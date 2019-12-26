9 тысяч чехов запугали сборную России. Наши парни дали повод, судьи засыпали их удалениями

Дождались! Молодёжная сборная России матчем с чехами взяла старт на МЧМ-2020. Подопечные Валерия Брагина попали в крайне суровую группу вместе с обеими североамериканским сборными, а начинать турнир россиянам выпало с хозяевами, что автоматически делало эту встречу едва ли не самой сложной и важной на групповом этапе.

Судьи, месть и «наброс» Ржиги. Почему матч Россия – Чехия вряд ли закончится миром Стычки, странные свистки, обструкция трибун – этого можно ожидать от первой игры россиян на МЧМ в Остраве.

Перед чемпионатом мира сборная России провела две контрольные встречи с Казахстаном и Словакией. Оба оппонента были разгромлены, наши парни забили кучу шайб, а пропустили лишь одну. Конечно, это повышало настроение перед турниром, но с другой стороны – эти лёгкие победы могли сыграть и злую шутку.

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По составу звеньев россиян в подготовительных матчах можно было заранее предугадать сочетания на стартовый матч. Валерий Брагин обошёлся без сюрпризов в тройках нападения, а вот в защите удивило отсутствие Даниила Мисюля. Место игрока «Локомотива» во второй паре обороны занял другой защитник из системы ярославцев Антон Малышев. В воротах россиян турнир начал 17-летний Ярослав Аскаров.

Игры с хозяевами любого турнира тяжелы прежде всего из-за атмосферы, которую местные болельщики создают на матче. Своих они гонят вперёд, а гости словно попадают в кипящий котёл. Эту аксиому в очередной раз проверили хоккеисты сборной России в Остраве. Трибуны, заполненные под завязку, буквально стояли на ушах, оказывая колоссальное шумовое давление на наших ребят. А уже на первой минуте матча произошло событие, заставившее болельщиков оглушительно свистеть каждый раз, когда подопечные Брагина касались шайбы. Егор Соколов в центре площадки коленом в колено встретил Якуба Лауко, а затем в одну из главных звёзд чехов на всей скорости влетел Дмитрий Воронков. Лауко – тот самый, который год назад пытался ударить Подколзина на послематчевом рукопожатии – корчился на льду от боли, а площадку покинул только с посторонней помощью. Кажется, турнир для него закончен, а арбитры матча откровенно простили Соколова, заслужившего удаление до конца встречи.

Сборная России «сломала» чеха Лауко на 53-й секунде. Год назад он грязно бил Подколзина Наши парни решили не церемониться с соперником. Главное, чтобы российский хоккеист Егор Соколов не получил дисквалификацию.

Этот эпизод только раззадорил чехов (и на льду, и на трибунах), и сборной России устроили весёлое начало матча. Сначала Шимон Кубичек открыл счёт в большинстве могучим щелчком от синей линии. Через пять минут в быстрой контратаке отличился Ян Мышак. Оба броска шли в правый от Аскарова угол (у нашего вратаря там находится ловушка), но выручить Ярослав не смог. В этот момент закралась мысль, что тренерский штаб зря доверился в такой встрече 17-летнему голкиперу, ещё практически ребёнку.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ

К чести российской команды, наши парни быстро пришли в себя. Помогло удаление у чехов. Реализовать его не удалось, зато получилось установить контроль над шайбой, успокоиться. В результате уже в равных составах первый гол россиян на турнире оформил Егор Замула. Защитник-бомбардир классно убрал соперника на замахе и нашёл идеальный момент для броска.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

Дальше – больше. Чех Кужерчик заработал необязательное удаление, поехав «прессовать» Романова за чистый силовой приём, и на исходе двух штрафных минут (формально – в равных составах) Василий Подколзин отлично доработал момент на чешском пятачке. 2:2, всё началось с начала!

В первом периоде было ещё немало удалений, нерв игры чувствовался буквально в каждой смене. И наши ребята, и чехи особенно яростно обороняли свой пятачок, и не упускали возможности врезаться в оппонента. В первом периоде больше голов мы не увидели, но голевое пиршество продолжилось во втором отрезке.

Сборная России сумела вернуться в игру, но чехи по-прежнему были невероятно активны, да и болельщики ни на секунду не давали своим парням расслабиться. В итоге на пятой минуте периода Чехия снова вышла вперёд. Матей Блюмель с шайбой пересёк нашу зону и со второго раза сумел нанести голевой бросок. В этом эпизоде ему никак не смог помешать Романов, буквально висевший у чеха на плечах, да и Аскаров в очередной раз не выручил. Впрочем, горевать по поводу этого гола пришлось совсем недолго. Меньше, чем через минуту россиянам удалась разящая контратака, Воронков классно подключил к ней вторым темпом Замулу, и наш защитник с удовольствием оформил дубль. 3:3, праздник хоккея продолжился!

Увы, в конце периода стало сказываться постоянное давление чехов. У россиян пошли удаления, порой откровенно глупые. Наши парни как будто потеряли голову. Например, Никита Ртищев зачем-то стал буквально закапывать в лёд чеха после заварушки на пятачке и явно перестарался. Молодого «армейца» словно переклинило, хотя сборная России к тому моменту уже играла в меньшинстве. На 40 секунд наши ребята остались втроём, но чехам хватило всего пары мгновений, чтобы забросить четвёртую шайбу – Ян Еник кистевым броском с ползоны пробил Аскарова.

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После этого Россия снова осталась втроём против пятерых чехов (к удалению Малышева нет никаких вопросов), но на этот раз нашим ребятам удалось героически отбиться. 4:3 после двух периодов было отличным результатом.



На последний отрезок основного времени вместо Аскарова, явно не справившегося с волнением, вышел Амир Мифтахов. Но эта мера Валерия Брагина не возымела должного эффекта. Россияне создавали моменты, но нисколько не переигрывали чехов, и были близки к тому, чтобы пропустить пятую шайбу. В конце основного времени арбитры в третий раз за матч оставили наших парней втроём против пятерых чехов. Но пенять на «домашнее» судейство не стоит – все удаления в этой встрече были по делу, чехи играли быстрее и активнее.

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В результате третий период оказался безголевым. Чехи выиграли 4:3, и бурно радовались этому результату после сирены. Россия же начинает МЧМ с поражения.