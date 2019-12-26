«Ощущение, что не наша команда играла». Россияне признали, что попались на чешские уловки

Турнирная таблица МЧМ-2020



Молодёжная сборная России в первом матче группового раунда чемпионата мира-2020 потерпела поражение от сборной Чехии со счётом 3:4. Матч был жёстким и непримиримым, как и всегда с этой командой, после игры россияне признали, что не смогли сдержать эмоции и поддавались на провокации соперника, что стоило победы.

9 тысяч чехов запугали сборную России. Наши парни дали повод, судьи засыпали их удалениями Подопечные Брагина нахватали удалений, а молодой вратарь Аскаров не справился с волнением.

«Что про судей говорить? После драки кулаками не машут»

Защитник молодёжной сборной России Александр Романов провёл на льду более 23 минут – больше всех в обеих командах. Он посетовал на большое количество удалений в составе сборной России (26 минут за матч).



«Очень много удалений было. Можно сказать, что постоянно были удаления. Соперник провоцировал и старался, что бы мы больше и больше оставались в меньшинстве. Какие-то свои моменты не реализовали в большинстве. На последней минуте план был довести шайбу до ворот и закопать её любым способом, что бы она зашла.



Травма Лауко? Человеку не повезло, в первой же смене он вышел и травмировался. Это не повлияло на ход матча. Про судей что говорить? После драки кулаками не машут.



Аскарова подбодрили, конечно. Ничего страшного. Там такие голы были… Ну, не его. Он не порол сегодня. Проиграла команда, значит, виновата вся команда. А какие-то игроки… Это сразу отметается.



В прошлом году в Канаде так же играли при толпе, которая болела против нас. То же самое и здесь было», — сказал Романов.

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«Три раза «три на пять»? Мы играем в Чехии, это было ожидаемо»

Нападающий молодёжной сборной России Василий Подколзин открыл счёт своим голам на турнире, а после игры отметил, что в команде ожидали большое количество удалений в матче с хозяйкой турнира.



«Удаление лишним было, пропустили быстрый гол. Понятно, что трибуны гнали их вперёд, этот накал…Наверное, где-то мы к этому привыкали, но во второй половине уже нормально было. Три раза «3 на 5»? Мы играем в Чехии, думаю тут всегда так. Это было ожидаемо, мы к этому



готовились. Естественно, глупые удаления были – отмашки, и т.д. Чехи всю жизнь так играют. Ничего, будем готовиться дальше. Чехи ничем не удивили, как по игре, так и по атмосфере.



Первый гол на МЧМ – конечно это важно, и для самого себя, и для команды. Быстро всё прошло, особо не обращал на это внимание. Шайба отскочила на пустые – попал. Нашу тройку они немножко поймали в «капкан», встали у ворот и отдали все борты. Катали по бортам, но моменты всё равно было. Будем готовиться к следующему матчу, разберём свои ошибки, посмотрим, как играет Канада», — сказал Подколзин.

Сборная России «сломала» чеха Лауко на 53-й секунде. Год назад он грязно бил Подколзина Наши парни решили не церемониться с соперником. Главное, чтобы российский хоккеист Егор Соколов не получил дисквалификацию.

«Я ничего не делал в моменте с травмой Лауко, он просто неудачно упал»

Нападающий сборной России Егор Соколов сказал, что готов извиниться перед Якубом Лауко, но не считает, что он нарушал правила.



«Моё столкновение с Лауко? В принципе, я ничего не делал. Поднял клюшку сзади, не пытался нанести ему травму, и вообще никогда не намерен такое делать. Это хоккей. Желаю Лауко скорейшего выздоровления и надеюсь, что у него всё будет хорошо. Если бы я его сейчас видел, я бы извинился. Но, повторюсь, намеренно я ничего не делал, он просто неудачно упал.



Плохое начало? Мы не реализовали свои моменты, а чехи забили. Нам надо быть где-то хладнокровнее, где-то голову поднять для передачи. Будем готовиться к следующим играм, у нас всё впереди, это только начало турнира. Чехи провоцировали? Они всегда так играют, и, видимо, им это помогло сегодня», — сказал Соколов.

«С чехами было много тупых удалений, которые подвели Россию»

Защитник Егор Замула сделал дубль, но это не спасло сборную России от поражения.

