и остальные турниры уровня U18 являются промежуточными преддрафтовыми этапами, то МЧМ – это почти всегда финальная репетиция ярмарки талантов. Всё-таки на нём 18-летним хоккеистам приходится играть и толкаться с парнями на год, на два старше. В этом году на МЧМ в Чехии впервые сыграют хоккеисты 2002 года рождения, и именно они составят костяк предстоящего драфта в Монреале. Единственным хоккеистом этого года в составе сборной России будет Ярослав Аскаров, и его способности нам прекрасно известны. Теперь настало время познакомиться с его иностранными коллегами.

«Как будто у меня уже 6 Кубков Стэнли…». В России растёт правильный вратарь Вратарь Ярослав Аскаров не чувствует себя героем после победы на Глинке. Хочет поехать на МЧМ и сыграть за СКА.

Сборная Германии

Тим Штютцле

Клуб: «Адлер» Мангейм (DEL)

Позиция: крайний нападающий

Йон-Ясон Петерка

Позиция: нападающий

Клуб: «Мюнхен» (DEL)

Лукас Райкел

Позиция: нападающий

Клуб: «Айсберен» Берлин (DEL)



Спустя пять лет немцы возвращаются в элиту молодёжного хоккея. И на этом турнире у бундестим будет сразу четыре ярко выраженных лидера, вокруг которых будет строиться игра сборной. Первый, разумеется, Моритц Зайдер, не только ставший на прошлом драфте шестым номером, но и вторым защитником, после Боуэна Байрэма. В этом году попробовать зацепиться за плей-офф ему будут помогать три форварда 2002 года рождения, уже успешно выступающие в главной лиге страны.



Все трое в этом сезоне достаточно много времени провели на уровне взрослых, однако ярче всех среди них выделяется, конечно же, Тим Штютцле – кандидат на топ-10 и хоккеист по потенциалу сравнимый с главной немецкой звездой Леоном Драйзайтлем. И Петерка, и Райкел при игре с мужиками дефицита очков не испытывают. Но ни о ком из немцев в преддверии МЧМ не говорили больше, чем о Штютцле. На родине Тим несколько лет издевался на юниорском уровне над соперниками старше его на два-три года, а в этом сезоне получил железобетонное место в составе одного из сильнейших немецких клубов. На юниорском уровне он зарекомендовал себя как в чистом виде снайпер, который способен в одиночку решать исход матчей. Однако реальный уровень немецких лиг до сих пор для многих загадка. В любом случае то, что прямо сейчас Штютцле выбивает чуть меньше очка за игру во взрослой лиге говорит о многом. На международном уровне Тим ещё не встречался с по-настоящему серьёзными сборными, а значит, в случае провала в Чехии немецкая звезда рискует выпасть из топ-10 и существенно пошатнуть свои позиции. В первый год после возвращению в элиту немцам легко не будет, но с таким набором талантов в атаке сборная Германии не будет мальчиками для битья.

Сборная Финляндии

Аату Ряти

Клуб: «Кярпят» (Liiga)

Позиция: центральный нападающий



Младший из братьев Ряти в нынешней сборной Суоми будет самым молодым хоккеистом. В отсутствие травмированной главной атакующей силы финнов и претендента на топ-3 Антона Лунделля именно от Аату будет исходить основная угроза финнов. Воспитанник «Кярпята» драфтуется аж в далёком 2021 году, что только подогревает интерес к его персоне со стороны экспертов. Это один из немногих центров, который реально умеет практически все.



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Ряти способен контролировать шайбу и обращаться с ней на какой-то запредельной скорости. В этом сезоне он разрывается между основой «Кярпята» и командой U20 и пока остро испытывает нехватку заброшенных шайб, однако хлеб Ряти – это ассистентские баллы, с ними дела обстоят куда лучше. Летом на Кубке Глинки/Гретцки Аату в звене с ещё одним финским вундеркиндом Брэдом Ламбертом чуть было не прошёлся катком по сборной России, благо тогда финский дуэт притормозил Ярослав Аскаров. Этот МЧМ он с большей вероятностью начнёт в номинально четвёртой тройке вместе со старшим братом Аку и как минимум до игр на вылет с российской сборной не встретится. На его родине рассчитывают, что Ряти поможет финским болельщикам забыть о травме Лунделля и защитить звание чемпионов мира.

Сборная Швейцарии

Симон Кнак

Позиция: крайний нападающий

Клуб: Портленд Винтерхоус (WHL)



Пусть пока швейцарцы и не могут претендовать на приставку «топ» и забраться в медали МЧМ, но эта сборная, с которой давно уже приходится считаться. В составе команды белого креста всегда есть хоккеисты, на которых стоит обратить внимание. Капитану швейцарцев на прошлом ЮЧМ и крепкому двухстороннему вингеру будет тяжело похвастаться бомбардирскими достижениями за спинами звёздных Валентина Нюссбаумэра и Киена Сопы. Зато Кнак способен показать свою огромную работоспособность и классно сыграть в форчекинге.

Сборная Словакии

Самуэль Княжко

Позиция: защитник

Клуб: «ТПС» (Jr. A SM-liiga)



В отличие от Швейцарии, количество проспектов из Словакии на энхаэловском драфте стремительно падает с каждым годом. Сейчас большинство словацких хоккеистов предпочитает уже в раннем возрасте уезжать за границу, в основном в Швецию, Финляндию и Канаду. На родной земле они перспективы развития не видят. Княжко уже второй год играет в финском «ТПС» и является одним из немногих словаков, который имеет уйти хотя бы в нижних раундах. В Финляндии на уровне U20 является одним из лучших бомбардиров-защитников. Типичный современный двусторонний защитник, компенсирующий не самые выдающиеся габариты игрой головой и хорошей работой с шайбой.

