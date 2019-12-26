Сборная России «сломала» чеха Лауко на 53-й секунде. Год назад он грязно бил Подколзина

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19-летний нападающий сборной Чехии Якуб Лауко – хоккеист в России достаточно известный. А известен он тем, что именно Лауко в прошлом году на молодёжном чемпионате мира в игре с Россией постоянно цеплял российского нападающего Василия Подколзина.

Судьи, месть и «наброс» Ржиги. Почему матч Россия – Чехия вряд ли закончится миром Стычки, странные свистки, обструкция трибун – этого можно ожидать от первой игры россиян на МЧМ в Остраве.

Чех, который на год старше нашей восходящей звезды, в третьем периоде едва не нанёс Подколзину травму, грязно толкнув его в борт, а затем попытался ударить Василия на послематчевом рукопожатии. Якуб поступил очень некрасиво, не по-мужски. Не уважать соперника – последнее, что может сделать спортсмен.



«После игры все всё забывают обычно, я в принципе этого человека не знаю, на рукопожатии не ожидал услышать слов от него каких-то в мой адрес.



Неважно, что он сказал. Немножко не сдержал эмоции, начал толкаться с ним, будет для меня урок. Я просто шёл к шайбе, он меня в спину подтолкнул, у меня ноги вылетели вперёд», — комментировал тот эпизод сам Подколзин.

Чехи напали на русскую звёздочку. На рукопожатии почти дошло до мордобоя Чешский хоккеист пожал руку Василию Подколзину, а потом ударил его. Всё началось гораздо раньше.

Про ту историю много говорили и писали, она вызвала широкий общественный резонанс. Не было сомнений, что на чемпионате мира в Чехии Подколзин и Лауко снова встретятся на льду.

Так и случилось. В первом матче молодёжного чемпионата мира в Остраве на групповом этапе Подколзин и Лауко оказались в заявках своих команд. Учитывая, что игра обещала получиться жаркой со всех точек зрения, можно было предположить, что Лауко продолжит провоцировать россиянина. Тем более при аншлаге на местной арене, на которой собралось 10 000 чешских фанатов.



Но получилось иначе. Судьба наказала Лауко ещё в первом периоде. Причём, в самом начале игры. За то некрасивое поведение Якубу прилетело бумерангом – спорт таких вещей не прощает.



Нападающий сборной России Егор Соколов, проезжавший рядом, коленом встретил Якуба Лауко в середине площадки. Якуб потерял равновесие и начал падать, после чего в него, вдобавок ко всему, въехал габаритный форвард Дмитрий Воронков. Но справедливости ради стоит отметить, что травму Лауко получил именно в первом моменте, когда ему заехал коленом Соколов. Увы, но нельзя исключать того, что после игры нашему игроку могут выписать дисквалификацию. Откровенно говоря, удаление в этом эпизоде было. Судьи проморгали эпизод.

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Лауко в сопровождении врачей отправился в раздевалку, сильно хромая. Он толком не мог наступить на больную ногу. Выглядело всё это жутко, хочется пожелать чеху скорейшего выздоровления и обойтись без серьёзной травмы. Для Якуба это уже третий молодёжный чемпионат мира, он – единственный игрок сборной Чехии, выступающий в АХЛ в клубе «Провиденс Брюинз». Будет обидно, если этот чемпионат мира для Лауко закончится досрочно.



Вообще же сборная России в первом периоде выглядела нервно. Пришлось вкатываться, приходить в себя. Не зря после этого эпизода с Лауко команда Валерия Брагина пропустила две шайбы подряд, всё-таки атмосфера трибун давила на молодых россиян. К чести россиян стоит отметить, что усилиями Замулы и Подколзина удалось сравнять счёт и уйти на перерыв не проигрывая.