«Много тупых удалений, которые нас сегодня подвели. Чехи – молодцы, реализовали их в нужное время и забили нам голы. Думаю, что у нас было чересчур много энергии. Большую роль сыграли фанаты, которые кричали и прыгали. У нас на скамейке было небольшое раздражение, мы пытались вернуться в игру каким-то способами, но не получилось. Удалялись, какие-то глупые подножки…



Не знаю, легче ли будет с Канадой, у них хорошая команда. Но с ними нужно играть, я не вижу там ничего такого. Нужно выходить и побеждать. Ещё когда я приехал играть в Канаду, меня научили никогда не выключаться из единоборств, помогать своим нападающим. Вот сегодня чехи меня потеряли, поехали меняться. Я увидел свободный лёд, ускорился, а партнёры дали мне пас. Думал, что передача не пройдёт, но она прошла идеально. Мне оставалось только забить гол.



Матч с чехами не показал, что уровень здесь выше, чем в Западной хоккейной лиге. Могу сказать, что сегодня чехи ничего особенного не сделали, кроме того, что реализовали большинство. У нас был план, но не получилось его реализовать. Сделаем работу над ошибками. Такое ощущение, что сегодня не наша команда играла. Не было напора на ворота, бросков. Как-то катались в углах, что-то придумывали, когда надо было бросать и нагружать вратаря. Он не шикарный, ловушкой не ловит, надо было бросать ему. Игра в три пары защитников? Когда ты в тонусе, то играешь лучше. Но седьмой защитник всегда нужен. Бывают травмы, кто-то выпадает. Вот сегодня удалились два защитника, а играть некому. Так что нужен седьмой защитник для плана B», — сказал Замула.

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«Поражение есть поражение, конечно, ребята сидят потухшие, недовольные»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвёл итоги матча и отметил, что его команда пропустила необязательные голы, а свои моменты не использовала.



«Всем понятно, что был какой-то сумбур, необязательные голы получили. Если брать в общем, то моментами всё было неплохо. Нужно улучшать дисциплину, работать над большинством и меньшинством. Первый матч чемпионата мира, мы спокойно готовились, без каких-то накачек. Повторюсь, дисциплину надо улучшать. К Канаде будем готовиться в обычном режиме, завтра тренировка, поработаем, над чем нужно. Спокойно будем готовиться.



Денисенко вообще не было видно? Во-первых, с ним всегда плотно играют. Один, тут же второй подъезжает. Нужно играть больше в пас. Эмоции нас сегодня немножко перехлестнули, хотя пару удалений были сомнительнее.



Лауко сам упал, он сам въехал в Соколова, ничего не было. Не думаю, что будет какая-то дисквалификация. Аскаров провёл первый матч на таком уровне, все его поддержали. Выпускали Мифтахова, так как нужно было что-то менять. Заявка не полностью заполнена, так как кое у кого небольшие проблемы. У нас 23 игрока, думаю, к следующей игре полностью всех внесём.



На последнюю минуту мы с Ларионовым вместе чертили план. Пообщались, я ему сказал, какая будет расстановка.



Поражение есть поражение. Конечно, ребята в раздевалке сидят потухшие, недовольные. Поддержали их. Первая игра, всё ещё впереди. В прошлом году с чехами была совсем другая игра, они с преимуществом играли. По броскам и моментам мы соперника переиграли. При счёте 2:2 было три стопроцентных момента, надо забивать. Мы не забили, а они тут же забили в контратаке.

Прошла информация, что я могу уйти из сборной, если не выиграю золотые медали? Смысл сейчас об этом вообще говорить? В следующей игре нужно больше агрессии, работать над бросками. Чехов мы разбирали, этой команде нельзя давать вести в счёте. Они закрываются, очень неплохо играют в обороне. Нужно больше бросать и работать на пятаке.



Вообще не имеет значения, с кем играть четвертьфинал. Одна игра может сложиться непредсказуемо. Что касается Замулы, то мы и так его максимально используем. В большинстве в общем-то играли неплохо, шайба ходила, моменты были. Но концовка не получилась. Думаю, пока перестановок в спецбригадах не будет», — сказал Брагин.