Сборная Швеции

Лукас Рэймонд

Клуб: «Фрелунда Индианз» (SHL)

Позиция: крайний нападающий

Александр Хольц

Клуб: «Югорден» (SHL)

Позиция: крайний нападающий (SHL)



На золотом для «тре крунур» домашнем ЮЧМ шведская связка выжигала всё живое на своём пути, а в финале их не остановил даже Ярослав Аскаров. Наставник шведской молодёжки Томас Монтен уже с начала сезона начал привлекать топовую связку к играм за команду U20. Ради этого Рэймонду и Хольцу пришлось пропустить Кубок Глинки/Гретцки. Однако, чем ближе был МЧМ, тем призрачнее были их шансы сыграть в Чехии. Хольц успел восстановиться незадолго до сборов, а участие Рэймонда до последнего было под вопросом – Лукас из-за болезни пропустил последние товарищеские матчи и на родине поползи слухи, что его вообще могут отцепить. Не совсем понятно, в каких кондициях и тот, и другой подошли к турниру. Шведы не делают на них ставку, на первых ролях будут более опытные Самуэль Фагемо и Нильс Хёгландер. Впрочем, юниоры способны показать себя и в нижних звеньях, тем более что оба умеют играть и в большинстве, и в меньшинстве.

Видео победного гола сборной Швеции в финале ЮЧМ, у Рэймонда — хет-трик

В преддрафтовых списках Рэймонд идёт сразу за канадцами Алексисом Лафренье и Куинтоном Байфилдом, Хольц сразу за первой тройкой. В «Югордене» довольны тем, как у Хольца складывается клубный сезон и скоростью, с которой он прогрессирует. А вот парень с французскими корнями показывает, как не нужно проводить преддрафтовый год. Нет, он не проваливает его, но играть с тем же спокойствием и стабильность, как у его друга, пока не получается. Лукас — один из самых талантливых шведских нападающих своего поколения, и хочется верить, что трудности носят временный характер. Если Хольц и Рэймонд сыграют на максимуме своих возможностей, то вполне могут замахнуться на достижения Лайне и Пульюярви и стать главными ньюсмейкерами МЧМ.

Сборная Канады

Куинтон Байфилд

Клуб: «Садбери Вулвз» (OHL)

Позиция: центральный нападающий

Джейми Драйсдейл

Клуб: «Эрри Оттерз» (OHL)

Позиция: защитник



Канадцы привезли в Чехию практически готовую чемпионскую команду. У Канады идеальный баланс в обороне и в атаке. Немного выбивается только не самая сильная вратарская бригада. В остальном же концентрация элитных исполнителей на квадратный метр зашкаливает. Здесь и лучший защитник 2001 года Боуэн Байрэм, и «возрастные» Дилан Козенс с Джо Велено, и поигравший уже в НХЛ капитан команды Баррет Хайтон, и, разумеется, фаворит предстоящего драфта Алексис Лафренье, уже успевший прочувствовать, что такое МЧМ, в прошлом году. Зимой канадцам изрядно пришлось поломать голову над тем, кого необходимо отсеять. Хоккеистов 2002 года в команде Дэйла Хантера могло бы быть больше, но в финальную заявку попали только двое – Куинтон Байфилд и Джейми Драйсдейл.



Байфилд – главный и, пожалуй, единственный реальный соперник Лафренье в борьбе за первый номер драфта. Сдвинуть парня из Квебека ему будет невероятно сложно даже если это будет «его» турнир. В последний раз франкофон был выбран под первым номером в далеком 2003 году, а тут еще и сам драфт пройдет в Монреале. Пиар-машина в этом году работает на Алексиса, пусть и не все скауты за океаном разделяют восторг по этому поводу. В свои 17 Куинтон уже обладает ростом в 194 см и весом в 97 килограмм и, при всем этом, прекрасно сложен и обладает шикарным катанием. За счет длиннющих ног чернокожий центр способен проехать зону в два шага. В прошлом году чернокожий канадец стал лучшим новичком Лиги Онтарио и почти в одиночку дотащил свой «Садбери» до полуфинала конференции. О том, насколько важен Куинтон для клуба говорит тот факт, что после его отъезда в сборную «волки» поймали серию из четырёх поражений. Летом Байфилд на пару с отцепленным из сборной Коулом Перфетти разрывал мемориал Глинки и только упрочил свои позиции лучшего центра 2002 года. Рискнем предположить, что именно он станет главным открытием молодёжного форума.

Видео можно посмотреть в «твиттере» OHL.



Что до капитана канадской «юниорки» Джейми Драйсейдла, то сказать, что ожидать от него на турнире, сложно. По ходу товарищеских матчей Хантер постоянно кидал лучшего защитника драфта из одной пары в другую, но контрольный матч с финнами Драйсдэйл начал в первой паре. В какой паре он начнет турнир, вопрос открытый. У Джейми есть явный перекос в сторону атаки, он любит играть в рискованном стиле и подержать шайбу. А вот со своими прямыми обязанностями канадец справляется не так здорово, как хотелось бы.

Сборная Чехии

Ян Мышак

Клуб: «Литвинов» (Экстралига)

Позиция: крайний нападающий



У хозяев турнира чехов как всегда очень ровная сборная, с которой никому легко не будет. По большому счёту, у чехов в сборной звезда лишь одна – Ян Мышак. Типичный техничный быстрый чешский вингер, умеющий залезть под кожу сопернику и обожающий сыграть на перехватах. Нападающему Тршинеца пророчат место в начале второго раунда. Выдай он сейчас ударный турнир и, вполне возможно, сумеет переместиться в топ-31. Скорее всего, именно он в стартовом матче турнира станет главной головной болью команды Валерия Брагина.