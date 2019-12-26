Капитан «Салавата» Панин открыто нахамил девушке. На него подают заявление в прокуратуру

В российском хоккейном сообществе разгорелся новый скандал, героиней которого стала красивая девушка. Не успели болельщики обсудить уход из «Спартака» ведущей клубного канала Юлии Ушаковой, которая разошлась во мнении с руководством относительно костюма снегурочки, как грянули новости посерьёзней. Капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина подозревают в дискриминации по половому признаку в отношении Ульяны Тригубчак.

На капитана «Салавата» подали жалобу в прокуратуру за дискриминацию по половому признаку

«Буду песочить каждого сытого кота!»

Началось всё с поста секс-символа хоккейной Уфы на своей странице в «Инстаграме», где Ульяна раскритиковала последние результаты «Салавата Юлаева» и действия Панина в частности. Сделала она это открыто, эмоционально, никого не стесняясь.

«Ну всё! Матч с «Сибирью» был последней каплей, больше нет сил терпеть этот бедлам! У нас топ-команда или что? Большие вопросы ко всем, в том числе к тренерскому штабу. Минимум претензий разве что к Сошникову да Метсоле. Но где все остальные? Вы за что зарплату получаете? Если легионеры не тащат — превращаемся в команду уровня ВХЛ. Панин, ты хоть звездюлей там раздай, пока не поздно! С сегодняшнего дня буду песочить каждого отбывающего номер сытого кота в составе, болельщики всё видят!» — с такой речью Тригубчак обратилась к хоккеистам «Салавата» и болельщикам.

Ответ Григория не заставил себя долго ждать, как и комментарий Тригубчак.

В комментарии под этой записью Панина люди разделились на два лагеря: первые поддержали критику Ульяны и задались вопросом о том, хочет ли капитан уфимцев тоже «поймать хайп». Другие были не согласны ни с сутью замечаний в адрес «Салавата», ни с формой, в которую они были облечены. А острее всего отреагировал глава совета по правам человека Башкирии Владимир Барабаш, который после слов Панина подготовил обращение в прокуратуру.

«Мы говорим о правах человека!»

«Вопиющая, на мой взгляд, история произошла вчера в соцетях. На эмоциональное, но вполне оправданное в свете сложившейся у СЮ игровой статистики, замечание спортивной журналистки Ульяны Тригубчак, сделанное ей в своем аккаунте в Инстаграм, защитник уфимской команды Григорий Панин ответил ей более чем хамским образом.



Я считаю, что подобные выпады вообще не допустимы, ни от уважающего себя мужчины по отношению к женщине, ни для развитого цивилизованного человека по отношению к другому человеку вне зависимости от половой принадлежности. Но тут ситуация особая, спортсмены, и в частности хоккеисты, являют собой пример для подражания во всем, не только в спорте. Многие мальчишки смотрят на своих кумиров и стараются им подражать, на площадке и в быту. Мы говорим о правах человека, о воспитании в подрастающем поколении основ уважения к этим правам, к людям, к равноправию женщин и мужчин в обществе. И тут же появляются такие «герои», которые вбивают детям совершенно иные подходы и ценности», — написал Барабаш (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. «Чемпионата»).

«Ждём тебя топлес». Самая красивая девушка Уфы сдержит обещание «Салават» вышел в финал Востока, и теперь даже капитан команды ждёт фотосессии от Ульяны Тригубчак.

Его реакция особенно интересна в свете свежести темы, поскольку в последние дни в России бурно обсуждают законопроект о бытовом насилии. Новый закон может серьёзно изменить уровень и качество взаимоотношений в семьях, в том числе затронуть публичную сферу, частью которой являются хоккеисты и журналисты.

О том, какими грозными могут быть решения по подобным вопросам, красноречиво свидетельствует пример защитника Вячеслава Войнова, который после известного случая потерял возможность выступать в НХЛ, хотя имел там действующий контракт и был одним из ведущих игроков своего клуба. В свете раскручивающегося за океаном скандала с тренерами, которые допускали недопустимые методы работы с игроками, открытия горячей линии для жалоб и увольнения известных тележурналистов, новый российский скандал может стать частью общемировой тенденции и спровоцировать новые конфликтные ситуации.



Пока же с уверенностью можно сказать только одно: пресловутый хайп в этой ситуации «словил» именно Владимир Барабаш, чья публикация о словах Тригубчак и Панина стала хитом на его странице в «Фейсбуке».